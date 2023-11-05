掟彩虹．二｜揭事主課金40萬練成彩虹達人︰阿媽話我玩咗成層樓

早前美國冒險樂園「掟彩虹」風波受全城熱議，有顧客質疑彩虹的闊度小於代幣的直徑，於是報警及向海關求助。原來其中一名事主廖先生為「掟彩虹」達人，自幼熱愛到冒險樂園消磨時間，最終練成爐火純青的投擲技巧，雖然現在因踏入社會已減少「出征」的次數，但每個月仍花費約3,000元「掟彩虹」。他在接受《香港01》訪問當日，短短一小時便多次擲中紅、黃及綠色區域，僅未能成功挑戰最困難的藍色。他估計從出生至今已花費約30至40萬元，「到底玩咗咁多年使咗幾多錢呢？我阿媽成日同我講笑話，你玩咗成層樓都有㗎喇。」



「冒險樂園」粉絲育成記︰唔玩都入去行吓

小時候的時光一掠而過，童年回憶往往讓人刻骨難忘。對於22歲的廖先生而言，兒時撇除學校及在家的時間，可謂在美國冒險樂園中度過。他自兩歲起，由母親帶他到美國冒險樂園遊玩，從此愛上推幣機、籃球機、保齡球機等遊戲，更養成逛冒險樂園的習慣，他笑說：「成日都覺得唔去有啲悶，所以都想睇吓，就算唔玩都入去行吓。」

直至初中的某日，在冒險樂園樂而忘返的廖先生，認識到兩個志同道合的玩伴。當時他目睹有玩家「掟彩虹」的準繩度極高，於是上前請教投幣技術，傾談下發現大家志趣相投，漸漸成為了好友，隨後經常相約挑戰不同分店。該二人便是日後「掟彩虹」事件中，與廖先生一同報警的同行友人Jason與黃先生。

廿年練成獨門秘笈 「掟彩虹」有三個必學技巧

雖然隨着年紀漸長，學業及工作繁忙，廖先生至今已無瑕再流連冒險樂園，但只要有分店推出限時特別活動，例如擲中特定顏色獲雙倍或數倍獎票，便會專程跨區作出挑戰；並曾在遊樂場做兼職，寓工作於娛樂。漸漸地，他的遊玩心態已發生轉變，與小時候漸行漸遠，「已經可能唔係純粹玩，為咗考究，去睇啲唔同嘅嘢。」

累積長達約20年的冒險樂園遊玩經驗，廖先生已練成一套「掟彩虹」的獨門秘笈，可歸納成三點︰只瞄準同一個彩虹的藍色區域、控制力度向上拋擲、代幣保持「平起平落」。他解釋，瞄準同一個彩虹有便於控制力度，向上拋擲可減少代幣掉落時向前的衝力，「平起平落」則避免代幣彈起或滾開。

在廖先生講解技巧的同時，他示範的代幣疑似落在彩虹的綠色區域，現場歡樂天地的職員立刻取出透明的圓形膠筒圍封彩虹，並打開手機以俯視角度拍照。其後一名高級職員趕至，湊近觀察代幣數秒後，便搖響叮噹宣布中獎，中獎者可選擇禮品或800張獎票。最終廖先生換取小狗玩偶，並笑說「真係中喎，估唔到。」

廖先生受訪當日在講解技巧期間疑似中獎，歡樂天地一名職員以手機鏡頭的俯視角度拍照，並湊近觀察代幣數秒後，便搖響叮噹宣布中獎。（盧翊銘攝）

否認病態「掟彩虹」︰童年回憶幾多錢都買唔到

問到為何眾多遊樂設施中特別偏愛「掟彩虹」，廖先生認為憑個人技術擲中目標，可獲得心理滿足感。他以擲飛鏢為例解釋：「我覺得概念都好似，掟飛鏢要掟中紅心，都有少少運氣成份。但當你用自己技術掉中紅心嘅時候，咁你都會開心嘅，會有喜悅感喺度。」

廖先生透露，多年來賺取的獎票通常為家人換取電器及超市禮券，其中最自豪的戰績為韓燒用的燒烤爐。雖然為「掟彩虹」投入的金額難以計算，但他強調最緊要開心，若以每個月平均玩兩次、每次花費1,000多元作計算，他估計從小至大已花費約30萬至40萬元。

雖然廖先生的母親亦揶揄他沉迷「掟彩虹」，但他否認行為變得病態，認為只是興趣剛好是「掟彩虹」，若換作玩手機或電腦遊戲，亦可能「課金」相同金額。他並不後悔所付出的金錢，強調：「童年回憶幾多錢都買唔到」，又指每個月兩次的頻率稱不上沉迷。

到底玩咗咁多年使咗幾多錢呢？我阿媽成日同我講笑話，「你玩咗成層樓都有㗎喇。」 掟彩虹達人廖先生

+ 6

風波後已失去小時候感覺 不想再「冒險」

其實受訪當日廖先生先後到土瓜灣的冒險樂園及九龍灣的歡樂天地，實測感受兩者的分別。只見他走進遊樂場後，便熟練地兌換代幣，立即全神貫注「掟彩虹」。他表示，每個集團旗下分店的彩虹板並不相同，而店員在遇到相同情況下，所採取的判決亦有差異，「可能有啲場掂少少黑界佢畀你中，可能有啲場好嚴謹。」

廖先生並稱，土瓜灣冒險樂園的彩虹板表面相比過去更光滑，無法停在他的目標位置。儘管如此，他仍在兩個小時內多次擲中紅、黃及綠色區域，僅未能成功挑戰最困難的藍色。但他坦言，雖然冒險樂園為童年回憶，但經過實測及上次事件後，已失去小時候的感覺，稱不會再光顧。「今日測試玩咗之後，其實我已經唔會再點樣玩，因為我都對冒險樂園冇乜信心。」

廖先生在訪問結束後，繼續在歡樂天地九龍灣分店遊玩，最終滿載而歸。（受訪者提供圖片）

後來記者才得知，廖先生在訪問結束後，竟意猶未盡，繼續留在歡樂天地「掟彩虹」，並成功再兩次擲中彩虹的綠色區域，終滿載而歸。由他當晚提供的相片顯示，除了大獎的小狗玩偶外，他亦兌換多件零食及Minions小黃人的精品，可見20年所練成的功力所言非虛。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！