建立友善哺乳工作間　保障女性免受餵哺母乳歧視及騷擾

每年8月的第一個星期是「國際母乳哺育周」，全球170多個國家均參與不同形式的慶祝和教育活動，旨在喚起社會各界對母乳餵哺的關注。今年「國際母乳哺育周」的主題是「促成母乳餵哺：為職場家長創造改變」(Enabling Breastfeeding: Making a Difference for Working Parents)，重點關注餵哺母乳的在職婦女，並藉此推動職場的母乳餵哺權，讓哺乳婦女在產後重返工作崗位時得到適當的支援。



對在職母親來說，要持續給孩子餵哺母乳，一個友善的哺乳工作間不可或缺。企業或機構要為哺乳媽媽提供一個合適、安全、方便，以及沒有歧視和騷擾的環境進行餵哺及集乳，才能讓她們安心地繼續以母乳餵哺孩子。現時哺乳媽媽已享有法例的保障，不會因為餵哺母乳而受到歧視和騷擾。



文：平等機會委員會主席朱敏健



平機會製作的宣傳海報，名為「餵哺母乳 不容歧視」，介紹《性別歧視條例》如何保障香港女性免受餵哺母乳的歧視和騷擾。

《性別歧視條例》保障婦女免受餵哺母乳歧視和騷擾

由2021年6月19日起，《性別歧視條例》（《條例》）保障所有本港婦女免受基於餵哺母乳的歧視和騷擾，保障涵蓋不同範疇，包括僱傭；教育；貨品、設施及服務的提供；處所的處置或管理；會社及政府等。若僱主在法例指定的情況下基於女性員工餵哺母乳而給予她較差的待遇，又或對一名餵哺母乳的女性僱員作出騷擾，即屬違法。

根據《條例》，餵哺母乳的定義涵蓋：（一）正在餵哺母乳的女性；（二）正在集乳的女性；或（三）用自己的母乳餵哺小孩的女性，即使有關的歧視或騷擾行為並非於該女性哺乳期間發生。

調查指近年母乳餵哺率輕微下跌

近年政府和各個界別就推動母乳餵哺推出了多項政策和措施，並修訂了相關法例，希望進一步鼓勵產後媽媽以母乳餵哺其嬰兒。然而，有調查顯示，近年香港的母乳餵哺率呈下調趨勢。2020年出生的嬰兒，以全母乳餵哺至一個月大、兩個月大、四個月大和六個月大的比率分別為28.8%、28.1%、25.6%和22.2%。與2018年出生的嬰兒比較，以全母乳餵哺的比率均下跌約二至四個百分點。雖然母乳餵哺率下跌受不同原因例如2019冠狀病毒病疫情的影響，但情況值得關注。

僱主應提供母乳餵哺友善工作環境

我相信每位母親都想給予她的嬰兒最天然、最優質的營養，而餵哺母乳是其中一個讓孩子能夠健康成長的方法。若僱主能提供一個母乳餵哺友善的工作間，絕對可鼓勵婦女產後返回工作崗位或投入職場，有助解決人才短缺的情況。

要建立一個母乳餵哺友善工作間，僱主們除了為餵哺母乳員工提供合適設施，例如有私隱的房間、有椅背的座椅、桌子和電冰箱外，亦應彈性處理僱員就更改工作情況而提出的要求，例如要求額外休息環節或延長現有休息環節以便集乳；更改上下班時間；或因應員工及其嬰孩的健康情況，將員工暫時調到其他工作崗位。

此外，僱主亦可透過一些公司的政策教育僱員，以預防工作間出現母乳餵哺歧視和騷擾的情況。僱主可制定有關母乳餵哺的書面政策，表明公司支持母乳餵哺的立場，以及不會容忍任何歧視及騷擾餵哺母乳僱員的行為。政策亦可訂明提出和處理餵哺母乳或集乳要求的程序、考慮更改工作安排的準則，以及更改工作安排會否或如何影響僱員的薪酬或相關福利等等。平機會針對僱傭及不同界別出版了有關餵哺母乳的指引，當中有不少良好措施的建議供市民參考。

教育學生母乳共融的重要性

另外，我們亦透過多方面的工作，推動建立母乳餵哺友善文化，例如平機會早前透過「平等機會社會參與資助計劃」資助了非政府組織「自然育兒網絡」製作一段動畫短片，以簡單的故事讓學生明白母親以母乳餵哺嬰幼兒是正常的事情，大家應該尊重她們，不應作出騷擾或阻止，藉此向學生灌輸正確的觀念和知識。

其實餵哺母乳不單是母親的事情，亦影響著下一代健康成長和發展。因此，社會不同界別都有責任為授乳母親締造有利環境，不管我們的角色是家人、僱主、同事，又或是普羅大眾，我希望大家都能給予哺乳媽媽無限量的支持，並對母乳餵哺多點理解和包容，讓她們在沒有歧視和騷擾、安全舒適的環境下餵哺孩子。

平機會希望大家都能給予哺乳媽媽無限量的支持，並對母乳餵哺多點理解和包容，讓她們在沒有歧視和騷擾、安全舒適的環境下餵哺孩子。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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