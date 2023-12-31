我們的2023｜通關加租港客流失　細數消失店舖　168年老店也告別

2023年香港恢復通關，社會也全面恢復運作，惟疫情過後市道轉旺不似預期，加上港人北上消費及逆向代購成熱潮，嚴重流失本地客，導致本港零售業及飲食業都飽受衝擊；也隨着多區進行重建發展，接連有大小店舖及食肆出現結業潮，當中不乏連鎖集團甚至傳統老店，隱沒於時代洪流之中。《香港01》為大家回顧2023年消失的店。



紮根深水埗逾70年的長發麵家受重建影響結業，在10月29日停業前兩日，不少人趁星期日到來光顧，店外出現長長人龍。（夏家朗攝/資料圖片）

疫後加租、人手荒、流失北上本地客三大原因致店舖結業潮

2023年幾乎每區都有街坊老店相繼「消失」，大部分都屹立香港近半世紀，有大批固定捧場客，奈何有各種因由，主要為通關後不敵加租、缺乏人手，以及港人北上熱潮下，流失大量本地客源，連逾百年歷史的著名老店也難逃厄運。

深水埗「長發麵家」

【1】位於深水埗耀東街、有逾70年歷史的「長發麵家」，自1950年初開業，由一架木頭車起家，由馬氏三兄弟繼承父業打理，本來是區內所餘無幾的傳統鐵皮大牌檔。三兄弟延續父親留下來的古法手打魚蛋、炆牛腩，還有食出懷舊味道的雲吞、古法大地魚湯底。可是，「長發麵家」因重建收地問題，無奈於今年10月30日正式結業。

在臨結業前，大牌檔外連日排隊人龍不絕，除了老饕及街坊食客，還有不少名人都是「長發」的捧場客，包括已故賭王何鴻燊的「四太」梁安琪、藝人佘詩曼及薛凱琪等，都來與「長發」告別，品嚐最後的懷舊味道。

▼ 10月29日 食客排長龍趧長發麵家結業前光顧▼



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▼7月4日 專訪長發麵家▼



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大埔「陳漢記粥麵專家」

【2】位於大埔運頭街的煲仔飯名店「陳漢記粥麵專家」，因為租約期滿，於今年3月15日最後營業，至翌日凌晨拉閘。該店由姓王老闆一手創立，他原於50年代與姑丈在荃灣擺檔售賣潮式牛腩及牛雜麵，至1998年遷至大埔開業，主打售賣臘味煲仔飯外，腸粉也是必吃食物之一，以晶瑩剔透見稱，被食客稱為「玻璃腸粉」；生滾粥及牛腩也是店內招牌菜。

老闆娘王太對經營多年的心血食店固然不捨，但最不捨是一眾街坊，她由衷感謝街坊多年來的支持。（林靄怡攝/資料圖片）

當天，不少街坊及昔日老顧客陸續湧至，早上已在店外大排長龍，把握最後機會品嚐布拉腸粉、煲仔飯等名物。有專程來捧場的街坊感可惜：「希望佢哋有朝一日可以東山再起！」

▼3月15日 大埔「陳漢記粥麵專家」光榮結業▼



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老店消失｜大埔名店陳漢記今光榮結業 老闆娘：希望有緣再會

灣仔「樂景快餐店」

【3】2月25日，位於灣仔巴路士街、有45年歷史的「樂景快餐店」，因租約期滿，加上店東年事已高，無奈結束營業。該店由姓潘老闆於1978年開業，主打售賣傳統港式快餐店三寶，生炸雞髀、炸坑紋薯條及手打漢堡，今時今日每個漢堡都只賣17元，雞髀薯條則售34元一份，單買一隻炸雞髀亦只需14元，較時下一般快餐店便宜三成至五成，所以深受區內街坊歡迎。當天，有逾百人在店外排隊輪候購買最受歡迎的手打漢堡，人潮絡繹不絕。

▼2月25日 灣仔「樂景快餐店」光榮結業▼



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致街坊：樂景由1978年開業至今，在灣仔默默服務近半世紀，因店東年事已高，我店將於2023年2月25日光榮結業。衷心感謝街坊多年來的支持！離別總有時，重逢亦有期，青山不改綠水長流，有緣再會！ 灣仔樂景快餐店

何文田「李錦基越南餐廳」

【4】「不漏洞拉，想食正宗越南菜，李錦基越南餐廳啦......」這個耳熟能詳的電視廣告，隨着老字號「李錦基越南餐廳」於4月12日結業而成為絕響。該店由本身是越南華僑的老闆李錦基於1991年創立，原舖位於佐敦庇利金街，全盛時期搬到同區茂林街一個有兩層店面的舖位，藝人薛家燕、呂良偉及電影導演谷德昭等也是捧場客。

2000年，李錦基舉家移民美國曾結束香港生意，至2009年回流香港在何文田窩打老道重開餐廳，惟因租約期滿，加上餐廳人手短缺、「唔想做到咁攰」，無奈把辛苦建立多年的心血親手結束，令不少老饕熟客深感可惜和不捨。！」

