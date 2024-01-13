香港最後打銅老匠人兄弟退休　百年「炳記銅器」將光榮結業成歷史

每當經過油麻地咸美頓街，總會傳來「砰砰、咚咚」的一陣陣敲打聲，但這熟悉的聲音，將在社區成為絕響。屹立一世紀的香港最後打銅店—「炳記銅器」，隨着兩名八旬兄弟老匠人店主有意退休，賣掉店內所有銅器便正式光榮結業。消息傳出即令不少街坊與銅器用家感到惋惜，甚至有內地用家專程來港，憑着「三寸不爛之舌」才能說服店主兄弟接下最後一批銅器訂單。經歷了一甲子的打銅生涯，老匠人弟弟陸強才笑說沒有不捨，但他秉承父訓，敬業樂業，自言每件作品都是他的心血：「每個工藝人做一件嘢，都係放晒心機落去。」



兩兄弟師承父親打銅做足60年 最難是製作銅煲咀

屹立在油麻地咸美頓街的「炳記銅器」已有逾百年歷史，由店主兩兄弟的父親陸炳創辦，再承傳至下一代，店面裝潢陳設樸實無華，但門口一道日漸失傳的通花鐵閘，歷史痕迹盡現。老匠人弟弟陸強才憶述，父親於20餘歲時從內地來香港開舖，他與兄長陸樹才亦是從20多歲開始學習打銅。

當時，兩兄弟中學畢業便跟隨父親學師，雖然父子血濃於水，但父親十分嚴格，並不會逐步教授，反而要求兩兄弟從學習過程中自行摸索竅門，陸強才笑說：「摸摸吓，都摸咗成年。」自學了接近一年，兩兄弟才從最簡單的水勺開始造起來，但仍未能製作水勺的柄，當水勺做得有模有樣，才能開始製作水勺柄，接着便是水煲......陸強才表示，銅器每一部分都需要自己摸索、練習，製作水煲的咀位難度極高，他剛剛學習時，一日只能打出數個銅煲咀，形狀亦不太好，慢慢練習才懂得如何打出水煲的咀位。

他回憶，上世紀60、70年代，香港銅器十分鼎盛，很多家庭主婦購買銅器如飯煲、燉盅、水煲，水勺、花盆等，「樣樣都有得做」。直至80年代開始，廠家開始改為北上內地設廠，令行業式微，但兩兄弟多年來依然堅持打銅，「一路睇住其他啲老細都做到退休」， 由銅器高峰期走至兩兄弟成為香港碩果僅存的打銅匠人，終於亦輪到他們邁向歷史。

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匠人兄弟一生只打一份工：敬業樂業，每個工藝人都係用心做

對現代人而言，一生人只專注打一份工，還要做足逾60年，可說是難以想像。不過，陸強才指，靠着打銅器養活家庭，看着小朋友長大，「都好幸福㗎」。被問到堅持做銅器的原因時，他說：「敬業樂業，每個工藝人做一件嘢，都係放個心機落去。」他稱，把貨品交給顧客時，看到對方對產品感到滿意，自己亦會有滿足感。

多年以來，他與兄長製作過無數件銅器，陸強才形容，沒有一件器具特別難忘，因為每一件都注滿了心機，每一件作品，對他們來說都有其獨特性與意義，「好簡單嘅物件，你都要落返好多心機先做得到。」

他又憶述，過去曾有一對夫婦登門拜訪，並希望向匠人兄弟學習打銅，當時陸強才親自逐步教授指點，該對夫婦亦需要花十多天才完成一個水煲，相當花心機和時間，所以他們兄弟從未正式收徒弟，亦導致技術失傳。不過，陸強才十分看得開，他坦言，每一個行業都會有消失的一日，社會接受才得以流傳。他笑言，做一個邊爐鍋需要3日，如果一日薪金達1,000多元，「咁一個邊爐鍋咪要5,000至6,000元成本？咁貴實嚇走晒啲人啦！」

中國冰室自40年代在炳記訂造銅器

由上年開始，炳記銅器結業的消息開始傳出，吸引不少人到訪，訪問當日中國冰室負責人譚氏兩姐妹亦到訪與兩兄弟敘舊。她們指，自40年代開始，爸爸已在炳記訂製大型咖啡盅，直至譚氏兩姐妹營運冰室仍繼續沿用咖啡盅。她指，「質素高，質素唔高點會幫襯咁耐，到我哋結束都用佢哋嘅產器。」 她們又回憶指，以前冰室的鐵銅、麵包盤亦是炳記製造。

賣完店鋪內產品正式結業

原先兩兄弟上年宣布會在年尾結業，但到2024年頭仍屹立於油麻地，弟弟解釋，賣完店鋪內的產品就會正式結業，店內仍有不少水煲、杯等銅器。對於銅器店結業，他指，「無話可唔可惜，嗰個時代到咁上下，你係要結業就會結業。」雖然兩兄弟表示，不再接單，不過弟弟指，有客人特意從內地到港希望可以訂造一批香爐，「求咗好耐，我先話，好啦幫你做。」陸強才表示，暫時仍未預計到店舖會何時正式結業，不過店舖每日仍然吸引大批市民到訪。

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