藉勞動節看《殘疾歧視條例》如何保障僱員免受殘疾歧視及騷擾

下周一便是5月1 日國際勞動節，亦是香港疫情過後踏入復常路的第一個勞動節。新冠病毒病過去三年在香港肆虐，打擊經濟之餘，更令不少打工仔失去工作。有些僱員更因為感染了新冠病毒病而被解僱或不獲聘用。現行的《殘疾歧視條例》保障殘疾人士在僱傭範疇免受歧視，受到歧視的人可以向平等機會委員會作出投訴。



文：平等機會委員會主席朱敏健



投訴被歧視的個案即使獲得法律協助，也未必一定要訴諸法庭。很多時候，個案可以在未提出法律訴訟程序前便達成和解。（平機會提供）

《殘疾歧視條例》保障殘疾人士免受歧視、騷擾及中傷

《殘疾歧視條例》保障殘疾人士在公共範疇包括僱傭；教育；進出、處置及管理處所；貨品、服務及設施的提供等，避免因其殘疾而遭受歧視、騷擾及中傷。條例訂明，若僱主基於僱員的殘疾而在僱用期間對他們作出歧視或騷擾，例如給予較差的待遇甚至把僱員開除，即屬違法，除非該僱員不能執行該項工作的固有要求，或為僱員提供便利會為僱主帶來不合情理的困難。

職場殘疾歧視個案佔超過六成

平機會是執行《殘疾歧視條例》的法定機構，負責處理根據有關法例提出的投訴。平機會在2020至2022年的三年期間，共收到1 394宗有關《殘疾歧視條例》的投訴，當中大部分的個案，即868宗（62%）是涉及僱傭範疇，情況令人關注。

平機會以調停方式處理投訴

平機會在收到市民的書面投訴後，便會就投訴進行調查，並嘗試以調停方式解決事件。調停的作用是讓投訴和答辯雙方共同找出大家滿意的解決方案。在調停過程中，雙方可以透過表達自己的看法互相了解對方的立場，消除彼此因錯誤推斷或不確資料而產生的誤會。調停完全屬自願性質，若達成協議，各方所簽署的調停協議書便是具法律約束力的契約。和解條件可以是要求道歉、更改政策和行事方式、檢討程序、復職、金錢賠償等。

投訴人可向平機會申請法律協助或自行提出訴訟

不過，若各方未能達成和解，投訴人可向平機會申請法律協助。平機會會評估每項申請，並由其法律及投訴專責小組決定是否給予協助。平機會提供的協助包括：法律意見、法律協助，或任何其他形式並合適的協助。投訴人亦可選擇自行向區域法院提出民事訴訟。

個案在未提出訴訟前達成和解

即使個案獲得法律協助，也未必一定要訴諸法庭。很多時候，個案可以在未提出法律訴訟程序前便達成和解。我們近期處理了一宗個案，一名投訴人在患有2019冠狀病毒病康復後上班即被僱主解僱，疑涉及殘疾歧視。僱員向平機會作出投訴，但其個案未能成功調停，投訴人向平機會申請並獲批法律協助。平機會律師代表這名投訴人與其前僱主進行磋商，經過一輪商議後，最後雙方成功達成和解協議，前僱主願意作出賠償及道歉。

就因新冠病毒病而引起的殘疾歧視個案，這已不是第一宗獲得平機會的法律協助。平機會在去年亦提供法律協助予兩宗殘疾歧視的個案，當事人都是因為感染2019冠狀病毒病而被解僱或不被錄用。平機會根據《殘疾歧視條例》代表申索人向區域法院提出法律訴訟，希望藉此提醒僱主工作間的殘疾歧視是違法行為，不應歧視感染病毒或已康復的僱員和求職者。

提倡僱主建立多元、平等和共融的職場文化

勞動節是紀念上世紀有工人為爭取改善工作待遇而犠性的節日，時至今天，我們已不需使用這麼激烈的手段來爭取勞工權益。香港正由疫情的陰霾復甦過來，市場已出現勞工短缺的問題，政府更推出一系列措施來「搶人才」。我相信疫情過後的香港一定會比以前過得更好，僱員被歧視的情況亦希望得以改善。或許僱主們可以積極考慮，除了提供一個沒有歧視的工作環境外，還能趁機推出多元、平等和共融的政策，既能挽留人才，又能建立關愛共融的職場文化，增加員工的歸屬感。

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