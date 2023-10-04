老店消失｜上環71年名人最愛「和興臘味家」結業拆舖掀招牌爭奪戰

又有老店消失！位於上環有71年歷史的老字號「和興臘味家」，月前以2,000萬沽出自用舖後，今日（4日）傳出工程人員到舖內拆卸清場消息，一眾老饕街坊始知「和興」老味道已成絕響，紛紛大嘆不捨。然而，無法留住老味道，有眼利街坊卻發現舖內仍遺下一幅老招牌，竟一度掀起「爭奪戰」，多人詢問欲取走招牌留為紀念。不過，《香港01》向工程人員了解到，該幅老招牌最後由老闆親自回來帶走。



子承父業71年老字號 人手製作臘味為「四叔」、「小鳳姐」最愛

資料顯示，「和興臘味家」早於1946年由鄧裕創辦，原址位於上環摩利臣街，後來交由兩名兒子合力經營，依照父親的傳統配方炮製，店家一直堅持自設工場，並標榜全人手製作臘味，整個製作過程都在香港進行。該店主要售賣臘腸、膶腸、臘鴨及臘肉，其中以皮脆肉香的臘腸最為著名，吸引大量顧客光顧，更深受富商名人喜愛，包括恒基地產創辦人、「四叔」李兆基、和已淡出幕前多年的女星鍾楚紅及歌手徐小鳳等。

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曾獲央視紀錄片《舌尖上的中國》介紹

據悉，「和興」舊舖早年因為重建問題，遷往上環皇后大道中368號地下現址營業。在2014年6月，臘味製作技藝獲納入「香港非物質文化遺產清單」的「傳統手工藝」類別，而「和興臘味家」當時曾獲央視紀錄片《舌尖上的中國》介紹。不過，近年香港人崇尚健康飲食，臘味等醃製肉品銷情大減，加上疫情影響，該店生意已大不如前。

據了解，鄧氏家族今年7月19日以2,000萬元把舖位沽出，自消息傳出後，「和興臘味家」的舖面長期重門深鎖。大批街坊早已預料「和興」即將結業，惟仍然期盼有朝一日能再次看到熟悉的店面和嗅到油香四溢的味道。

7月沽舖今日清場 街坊留不住老味道改爭奪老招牌

至今日（4日）早上，有街坊行經「和興臘味家」時發現終於開舖，沒料是有數名工程人員前來拆卸舖內裝潢及清走雜物，準備交吉，證實「和興」老味道已成絕唱，不少街坊見狀大嘆不捨，據知，更有人發現店家遺下陳年秤陀等舊物，詢問過工程人員後便取走留念。而店內正中央遺下一幅「和興」木匾招牌，更成多名街坊爭奪的心頭好，既然留不住味道，打算留住舊招牌。

《香港01》今日下午到「和興臘味家」了解時，舖內已幾乎清空，門外搭有竹棚。工程人員向《香港01》表示，該店已關門多時，今早才開始拆卸，至於掀起爭奪的招牌最後由老闆回來取走。

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