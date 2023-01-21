相機攝影｜教你挑選適合自己的鏡頭　廣角、標準和長焦如何區別？

對於攝影愛好者來說，第一支鏡頭可能是套機鏡頭，但是從第二支鏡頭開始，就要根據自己的喜好和擅長去精心挑選了。今天，我們就來給各位新手系統的介紹一下鏡頭的分類，以及新手如何去挑選一支適合自己的鏡頭，避免在購買鏡頭時候踩坑或者是買到讓自己後悔的鏡頭。



最廣義的分類：定焦鏡頭和變焦鏡頭

鏡頭有很多種分類模式，其中最常見、最好理解分類就是定焦和變焦鏡頭。

▼▼▼如何挑選適合自己的鏡頭？▼▼▼

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定焦鏡頭，就是焦段固定的鏡頭，比如常見的35mm、50mm、85mm等等焦段。當鏡頭有且只有一個焦段的時候，它就是一支定焦鏡頭。那麼使用定焦鏡頭如何實現變焦，答案就是拍攝者自己移動。定焦鏡頭普遍有一個特性，就是它們的光圈比較大（相比變焦鏡頭而言），比如常見的35mm F1.4、50mm F1.2、85mm F1.2等等，還有極致大光圈鏡頭50mm F1.0、58mm F0.95等等。由於焦段固定，因此鏡頭的光學結構設計更容易，相比變焦鏡頭，定焦鏡頭普遍畫質會更好。

變焦鏡頭，也就是焦段可以改變的鏡頭，一般都在設計的範圍內，比如大三元焦段16-35mm、24-70mm、70-200mm，再比如一些特殊規格24-200mm、100-400mm等等。變焦鏡頭的優勢就是我們站在原地不用動，就可以實現不同焦段畫面的拍攝。

如何區別廣角、標準和長焦鏡頭？

如果按照鏡頭的焦段來進行分類，我們可以將鏡頭分為廣角、標準和長焦，但是實際購買時，還有魚眼鏡頭和遠焦鏡頭這兩個類別。

魚眼鏡頭，指的是焦段小於16mm的鏡頭，比如常見的8-15mm F4鏡頭；

廣角鏡頭，指的是焦段大於16mm，並且小於35mm的鏡頭，比如35mm F1.4、16-35mm F2.8鏡頭；

標準鏡頭，指的是焦段大於35mm，並且小於70mm的鏡頭，比如50mm F1.8鏡頭；

長焦鏡頭，指的是焦段大於70mm，並且小於200mm的鏡頭，比如70-200mm F2.8、100mm F2.8鏡頭；

遠焦鏡頭，指的是焦段大於200mm的鏡頭，比如400mm F2.8、600mm F4鏡頭等。

什麼是「大三元」、「小三元」鏡頭

玩攝影先從「大三元」和「小三元」鏡頭開始，很多人都聽到過這句話吧。那麼什麼是「大三元」、「小三元」鏡頭呢，實際上他們就是常見的鏡頭組合，不管你是攝影新手還是攝影老炮，這個鏡頭組合都可以輔助你拍攝出想要的作品。

「大三元」鏡頭是指F2.8恆定光圈的三支變焦鏡頭的統稱，這三支鏡頭的焦段分比為16-35mm、24-70mm、70-200mm（不同品牌的「大三元」廣角焦段鏡頭會有差異，比如Nikon的14-24mm、佳能RF卡口的15-35mm等等）。

「小三元」鏡頭指的是三支光圈F4的恆定變焦鏡頭組成，它們的焦段與「大三元」相同，為16-35mm、24-70mm、70-200mm（其中廣角鏡頭焦段可能不同，比如14-30mm等等）。

至於是選擇「大三元」還是「小三元」鏡頭，只是根據財力而已。 「大三元」鏡頭普遍售價很貴，動輒單支售價超過萬元，但是光圈較大並且畫質更優秀；「小三元」鏡頭普遍售價親民，性價比頗高，並且體積重量更小，適合財力不足的新手選擇。

同場加映：相機攝影｜鏡頭光圈大小與畫質並無必然關係 焦段可如何選擇？

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選鏡頭時要學會辨識卡口

每個人選擇的相機品牌不同，所以相機所適配的卡口系統也不同。即便是一個品牌，單反相機和無反相機也有不同的卡口系統，APS-C畫幅和全畫幅也是不同的卡口系統，選擇鏡頭的時候要選擇匹配相機卡口系統的產品。尤其是選擇副廠、國產鏡頭的時候，通常很多鏡頭都會適配多種卡口，因此一定要看清楚再下單。

我們常見卡口系統，比如Canon全畫幅單反相機的EF卡口、全畫幅無反相機的RF卡口；Nikon全畫幅單反相機的F卡口、全畫幅無反的Z卡口；Sony全畫幅無反的FE卡口；Panasonic、Sigma、Leica全畫幅無反相機的L卡口等等。

另外，不同的卡口系統之間也有轉接環，可以轉接不同體系的鏡頭進行體驗，但是或多或少都會有一些成像上的瑕疵。嚐鮮可以，但是要長期使用的話，筆者並不建議。

通過上面的介紹，相信大家已經對鏡頭有了深入的了解。選擇鏡頭的時候，一方面是看自己的預算，預算多就可以買更高端或者更多支鏡頭，預算有限就買親民的入門級鏡頭；另一方面就是看自己擅長的攝影類型，比如拍人像、拍寵物就選大光圈定焦鏡頭，拍風光可以選則「大三元」鏡頭等等，從攝影類型出發選擇鏡頭，就會減少買到不合適鏡頭的機率。最後，還有什麼想了解的，請留言給筆者。

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