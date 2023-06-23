本港家庭友善僱傭措施未普及　平機會鼓勵僱主支援有家庭責任僱員

香港人生活忙碌，尤其是上班一族要兼顧家庭和事業，少不免承受一定壓力。為確保僱員能夠在工作和家庭之間取得平衡、維持身心健康，政府近年積極推動家庭友善僱傭措施。然而，最近有調查卻發現，家庭友善僱傭措施並未普及，僱主和僱員對措施的期望亦存在落差。



文：平等機會委員會主席朱敏健



每個人都有不同身分，除了是僱員，亦可能是父母、子女等，有着不同的家庭崗位。僱主應在可行的情況下為僱員提供彈性的工作安排、休假福利，以及家庭醫療保障和緊急事件援助，以支援不同僱員的家庭需要。

平機會資助教大研究家庭友善僱傭措施落實情況

平等機會委員會（平機會）透過平等機會研究項目資助計劃，資助香港教育大學（教大）心理學系進行研究，以深入了解現時家庭友善僱傭措施的落實情況。教大研究團隊在2021年2月至12月期間，以抽樣方式收集了400名有家庭照顧責任的僱員的問卷，並與25名僱主和經理進行深入訪談，從管理的角度，更深入地討論如何促進家庭友善的和諧工作間。受訪的僱員平均每人要照顧兩名家庭成員，而且每日需要花3小時照顧他們。

措施並未普及 僱主認知不足

研究發現超過八成半受訪者認為家庭友善僱傭措施在香港「不太普遍」或「完全不普遍」。只有26.5%的受訪者表示他們的公司已提供家庭友善僱傭措施，而超過半數（50.8%）受訪者表示不知道他們在職的公司有沒有提供家庭友善僱傭措施。大多數的受訪者（88.5%）認為公司或機構「少許需要」、「有需要」或「非常有需要」向僱員提供家庭友善僱傭措施。

研究結果顯示，家庭友善僱傭措施並未普及，受訪者亦對他們公司的家庭友善計劃缺乏認識。在深入訪談中，僱主和經理都表現出對家庭友善僱傭措施的認識和認知不足。有些經理表示他們沒有留意僱員有提出家庭友善僱傭措施的要求。

（左起）平機會署理主管（政策、研究及培訓）徐妤婷、香港教育大學心理學系助理教授何振業及平機會行政總監（營運）朱崇文在6月13日新聞發布會，介紹「對家庭友善僱傭措施的混合方法調查：由工作與家庭的衝突到增益」的研究結果。（平機會圖片）

僱主與僱員期望存差距 不同行業缺乏家庭友善措施

背負家庭責任的僱員，最期望僱主能提供五天工作周（72.8%），其次分別為彈性上班時間（67.3%）、特別事假（66.5%）、家庭醫療保障（64.8%）以及緊急事件援助（58.3%），以促進工作與家庭平衡。然而，本港僱主最常提供的家庭友善僱傭措施卻是員工並不常用到的恩恤假（70.8%）及婚假（69.4%），而員工最期望僱主提供的五天工作周（61.1%）僅排在第三位。

從以上研究結果可以看到，僱主與僱員之間，對家庭友善措施的期望存在落差。主要原因是僱員希望有更多時間照顧家人，但是僱主卻認為處理特定家庭事務的支援，例如家長日假期或特別事假，並不是僱主的責任，所以傾向以「恩恤假」及「婚假」這類員工福利取代。

研究亦發現香港不同行業都缺乏家庭友善僱傭措施。許多來自不同行業的經理都指出，在工作間維持僱員工作與家庭平衡的政策和措施並不足夠。其中「住宿及膳食服務業」、「製造業」、及「運輸、倉庫、郵政及速遞服務業」這些行業較為抗拒為僱員提供家庭友善僱傭措施，有可能是反映基層員工因工作受限，令他們的訴求容易被忽視。

加強宣傳提升認知 提供彈性工作安排

要提升大眾對家庭友善僱傭措施的認知，我認為社會各界應加強宣傳，讓僱主和僱員更為了解這些措施，以及其帶來的好處。此外，僱員長時間要兼顧工作和家庭的需要，心理和情緒容易受困擾，長遠會影響他們的工作表現。因此，僱主應在可行的情況下為僱員提供彈性的工作安排、休假福利，以及家庭醫療保障和緊急事件援助，以支援不同僱員的家庭需要。

每個人都有不同身分，除了是僱員，亦可能是父母、子女等，有着不同的家庭崗位，需要同時照顧不同的人。作為僱主或上司應與僱員多作溝通，了解他們的需要，我相信只要彼此坦誠溝通、諒解，一定可以協調出可行的方案，既可令員工安心工作，更有助提升公司的生產力，達致雙贏局面。

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