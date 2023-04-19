內地客追捧CCD相機　鴨寮街變尋寶地　檔主：港人唔要嘅垃圾變寶

曾經在千禧年代風靡一時的數碼「傻瓜相機」（簡稱CCD），在智能手機及高畫質數碼相機盛行下，早已被淘汰淪為「電子垃圾」。但隨着近年興起一股復古相機熱潮，該些在不少港人眼中的「電子垃圾」，卻成為內地旅客來港追尋的寶物，其中以售賣二手電子物品聞名的深水埗鴨寮街，在香港全面通關後，變成內地攝影發燒友必到的尋寶地，甚至被「小紅書」追捧為「CCD天堂」。



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近年世界各地興起復古相機潮流，簡稱「CCD（全寫Charge-coupled Device）」的低像素數碼「傻瓜相機」備受追捧，韓國女團Blackpink成員Lisa和Jennie及90後內地女演員沈月等在社交平台分享其以CCD相機拍照的圖片後，更加在內地掀起狂熱。記者在淘寶網站搜尋「CCD相機」，發現有眾多店家售賣，全部都是2000年代出產的舊款數碼相機，只有200萬、300萬像素，操作簡單、低階功能，但淘寶網店的售價較香港貴，由百多元至二千多元人民幣不等，可見在內地有價有市。

韓國女團Blackpink成員Lisa在社交平台分享使用CCD相機拍照。（Lisa IG圖片）

不過，記者發現在內地影音平台「小紅書」及「抖音」，有不少內地網民拍片及分享「攻略」，推介遊客到深水埗鴨寮街一帶的露天二手攤檔購買二手CCD相機，標榜價錢便宜、性價比高，盛讚是尋寶地，甚至稱香港是「CCD天堂」。

相機檔老闆：電子垃圾變寶

其中在深水埗福華街專賣二手相機逾30年的「福華相機」，更是內地旅客必到的攤檔之一，老闆吳先生向《香港01》表示，自香港今年2月恢復全面通關後，從世界各地來買相機的旅客明顯增多，早前更有大批內地學生到該檔尋找CCD相機，他解釋：「CCD相機已經係2000年代嘅產物，停哂產，香港人不嬲以前都當係『電子垃圾』，已經揼晒、唔要喇，但係𠵱家好多內地人都當係寶。」

吳老闆猜測令老一代CCD得以「重生」的真正原因是「潮流興復古」，正如一些90後將收音機、CD隨身聽當成「電子古董」收藏一樣，CCD相機也在一些炒家的炒作之下，成為年輕人心目中的懷舊潮物，他說：「佢哋會覺得CCD相機影出嚟畫質比較差少少，但係有菲林味道，玩懷舊。」他又補充，這類相機的評價本身比較主觀，所以使用CCD拍照的效果如何，也是見仁見智。

他又指，CCD相機已經沒有來貨途徑，現時店內售賣的CCD相機是過去多年一直從四方八面收購回來的存貨，原本店內有逾千部CCD相機，亦已被清貨七七八八，他稱：「普通CCD相機以前都是幾十蚊就有一部，𠵱家玩嘅人多咗，價格又炒返起，平嘅百幾蚊，貴嘅上千蚊都會有。」

來自東北的張先生來港逗留三日，他表示看到小紅書推介特意前來福華相機店選購二手相機：「看到網上介紹，聽說深水埗區的相機價錢便宜，我本身就對膠片和復古相機很感興趣，買CCD相機，我想主要是喜歡它的復古造型，拍出來顆粒感很重，有復古感。」（盧翊銘攝)

內地旅客：跟小紅書來買

來自東北的張先生來港逗留三日，他表示看到小紅書推介專程前來選購二手相機，他說：「看到網上介紹，聽說深水埗區的相機價錢便宜，我本身就對膠片和復古相機很感興趣，買CCD相機，我想主要是喜歡它的復古造型，拍出來顆粒感很重，有復古感。」

張先生指，是次來港購買相機的預算約500元，他說對店內一部Canon AE-1的菲林相機相當感興趣，但因上千元，不在預算之內，最終空手而回。但他亦大讚老闆服務態度良好，很樂意與他分享使用相機心得，並示範使用相機的步驟，希望明天到訪旺角的相機店舗，能夠覓得「心頭好」。

甘先生則帶同兩位外籍旅客到店尋寶，他認為深水埗區是來港旅客，保留了舊香港時代物件的地方，遊客非常值得到此一遊。（盧翊銘攝)

另一位顧客甘先生則帶同兩位外籍旅客到店尋寶，他認為深水埗區是保留了舊香港時代物件的地方，遊客非常值得到此一遊。甘先生又指，近年來亦留意到二手相機及CCD的潮流回歸，他對於舊款相機亦相當感興趣，甘先生稱：「CCD相機設定，冇新款相機較得咁準，或者係感光度都唔會去到咁高，追求返復古，影出嚟同菲林相機嘅效果相似，比較便宜，一樣可以好好玩。」

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