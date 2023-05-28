中環相機街最後攝影店「鍾沛」6月結業　店主冀同行續發揚光大

上世紀70年代在中環土丹利街開業、至今仍然屹立的唯一老字號「鍾沛攝影器材行」，見證「相機街」半世紀興衰，歷盡攝影文化的改朝換代，遊走過黑白與彩色的時代變遷，連三年疫情也熬過了，偏偏敵不過由實體店走向網店的行業生態轉變。



「店二代」老闆鍾景林無奈面對現實，近日宣告榮休結業，預計店舖將經營至6月25日，為其家族生意劃上句號，同時代表中環「相機街」時代的終結。鍾景林寄語同行：「希望𠵱家做緊嗰啲（同行）可以繼續努力，發揚相機光大。」



屹立「相機街」57年 店二代老闆承父業無師自通攝影

「鍾沛攝影器材行」自70年代已在俗稱「相機街」的中環土丹利街開業，坐落於石板街的轉角處，店名取自創辦人名字鍾錦沛，亦即是現為第二代負責人鍾景林的父親名字。「店二代」老闆鍾景林在店內貼上「五十三載結業榮休清貨大平賣」字句，但他笑指，開業53年是自己推算，實際時間應更為久遠，解釋：「我媽媽同我講唔止53年，實質上應該係57年。」

鍾景林說，父親早年以售賣望遠鏡起家，及後與堂兄弟合資創立「大中攝影器材」，經營20多年後自立門戶，創辦「鍾沛攝影器材」至今，初期店舖舊址位於較前方的士丹利街56號，90年代初因為重建，搬遷到現時士丹利街44號的店面。

他自10歲起隨父親到櫃枱「執頭執尾」，幫忙打理店務，可謂與「鍾沛」同步成長，14歲時跟隨老師傅到曬相工場，以學徒身份學習沖曬工作，直至18歲正式接手經營該店。

即使近年各行各業都面臨營運艱難，鍾景林仍苦苦堅持，但他坦言並非對攝影情有獨鍾，笑說：「攝影我唔係咁鍾意，當然我亦都唔係話完全抗拒，只不過因為父親係做呢行，順理成章繼續做。」

為了繼承父業，鍾景林漸漸精通各種攝影器材和沖曬步驟。他說是被環境所迫成，無師自通，說：「你自己接觸得多，好自然就會熟㗎啦，同埋做得生意你一定要認識，一路做就會一路識。」

見證相機街由高峰10間舖至最後一間 秉持老實營銷

鍾景林在行內打滾了半世紀，見證攝影行業經歷數個重要轉捩點。在80、90年代，土丹利街可說是當年攝影發燒友無人不知的「相機街」，在長約300米的路上，高峰期有逾10間售賣攝影器材及沖曬菲林的店舖，名氣很大，就似現在專賣攝影器材的旺角「星際城市」商場。在資訊不流通的年代，人們只知道相機店就是集中在這一條街。以往攝影屬一門專科，顧客欲得知產品資料很依賴銷售員介紹，他回憶昔日的風光年代，緬懷地說：「以前你可能行一日都未行得晒。」

「鍾沛」的名氣更是「響噹噹」，除了中環總店外，曾於旺角開設分店，亦在大角咀設有曬相工場，因為早年的大部分生意源自影樓，鍾景林說：「當年深水埗青山道有很多影樓，樓上係影室，啲人影護照相、新年影全家幅等，底下嗰層就有個檔口仔收沖印。」

鍾景林指，昔日士丹利街的攝影器材店客源以本地人為主，他笑說不會像那些遊客區的行家「呃呃𠱁𠱁」，秉持老實做生意的態度，說：「無論以前定𠵱家，都好少人用自己個名嚟做公司，當然佢對自己好有信心啦，同埋佢都係對客戶負責，先夠膽用自己個名。」

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歷盡黑白與彩色攝影 游走菲林至數碼的時代變遷

六、七十年代，菲林開始由黑白轉換至彩色，鍾景林憶述攝影文化的轉變：「當時我仲好細個，新聞相慢慢由黑白轉為彩色，黑白菲林好快就被淘汰。」他還記得店內曾有大量過期的黑白菲林被丟棄在一角。

他續指，在「一小時機」（特快曬相機）引入前，他們會接收影樓應接不暇的沖曬訂單。購買一部沖曬機所費不菲，在七十年代已要價十多萬，稱：「平均一日沖到三百幾筒菲林，如果遇啱聖誕新年，連續幾日假期，嗰陣一日嚟計有成過千筒都有，逢親過完年都需要幾日通宵先做得完。」

九十年代，數碼機面世前，傳統菲林曾被一種新款菲林取代，由柯達、富士等菲林大廠合力研發一款內置晶片的APS（先進攝影系統）菲林，不像傳統菲林要用家自己捲上，反而像卡式帶般一插即用，用家不用擔心「交白卷」之餘，更可設置三種取景框。

