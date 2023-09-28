基因組中心與醫專合作設基因組醫學研究獎　推動科研　培育人才

近年，基因組醫學在國際間備受關注，英國、美國、新加坡等地亦已推展不同規模的基因組計劃，透過融合基因組學與臨床醫學應用，為病人和市民提供高度精準的醫療服務，讓社會大眾受惠於更準確診斷和個人化治療，並有助加強疾病防控。



為了發揮基因組醫學在診斷、治療和預防疾病的巨大潛能，香港基因組中心（基因組中心）與香港醫學專科學院（醫專）攜手合作，首次設立專為基因組醫學而設的研究獎項 – 「基因組醫學卓越研究獎」，鼓勵有志於遺傳學和基因組學發展的醫生進行相關研究，藉此推動科研，培育人才。

香港基因組中心與香港醫學專科學院合作，首次設立專為基因組醫學而設的研究獎項 – 「基因組醫學卓越研究獎」，藉此推動科研，培育人才。

基因組中心行政總裁羅思偉醫生表示：「基因組醫學是極具前瞻性的領域，掌握著醫學發展的未來。在特區政府大力支持下，基因組中心肩負著普及基因組醫學的使命，銳意推動臨床應用、促進科研、培育人才及加強公眾參與。我們非常高興與醫專攜手合作，共同推動這個嶄新範疇的發展。現今全球科學及醫學研究均十分缺乏華人的基因組數據，我們期望透過這個獎項，啟發更多年輕醫生參與相關研究，使國際間的基因組數據庫更多元化，為醫療技術和臨床應用帶來更多突破，惠及社會大眾。」

醫專主席梁嘉傑教授表示：「多年來，醫專一直從專科培訓方面推動遺傳學和基因組學的發展，包括在不同專科領域，如兒科、病理學及內科建立了跨學科的遺傳學和基因組學相關的培訓課程。醫專轄下的專業及道德倫理委員會亦成立了遺傳學和基因組學專責小組，並於 2021 年發布了遺傳和基因組醫學的良好作業指引，適時回應基因組醫學的迅速發展。我們感謝香港基因組中心的支持，鼓勵年輕醫生在這個領域的研究工作。這個獎項，將不僅是對得獎者的認同和肯定，亦將會是得獎者持續學習，擴闊視野難能可貴的機會。」

基因組中心董事局主席蔡永忠先生表示，基因組醫學是極具前瞻性的領域，需要社會各界共同參與，以發揮最大潛能，為大眾帶來裨益。

醫專主席梁嘉傑教授鼓勵年輕醫生積極參與基因組醫學的研究，善用這個研究獎項，擴闊視野，持續學習。

基因組中心行政總裁羅思偉醫生期望透過這個研究獎，培育基因組醫學人才，啟發科研，填補國際間欠缺華人基因組數據的重大缺口。

基因組中心和醫專將組成評審小組，根據研究計劃的原創性、科學價值、可行性等範疇進行評估，從中選出最優秀的研究計劃，於11月公布結果。得獎者將可獲最高25萬港元的獎助金，並可獲得由基因組中心和醫專提供的不同支援和寶貴資源，如實務交流，協作網絡，實驗室設備及分析儀器等。

除了是次合作，基因組中心亦正與不同專業機構及院校緊密聯繫，包括香港內科醫學院，香港大學醫學院及香港中文大學醫學院，透過設立獎學金和培訓基金，為香港建立基因組醫學人才庫。

醫專亦將繼續透過轄下的遺傳學和基因組學專責小組，積極推動相關發展，提供遺傳學及基因組醫學專科培訓及專業指導，促進相關技術在臨床診斷、治療和決策中更廣泛應用。

有關詳情，請參閱香港基因組中心的網站：www.hkgp.org及香港醫學專科學院網站：www.hkam.org.hk。

香港基因組中心與香港醫學專科學院緊密合作，共同推動本地基因組醫學發展，加快臨床應用，讓病人以至大眾均可受惠於精準診斷、治療及疾病預防。

（資料及相片由客戶提供）