掟彩虹．三｜4大樂園判中獎靠目測？歡樂天地另類「VAR」判獎免拗

本港現時有四大室內樂園，並以原名「歡樂彩虹」的掟彩虹遊戲最受歡迎，幾乎是最賺錢的遊戲項目。而這場「幣圈風波」引發原因，就是源於掟彩虹的判獎爭議。《香港01》到過四大樂園觀察，發現大部分時間都是靠職員目測，判斷代幣掟中彩虹中獎抑或砸界。不過，元祖級樂園「歡樂天地」則用手機以垂直視線拍照，推行便捷版「VAR」，在關鍵時刻，更歡迎顧客走入彩虹池範圍覆檢。



(左)歡樂天地市場部經理Jason接受《香港01》訪問時表示，公司由第一代開業至今，「歡樂彩虹」仍是最受玩家歡迎的遊戲。(盧翊銘攝)

記者觀察樂園職員大多憑目測判砸界

原名「歡樂彩虹」的掟彩虹遊戲源自外國的嘉年華攤位遊戲，在香港則最早見於上世紀80年代的元祖級室內樂園「歡樂天地」，而現時在本港四大室內樂園中，包括「美國冒險樂園」、「歡樂天地」、「Namco」及「Molly Fantasy」，掟彩虹仍是最受歡迎的室內遊戲。掟彩虹不只單靠運氣，要投擲一個代幣去贏取彩虹池背後的豐富禮物或獎票，還需要考究個人擲幣技巧，極具挑戰性和刺激度，老少咸宜。

早前有玩家因為掟彩虹的判獎決定而與樂園爭拗，甚至驚動警方和海關，惹來全城熱議。到底各間樂園如何判斷代幣跌在彩虹圖案上是中獎抑或砸界呢？記者曾到本港四大室內樂園觀察，發現各間樂園的職員判獎方法，大致都是靠目測，以俯視角度望向彩虹圖案上的代幣，確定有否砸界或中獎，但很多時這些有否砸界的決定都較易辨識，爭拗甚少。

當遇到代幣落點貼着界線時，特別是關乎綠色或藍色的大獎區域，為了避免爭拗，記者見職員大多會先以目測判斷，若未能決定，才再用手機從代幣上方拍照，若是中獎，便即時敲鐘派發獎品，但若判定為砸界，則通常會向玩家展示一下照片，然後掃走代幣。不過，職員拍照時，手機是否完全符合呈水平，然後垂直角度拍攝，當中會否出現偏差，經常成為玩家的爭論點。

有玩家曾在網上指「Namco」會使用「VAR」判獎，有關操作是使用一個類似倒轉了的透明膠杯的工具蓋着中獎區域和代幣，內有鏡頭以垂直視線拍下代幣落點，同時連接着電視屏幕畫面，供玩家查看清楚，但記者觀察期間，並未見過職員使用「VAR」判獎。記者曾以電郵形式向四大樂園查詢判獎方式，只有歡樂天地願意公開判獎方法，其餘則未獲回覆。

歡樂天地設另類「VAR」判獎 手機垂直拍攝中獎一目了然

歡樂天地市場部經理Jason接受《香港01》訪問時表示，該公司由開業最初至今，判斷擲彩虹是否砸界的方法，主要以90度垂直視線望下去，看看有否觸碰黑色界線，他解釋：「因為始終有塊膠板隔住，如果從側面、上面或下面、左邊、右邊，點都會有少少偏差，所以我哋都貼咗告示，係由員工俯視角度去判斷，有時候如果真係有少少砸界，我哋會用一個膠蓋冚住嗰個代幣，防止其他客人（擲幣）撞倒個代幣，如果真係好有問題，我哋會再影相憑證。」

Jason續稱，拍照時，他們會盡量把手機鏡頭保持在代幣的上方，將手機放在膠蓋上，以確保是俯視角度及保持水平，他舉例說：「就好似呢個黃色，其實係砸咗界，但由（彩虹池）外面去睇就好似係中咗獎，因為有塊膠板，咁睇其實會變咗中獎嘅。」不過，若以垂直角度望下去，很明顯就是砸了界，他強調從外面看的角度與俯視是會有差別的。

他又提到，最容易引發爭議的是藍色及綠色這些大獎，顧客都會特別緊張，他們會使用同一方法去處理，最重要是把手機放在代幣上方，鏡頭對正中央才拍照。若顧客看了照片後仍不滿意，真的出現很重大爭議，他們願意邀請顧客進入彩虹池範圍一起覆檢，盡量減少摩擦，務求令顧客感到滿意，他笑說：「其實玩掟彩虹遊戲，最重要都係想令大家玩得開心啫！」

他續補充，以往曾使用攝錄鏡頭連接電視屏幕的「VAR」系統，供玩家看清楚有否砸界或中獎，但很多時因為網絡連接問題，所需時間甚多，為免影響顧客的遊玩體驗，無法完成一個很快速的判獎程序，同時會妨礙其他顧客玩樂，「因為真係好難封住個彩虹咁耐，要大家一齊去等」，他們最後都決定放棄，改為即時拍照給玩家看，以更便捷的手機「VAR」去判獎，至今都沒有發生不愉快事件。

代幣大過彩虹？歡樂天地實測公開：每款顏色都夠位中獎

至於這場熱議的風波中，最多人談論是當日有玩家投訴另一個樂園的彩虹圖案面積比代幣還要小，即是「代幣大過彩虹」，被質疑是「永遠都掟不中的彩虹」，也有不少玩家因而笑稱掟中藍區和綠區的大獎只是「都市傳說」。

Jason坦言不清楚其他樂園的情況，但該公司的代幣一定比彩虹圖案小，他說不能公開彩虹圖案的面積數字，不過願意為歡樂天地接受挑戰，隨即拿起5枚代幣，分別擺放在紅、黃、綠、藍共4種顏色的彩虹圖案上，又放在特別獎的「貓貓」圖案上，然後用手指按着代幣沿着彩虹圖案滑行，明顯可見代幣一直置於彩虹圖案中，周邊仍然是有虛位的，Jason說：「呢度每款顏色都夠位中獎，所以好明顯砸咗界就係砸界，掂到界線就唔算中獎，唔會有好多爭議，我哋亦會即時解決。」

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Jason笑說，歡樂天地自2019年重新開幕後，有不少高手來挑戰掟彩虹，並成功橫掃多個大獎，尤其於星期六、日最多高手雲集，他指本身沒有鑽研過掟彩虹，但看過那些高手展現熟練技巧，的確不是單純靠運氣。他們沒有正式統計所有獲獎數字，但部份分店每月平均都送出逾百份藍色大獎。他又指，風波主角之一的廖先生就是高手了，廖先生日前應記者邀請來歡樂天地展示掟彩虹秘技，亦輕鬆地三度掟中藍色大獎，所以彩虹大獎並非永遠掟不中。

提到掟彩虹高手，Jason還分享了一個關於「清櫃王」的小故事，指歡樂天地在九龍灣國際展貿中心重新開幕時，吸引多位掟彩虹好手慕名而來尋找集體回憶，沒料到高手們一出手，瞬間攻陷他們的禮物櫃，「係有一半禮物櫃被清晒，啲同事冇辦法喺好短時間補返啲禮物」，於是這些高手就成了「清櫃王」。

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