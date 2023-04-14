平等機會青年大使透過體驗式活動　學習平等、多元、共融

平機會一直以來非常重視青年工作，並透過不同的活動培育青少年及兒童的平等共融觀念。去年年底，平機會推出了「平等機會青年大使計劃」，招募大專生成為青年大使，向他們推廣平等機會和多元共融的價值。36位青年大使在過去數個月參加了多個體驗式學習活動，透過親身體驗了解不同群組及族群的生活，從而提升他們對平等機會的認識。



文：平等機會委員會主席朱敏健



多元文化之旅的其中一個行程是參觀錫克廟，平等機會青年大使除了可一睹廟內的環境及了解其宗教文化外，更可品嚐他們的傳統美食。（平機會圖片）

推出「平等機會青年大使計劃」

為了將年輕的平等機會支持者團結一起，推廣平等機會和多元共融的理念，平機會在2022年10月推出「平等機會青年大使計劃」。我們希望透過計劃安排的體驗式學習活動，讓青年大使更加認識平等機會，培養他們的多元共融精神及知識，並鼓勵他們在朋輩間推廣平等機會的信息。

四位平機會委員包括陳麗雲教授（第二排右七）、鄭泳舜議員（第二排右五）、利哲宏博士（第二排右四）、黃梓謙先生（第二排右八），以及平機會主席朱敏健（第二排右六）在師友交流會，分享了他們的工作和人生經驗。（平機會圖片）

體驗殘疾人士在生活遇到的挑戰

在今年1月至4月期間，平機會提供了一系列的體驗式學習活動予青年大使參加。當中有兩個活動是讓他們了解殘疾人士在生活上遇到的困難，其中一個是學習成為視障和聽障人士的領跑員。我還記得當晚在九龍斧山道運動場，雖然下着微雨，青年大使仍然非常投入聽着教練講解與視障和聽障跑手的溝通方法。及後，他們更嘗試蒙着眼由他人帶着跑，又嘗試做領跑員帶領殘疾運動員一起跑步。

另一個體驗活動是參觀位於打鼓嶺的導盲犬訓練學校。除了了解香港導盲犬的歷史和服務外，青年大使更透過定向行走體驗，學習如何在日常生活中引領視障人士往前行。他們更有機會參與導盲犬領路體驗活動，領略導盲犬如何充當視障人士的良伴，讓他們可以自由出行。

在教練講解了與視障和聽障跑手的溝通方法後，平等機會青年大使便嘗試帶着蒙眼的學生跑步，學習成為視障和聽障人士的領跑員。（平機會圖片）

多元文化之旅介紹不同民族的文化

在36位青年大使中，有部分是華裔學生，亦有部分是非華裔學生。為了讓他們能夠體驗華人社會的文化和習俗的同時，亦能了解少數族裔的傳統和宗教，我們特別設計了一個多元文化之旅。透過參觀灣仔區的不同社區和建築物，包括太原街、藍屋、北帝廟、錫克廟等，令他們了解文化知識，認識生活在香港不同民族的文化和日常生活。參與的青年大使都認為這次文化之旅很有趣，尤其是參觀錫克廟，除了可一睹廟內的環境及了解其宗教文化外，更可品嚐他們的傳統美食呢！

平機會委員分享人生經驗

本月初，我們邀請了多位平機會委員包括陳麗雲教授、鄭泳舜議員、利哲宏博士、黃梓謙先生，以及連同我本人一起與青年大使進行師友交流會。委員們分享了他們的工作和人生經驗，以及如何克服在生命中遇到的困難和如何在生活中實踐平等機會的理念。青年大使在問答環節踴躍發問，對委員推廣平等機會的工作和克服困難的心得深感興趣，相信他們在這次活動中獲益良多。

在2月初我們亦安排了青年大使參與迪士尼樂園舉行的創夢家開放日，在夢幻的歡樂環境中，了解機構的多元、平等和共融的政策。此外，我們亦在迎新聚會中，介紹了香港的反歧視條例和平機會的工作，讓青年大使更了解平機會作為一個法定機構在消除歧視方面的角色。

「平等機會青年大使計劃」已接近尾聲，完結前的最後一個活動是嘉許典禮。青年大使在典禮中將會分享他們在過去數個月參與計劃的體驗，大會亦會同時向青年大使頒發證書。

平等機會青年大使在導盲犬訓練學校參與了導盲犬領路體驗活動，領略導盲犬如何充當視障人士的良伴，讓他們自由出行。（平機會圖片）

培養新一代青年非常重要

年輕人是社會未來的棟樑，我們相信培養具有社會責任感、積極心態、熟悉香港和具全球視野的新一代青年是非常重要。我希望這個計劃帶給青年大使的經驗，可以讓他們對平等、多元、共融有更深刻的體會，對他們的成長帶來裨益，也成為消除歧視的一股嶄新力量。

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