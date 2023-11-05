掟彩虹．一｜湯博士變伽利略神計算中獎率　挑戰永遠掟不中的彩虹

掟彩虹遊戲是很多香港人的童年回憶，不過掟彩虹近期掀起了「幣圈風波」，到底掟彩虹是否如「掟錢落海」？抑或可以憑技巧中獎？掟彩虹中大獎只是「都市傳說」？永遠都掟不中？中文大學物理系高級講師湯兆昇博士化身「神探伽利略」，以科學實測和數學公式計算拆解，到底掟中彩虹的機會率有多大？湯博士說中獎有得計！



中文大學物理系高級講師湯兆昇博士以彩虹圖案的面積、彩虹數量及彩虹池總面積等，計算出每100次中獎6次的或然率，與掟彩虹實測結果一樣。（夏家朗攝）

實測200個代幣掟彩虹中12次 湯博士：同計算結果一樣

《香港01》邀請中文大學物理系高級講師湯兆昇博士進行實測，嘗試用200個代幣掟彩虹，到底要花多少個代幣才能擲中彩虹呢？湯博士與記者各先用50個代幣進行第一輪試掟，大約花了50秒，記者率先「開齋」擲中了彩虹的紅色區域，而湯博士則接連砸界，經過一輪「熱身」，及後也擲中了紅色區域。在第一輪試掟中，湯博士與記者合共擲中了3紅2黃；第二輪再試掟共100個代幣，則擲中了5紅2黃。兩輪測試投擲200個代幣，總共掟中了8次紅色區域及4次黃色區域，但面積最小的綠色及藍色區域，則沒有掟中。

湯博士指出，今次用200個代幣共掟中12次彩虹的實驗結果和或然率，跟他事先計算的數字非常吻合。雖然投擲200個代幣不算太多，在統計上可能會出現一些誤差，但實際結果跟理論值亦很接近，而掟彩虹中獎就是根據其或然率。到底掟彩虹的中獎機會率真的可以計算出來？

湯博士解釋中獎或然率取決於彩虹面積和代幣的半徑大小，換言之，代幣面積愈大，所佔彩虹位置愈大時，代表中獎機會愈少，較容易砸界；相反彩虹面積愈大，中獎機會就愈高。在估算時，需要以兩個半圓形造成一條彩虹模型，而代幣的半徑佔了一定面積，所以投擲代幣時，必須成功將代幣的中心擲入彩虹模型中的黃色區域，亦即是中獎區域，並非落入模型中的整個綠色區域都能中獎，故需要使用數學公式去計算黃色區域的面積。

另外，由於彩虹池都有一定面積，湯博士根據彩虹池的長度和闊度、以及彩虹池內共有84個彩虹圖案，而代幣的直徑為2.4厘米（即半徑為1.2厘米）去計算，他說：「以一條彩虹的面積乘以84，因為有84條彩虹，再除以彩虹池的總面積，理論上就是中獎區域的或然率。」

機會決定於彩虹及代幣大小 中大獎或然率近乎零

湯博士以彩虹圖案的紅色、黃色、綠色及藍色區域的面積計算或然率，擲中紅區的機會大約為3.5%、掟中黃區及綠區的機會分別是1.9%及0.8%，而擲中藍區的機會則最小，只有0.07%。他又指，若將所有或然率加起來，仍然都會有大約6.2%的機會率中獎。

平均嚟講，我哋每掟100次，其實都會有6次多啲係會中獎。 中文大學物理系高級講師湯兆昇博士

湯博士又分析，對比實測掟彩虹的結果，在兩輪試掟共200次中，有8次擲中紅區，而擲中黃區則有4次，綠區和藍區均沒有擲中，百分比分別為紅區4%和黃區2%，另外兩個則為零，而4%和2%這兩個百分比加起來，就有6%機會率中獎，跟他計算擲中紅區3.5%和黃區1.9%的或然率，以及總中獎或然率6.2%極為相近。

從數學計算及實測方面，都可以看到要擲中彩虹綠區和藍區可謂相當之難，基本上中大獎的或然率近乎「零」。 中文大學物理系高級講師湯兆昇博士

湯兆昇博士以彩虹圖案的面積數據計算，對比實測掟彩虹結果，都可以看到總得獎機會率達6%，但中大獎的機會則近乎零。(夏家朗攝)

以現時四大室內樂園的代幣收費最低為1元1個計算，若掟彩虹100次可以有6次中獎機會，即是花費100元可以贏取6份禮品或6次獎票積分，到底是否合乎經濟價值呢？湯博士則大賣關子。

花費100蚊要睇你中咗6次係咩獎，臂如我當自己掟中綠色同藍色機會好微，只當有機會中到紅色同黃色，咁嗰份獎品嘅價值究竟係咪值100蚊，呢個問題我想留畀大家自己去諗一下。 中文大學物理系高級講師湯兆昇博士

不過，他也認同在玩樂過程中度過的歡樂時光，確實是無價的，最重要是開心和不要超出個人能力。

湯博士又稱，有不少人希望洞悉或揣摩、苦練擲彩虹的技巧，尤其是把代幣控制落在某一條彩虹上面，他不諱言是相當困難，甚至近乎沒有可能。因為當一個代幣落點碰到枱面時，會產生很大的反彈力；若把代幣掟歪了一點，亦會令代幣在枱上翻滾、滾得很遠，而這些因素都是隨機的，故一般是很難預測及控制代幣的落點位置。

湯博士三大秘技：向上掟、彩虹池兩側佔地利、小心膠條反彈

雖然要中大獎難上加難，他亦分享三大心得，首先在投擲代幣時，不要向前拋代幣，此舉會令代幣跌落彩虹膠板面後一直向前滑，滑向不明地方，甚至有可能跌落坑；若把代幣向前拋亦有可能撞向彩虹池最前方的膠條，由於膠條的彈力欠佳，代幣撞向膠條後會停下來，而所跌下的最前方位置通常都沒有彩虹圖案，便會白白浪費了代幣中獎的機會。

因此，在投擲代幣時，最好以向上拋高的方式，但也不要拋得太高，否則有可能會使代幣跌落彩虹池時，反彈至不知去了哪裏。

最好係向上掟，但唔好掟太高，能夠落點喺彩虹池中央位置，嗰度位置彩虹圖案最集中，最大機會掟中。 中文大學物理系高級講師湯兆昇博士

另外，投擲代幣時，因為代幣有可能向前滑而碰倒彩虹池最前方的膠條，所以若選擇在彩虹池的兩旁去把代幣掟出去，則可以佔盡彩虹池長度的優勢。

如果喺彩虹池兩側掟個代幣出去，因為彩虹池長度個距離夠長，個代幣留喺彩虹池嘅機會較多，冇咁容易跌落坑，亦可以令到我哋中獎機會提高。 中文大學物理系高級講師湯兆昇博士

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