鍾景林說，採用APS系統的相機一般設計得輕巧前衞，先進功能曾掀起熱潮，但隨着數碼相機面世，APS相機亦很快被淘汰，令風靡一時的APS制式相機淪為「蟹貨」。但他反而視店內的CanonAPS系統相機為「鎮店之寶」，認為最有紀念價值，當年售價4800多元，他稱：「呢部係97香港回歸的時候出，又適逢Canon 60周年生產。」不少客人聞悉店舖結業，紛紛趕來「尋寶」，「蟹貨」變「搶手貨」，現時只剩下一部「非賣品」作留念。

數碼相機拖垮沖曬市場 革命性造就女性攝影商機

過去20年，攝影由傳統菲林轉換至數碼化，鍾景林亦緊跟潮流從傳統菲林機，轉賣Nikon和Canon兩大廠商推出的單鏡反光數碼相機，他指出：「菲林係損耗品，銷量本身係好大，但係有咗數碼機出現，菲林市場委縮得好犀利；另一問題係曬相市場委縮，後期啲人已經唔洗曬相先睇到相。」

數碼相機的出現雖然拖垮沖曬市場，卻帶來另一個革命性重大轉變，造就女性攝影市場。鍾景林指，以前攝影可說是「男士們專利」，女士大多充當被拍攝的模特兒，他解釋：「但係今時今日就唔係，轉變非常大，其實好多女仔都好鍾意影相，對影相好有興趣，數碼機亦都方便咗佢哋。」

網購興起 舊式實體店缺生存空間

攝影器材推陳出新，近年又掀起攝影復古熱潮，像「鍾沛」這類老店應該客源不絕，何以要走向告別時刻？鍾景林坦言早於一年多前已打算退休，他指過去3年疫情，「鍾沛」跟其他零售行業一樣經歷虧損，但並非結業導火線，他解釋：「（疫情）唔係最大問題，因為我都做咗50幾年，點都有啲存貨，一路做落嚟都支持得到。」

他慨歎，結業的主要原因是整體購物模式轉變，自己已開始追不上市場變化，尤其疫情下造就網購熱潮，令不少人已習慣瀏覽網店消費，取代外出購物，影響舊式實體店漸漸失去存在價值。另一方面，相機廠家亦推行網店，代理供貨時不再向他們提供折扣，售價自然不能和網店競爭。他無奈道，舊式攝影器材店已幾乎沒有生存空間，歎道：「呢行已經好難做，外行人都唔知我哋賣嘢賺嘅利潤係幾微薄。」

另一個結業原因則是店內人手不足，由早年公司有十多人的規模，現時店舖只剩下兩位工作了20多年的老臣子，鍾景林憶述：「以前淨係工場已經有3個人手，一個係師傅，一個係負責黑房，一個負責做雜務，公司嚟計就好誇張，一張大圓枱都坐唔晒，有成超過十幾人，唔單只伙記，嗰時仲有做埋批發同送貨。」他說，即使子女有興趣繼承生意，自己也不會同意，笑說：「因為真係冇得做。」

他又坦言，租金負擔不算太吃力，反而最辛苦是每天應付繁複的工序，一個人擔起幾個人的事，很吃力卻又賺不到幾份薪水，覺得收入與勞力不相稱，他笑稱：「租唔係貴，但計落條數，自己都係得個做字，咁你做得咁辛苦為乜嘢呢？我自己年紀都開始大，始終都會結業的一日，只係我𠵱家決定咁解啫。」

鍾景林寄語同行：繼續發揚相機光大

原本攝影數碼化，令菲林相機沉寂一時，連菲林大廠「柯達」都傳出結業消息。隨着菲林熱潮「鹹魚翻生」，成為年輕人的新玩意，亦帶動沖曬服務需求上升。他笑說：「一個圈返嚟，舊嘢都變新嘢。」但他表示，現今的菲林產量跟過往已屬天淵之別，亦因用家多屬玩票性質，估計菲林熱潮會在不久將來減退，菲林亦會再次沒落，稱：「始終太重皮，呢兩年由三四十蚊一筒，加價加到成百幾蚊一筒。」

此外，曾經在千禧年代風靡一時的CCD數碼「傻瓜相機」，近年亦成為內地旅客來港追尋的寶物，鍾景林稱：「本地唔太多人玩，主要係內地客，可能因為網傳，同埋因為話CCD出嚟嘅效果同菲林效果差不多。」他認為年輕人大多追求潮流才會玩回舊物，該店亦不時有內地客到訪尋找CCD專用的記憶卡和電池，他說：「電子嘢始終有壽命，買嘅時候可能都仲用到，但可能返去襟幾下部機就壞咗；另一個最大問題係因為早期數碼相機像素較低，用嘅記憶卡都只能係較低的Meg數，其實都已經停產晒，根本買唔到。」

他預料，店舖將經營至6月25日，由於貨倉裏有太多存貨，往後亦會在網上進行銷售。他最不捨得，其實是與熟客建立多年的感情，慨嘆：「做咗咁多年唔捨得就一定有，但係都唔留戀，因為自己年齡都到咗，如果講結業始終係有呢一日。」他亦寄語和勉勵仍在堅持的同行：「希望依家繼續做緊嗰啲（同行）可以繼續努力，繼續發揚相機光大。」

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