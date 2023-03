「世界唐氏綜合症日2023」主題：與我們同在，而不是為了我們

我在這兩星期出席了多個響應3月21 日「國際消除種族歧視日」而舉行的活動。其實,3月21 日除了是「國際消除種族歧視日」外,也是「世界唐氏綜合症日」,兩者都具有重大的意義,呼籲大眾關心社會不同的羣體。



文:平等機會委員會主席朱敏健



唐氏綜合症人士和普通人一樣,應該享有平等機會去參與社會的不同生活環節。他們可能學習會較慢,但經過訓練,也能照顧自己、與人溝通及外出工作,過着與普通人一樣的生活。(平機會圖片)

聯合國從2012年起將3月21日定為「世界唐氏綜合症日」,並邀請會員國及相關組織以不同的形式舉辦活動,藉此提高公眾對唐氏綜合症的認識。今年的活動主題是「與我們同在,而不是為了我們」(With Us Not For Us),重點推廣唐氏綜合症人士是有權獲得與其他人一樣的對待和機會,並能攜手一起改善他們的生活。

把3月21日定為「世界唐氏綜合症日」的原因

原來把3月21 日定為「世界唐氏綜合症日」背後是有特別原因。一般人每個細胞會有46條染色體,每條染色體包含各種遺傳基因,如長相、智力和皮膚顏色等。不過有些人會由於因子變異而多出一條染色體,即合共47條。這條額外的第三條染色體通常出現在第21對染色體中,會為他們帶來在外貌與智力上出現不一樣的特徵。接近95%的唐氏綜合症人士,就是因為這個原因而引致。

唐氏綜合症人士生長速度較慢,不論在機能、認知和語言等各方面,均需要多些時間適應及訓練。他們大部份是輕度及中度的智障人士,可能學習會比較慢一點,但經過訓練,他們也能照顧自己、與人溝通及外出工作,過着與普通人一樣的生活。

《殘疾歧視條例》保障唐氏綜合症人士免受歧視

根據《殘疾歧視條例》,殘疾的定義包括全部或局部喪失心智方面機能。唐氏綜合症人士與其他殘疾人士一樣受《殘疾歧視條例》保障,免因其殘疾而遭受歧視、騷擾及中傷。條例保障範疇包括僱傭;教育;貨品、服務及/或設施的提供;進出處所;處所的處置及/或管理等等。

建立共融工作間和學習環境

要讓唐氏綜合症人士得到平等的就業機會,作為僱主,除了不應以殘疾為理由歧視唐氏綜合症求職者及僱員外,更應為他們提供合理的便利措施,例如對某項工作、僱用常規或工作環境作出改動或調整,以便他們發展其潛能,在職場上盡展所長。

在教育範疇方面,為了協助唐氏綜合症學生學習及享受學校生活,學校需要在教學方法及學習表現評估方面為他們提供調適或便利。此外,建立共融的學習環境亦很重要。教育工作者在準備教導唐氏綜合症學生時,可以先了解他們的需要、興趣和長處。除了家校合作外,老師亦可讓其他學生一起參與,以朋輩輔助的形式,支援有需要的學生,同時亦可教導學生要互相接納和關懷。

平機會製作短片推廣共融工作間

為了讓公眾更加認識智障人士的才能,平機會曾拍攝過一條紀錄短片「盛放的人生」,介紹智障人士如可克服自身的障礙,捉緊學習機會,在適當的時候發揮所長。短片中,匡智廣福慧妍雅集工場的一班學員,跟隨花藝導師學習插花藝術。他們的努力、用心與熱誠都備受賞識,作品水準更可與商業機構的質素媲美呢!

唐氏綜合症人士和普通人一樣,應該享有平等機會去參與社會的不同生活環節,包括工作、教育和享用服務及設施等等。大家對他們多一點認識和了解,就可以知道他們的潛在能力,從而推廣共融和關愛的社會。

