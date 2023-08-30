香港老店．先達商店｜設計系孫女承爺爺衣缽　把古老繡花鞋變潮物

昔日彌敦道約有五、六間賣繡花拖鞋的店舖，先達也是其中之一。始於一九五八年的先達士多，原先位於彌敦道一個約三十呎唐樓樓梯底，既賣繡花鞋，也售雜貨，服務區內坊眾，故命名士多，既取自創辦人王達榮的名字，又有「達者為先」的喻意。一脈相承的老店，如今由孫女王嘉琳打理。（本文內容節錄自《香港遺美：香港老店記錄（修訂版）》。）



文：林曉敏（香港中文大學中國語言及文學系學士、文化及宗教研究系碩士，現職博物館工作）

學無前後，達者為先，有幸遇上好的師匠傳授技藝。昔日爺爺曾跟上海師傅學刺繡，又曾在鞋廠學造本地皮鞋。師成之後，在窄小的樓梯舖自立門戶，全人手一針一線作繡花鞋，白手興家。窄小的樓梯舖主要作零售，另設樓上工場，與擅長針黹改衣的嫲嫲並肩經營，以山寨廠形式一起造鞋，手足胼胝數十年，如鞋履一樣雙雙對對，結伴同行。

爺爺晚年不良於行，父親臨危受命頂上看舖，命運多舛的鞋店又無奈遇上業主收回舖位，可幸先達的故事並未完結，只加上逗號，孫女王嘉琳決意跟隨爺爺步伐，在寶靈商場重整旗鼓開新舖，專心致志只賣繡花鞋，改名先達商店，延續一門手藝。

原為彌敦道樓梯底的先達士多 繡花鞋也分這麼多種（點圖了解更多）：

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繼承家業 推陳出新

耳濡目染，出身自繡戶之家的王嘉琳自小與繡花鞋結下不解緣。剛滿周歲，嫲嫲已為她穿上布製的「虎頭鞋」，寄意如虎健壯成長，一步一步踩着探索世界；上小學時，指頭開始靈活，嘉琳躍躍欲試地手持針線，跟嫲嫲學習針黹，學會穿針、起針等各式針法，耳濡目染之下，少小已是縫寶寶；升上中學後，力氣漸長，開始到工場跟爺爺學造鞋；大學時讀視覺傳意設計系，畢業論文以陪伴成長的繡花鞋作為研究題目，驚覺如斯美麗的繡花鞋，不應只限室內穿着，應該走出室外，於是畢業後就投身造繡花鞋，繼承爺爺衣缽，以此為一生的志業。

繡花鞋由上海的商賈家庭傳入香港，原先只供室內穿着，購買的客人多是講究品味的中產階層，家居地板潔淨，不污糟邋遢，獨自立瑤階，透寒金縷鞋；而草根階層家住舊樓，家居濕滑，多穿木屜。既講究衞生又講品味的客人，棄絹布選網面款式，曾在六十年代風行一時；不少新娘購買簇新的婚嫁大紅花鞋，繡鴛鴦、百合、十果以添喜慶，寓意新人共偕連理，穿上裙褂時更婀娜多姿；老人家買壽鞋作為「妝老」，繡以蝙蝠、壽桃，寓意福壽安康，為身後事作好打算，從頭到腳體體面面。

作為後起之繡，年輕店主銳意開拓市場，鞋款推陳出新，傳統與新潮並行，別具自我風格。而且價錢豐儉由人，讓繡花鞋步入尋常百姓家，成為普及化的時尚單品。

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一針一線 古老變時興

百貨應百客，先達鞋款之繁，讓人眼花繚亂。映入眼簾的鞋款，既有傳統之選，繁花似錦的繡花鞋，伴以各式的鳥獸蟲魚，配以織錦、金線，將刺繡成品嵌入鞋中，圖必有意，意必吉祥，充滿傳統文化的審美情趣，各花入各眼；亦有新潮之選，例如熊貓、貓頭鷹、櫻花等卡通圖案；內外兼宜的繡花鞋，有家居拖鞋，也有室外用的平跟鞋、高跟鞋、舞鞋、短靴等款式供客人選擇，加上鞋底軟墊及深坑紋的防滑膠底，着重舒適，方便長者外穿；而布料增添日本布、牛仔布、珍珠布、麻布材質，配合尼龍、彩線等改良物料，以配搭日常的服裝。為傳統款式注入潮流元素，古老變時興。

描鸞刺鳳的繡花鞋，製作工序繁複，不僅需要耐心，更要心靈手巧。小小繡履經過十多道工序，畫圖、剪樣、黏面，鞋子就成雛型；然後配線、刺繡，綴成花紋、鞋底包邊，塗上漿糊組裝各個部件，捏實鞋底，以鎚敲打，最後將鞋子放進專用焗爐，以高溫烘烤數小時定型。扎上一針又一針彩線，縫上一片又一片的珠片，穿上一顆又一顆珠仔，分批分序製作，耗時數日方可完成。

先達商店製作的繡花鞋，以蘇繡為主，即是平面線繡，以繡針引彩線，在布帛織物繡上斑斕圖案；另外也有粵繡的工藝，即是混合刺繡的風格，既有線繡，亦有珠繡，配以彩珠、珠片，活靈活現的圖案在指尖飛舞下完成，手工精巧細緻。

款步姍姍，一雙色彩繽紛的足下繡花鞋，似是腳踏着賞心悅目的藝術品。除了是一門造鞋手藝，也是刺繡工藝的完美結合，融合造鞋者的藝術修養與才情。在時代洪流下，願能遇上惜花者，能走多遠走多遠。

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歷史查考：鞋履製作技藝

古代婦女熱衷女紅，繡花鞋是中國傳統的手工藝，一直隨着紡織技術而發展，也應社會風俗而變化。

繡花鞋的歷史可上溯至春秋戰國時期，鞋履形態質樸；至秦漢時期走向華麗，一雙鞋子可見地位等級之分；魏晉南北朝時期，絲繩編織工藝發展，盛行以彩絲繩編織的花鞋，稱為織成履；及至隋朝，官府以布帛代替為役，允許百姓交納布帛絲絹代替賦役，紡織技藝大有進展；唐代的繡花鞋款式五花八門，以花樣的錦緞製作鞋面，泛稱錦履；宋代的鞋履以絲緞為面料，刺繡各類花樣圖案；明代出現高跟弓底的蓮鞋造型，鞋材及色彩更絢麗多彩。

然而，至南唐五代時出現「三寸金蓮」文化，裹過的腳稱為「蓮」，雙足不僅要小，且要弓彎。大於四寸的為「鐵蓮」，四寸的為「銀蓮」，三寸的為「金蓮」，讓女子舉步維艱。封建的陋習，至清末民初的天足運動才逐漸被摒棄，纏足之風被廢除，女子終可解放雙足。

香港位處潮濕炎熱的南方，繡花鞋在此因地制宜，搖身一變為宜室宜居的繡花拖鞋，昔日有不少山寨廠日夜趕工製作。鞋款不斷推陳出新，傳統的繡花鞋，選色以紅黑色為主，圖案則環繞萬壽菊、茶花、龍鳳、鳥等吉祥之物，採用真皮、絹絲、金線、銀線、珠片等材料製作，鞋底亦由多層的布改良為防跣的坑紋底和膠底，既有女裝亦有男裝，揉合中國傳統美感及潮流時尚，價錢更大眾化。

穿越千百年的繡花鞋，受到不同時代的女子青睞，繡花鞋製作技藝已是中國不少地區的非物質文化遺產項目，在多采多姿的社會中保留傳統藝術。

《香港遺美：香港老店記錄（修訂版）》書本封面

書名：香港遺美：香港老店記錄（修訂版）

作者簡介：林曉敏，畢業於香港中文大學，中國語言及文學系學士、文化及宗教研究系碩士，現職博物館工作。於2020年設立「香港遺美 Hong Kong Reminiscence」專頁，以相片拾遺，留住留不住。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】