老店消失｜45年灣仔樂景快餐店光榮結業 街坊：舊式情懷買少見少

▼4月12日 何文田「李錦基越南餐廳」光榮結業▼



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老字號李錦基越南餐廳4.12結業 熟客不捨 李錦基：有緣再聚

黃竹坑「香香麵包」

【5】陪伴港人走過半世紀歲月的全港第二大麵包批發商「香香麵包」，因缺乏人手等問題，於今年8月底光榮結業。「香香麵包」由創辦人姜勝和先生於1966年成立，最初於西環爹核士街自置地舖工場，生產、批發及零售三文治方包及鹹甜麵包等。 至1997年，改在香港仔黃竹坑道的工廠大廈自置廠房發展麵包批發，其厚實足料的招牌方包產量高達每天6,000條；另生產熱狗包、餐包和豬仔包，供應予蘭芳園及勝香園等老店，已成絕唱。

▼今年8月底 位於香港仔黃竹坑道的「香香麵包」光榮結業▼



香香麵包結業｜57年港產麵包工場月底告別 招牌方包豬仔包成絕響

旺角「一日三餐」

【6】由前立法會議員譚文豪開設、位於旺角通菜街的茶餐廳「一日三餐」，因加租、食材價格上升及人手不足，於9月30日結業。有不少由餐廳開業後堅持光顧的熟客對結業表示不捨，亦吸引食客聞風而至首次前來嘗新。

▼9月30日 旺角通菜街「一日三餐」結業▼



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紅磡「時新漢堡飽」

【7】紅磡老字號、有「港式漢堡包始祖」之稱的「時新漢堡飽」，宣布因租約期滿，於本月4日結業。時新漢堡飽前身為屹立紅磡多年的「時新快餐店」，由鍾冠球創辦，但因家族糾紛及重建，在2017年8月拉閘停業。二子鍾奇濤翌年在黃埔天地重開新舖，改名為「時新漢堡飽」，並標榜「正宗二哥鍾奇濤」主理，會與舊店大廚合作，繼承父親的心血，惜最終難逃淘汰命運。

黃埔天地「時新漢堡飽」由創辦人二子鍾奇濤在2018年開辦。（時新漢堡飽Facebook圖片）

黃埔時新漢堡飽結業 舊舖6年前突落閘 兄弟不和分家惟均告結業

太子「新志記海鮮飯店」

【8】位於太子運動場道轉角的戰前唐樓、有50年歷史的老字號「新志記海鮮飯店」，因為不敵加租，加上港人消費模式轉變，流失本地客夾擊下，於8月31日結業。姓周老闆接受《香港01》訪問時無奈慨嘆：「本地食客走晒上大陸，做唔到都冇辨法，都要收檔㗎啦。」

﻿▼8月31日 太子運動場道老字號「新志記海鮮飯店」結業▼



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Outback旗下葵芳及中環Aussie Grill

【9】自疫情開關後，內地「過江龍」陸續殺進香港，惟有外國品牌宣布撤出香港。Outback旗下漢堡包店副線的Aussie Grill by Outback在2023年臨完結前兩日（29日）公布，葵芳及中環兩間店舖只營業至12月31日除夕，其後品牌將會撤出香港，並指「對於呢個商業決定，我哋都好唔捨得」，呼籲顧客可轉往Outback Steakhouse用膳。

翻查資料，該品牌曾在2021年於中環開設旗艦店，位處人流最旺的娛樂行地舖，樓高兩層，佔地4,600呎，在疫情下仍吸引不少市民專程前往光顧。

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Outback副線Aussie Grill漢堡店宣布撤出香港 除夕夜說再見

旺角「富記粥品」、西灣河「珍香園」、上環「和興臘味家」、西環「源記甜品專家」

【10】另外，有50年歷史的老字號旺角花園街「富記粥品」、【11】西灣河成安街61年豆品小店「珍香園」、【12】71年歷史上環皇后大道中「和興臘味家」、【13】甚至全港最老甜品店、有168年歷史的西環正街「源記甜品專家」都不敵時代巨輪，分別於今年內正式結業。其中「源記甜品」本來已停業超過一年，有不少街坊都期待該店重開，至今年6月26日，有裝修工人入舖內進行清拆工程，證實正式結業。

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除了多間傳統老店，向來有甚多捧場客的食肆或是星級名店，甚至是由名人經營的店舖，都受到通關後市道不如預期暢旺所影響，無奈最終結業。

旺角帝京酒店「花月庭」

【14】包括一直深受歡迎、以自助餐作主打的旺角帝京酒店「花月庭」，宣告於8月28日結業。

﻿▼8月28日 旺角帝京酒店「花月庭」結業▼



帝京酒店花月庭8.28結業 業界：通關後旅客消費力沒預期大

灣仔D.H.K疊囍居

【15】灣仔米芝蓮一星中菜廳D.H.K疊囍居，於今年4月26日獲知名美食指南「米芝蓮」一星殊榮﻿的同日，突然結業，更被指拖欠多名員工薪金，驚動警方到場處理。【16】同一日，深水埗西九龍中心食肆「空姐牛肉飯」亦正式結業，東主郭德英稱因食肆難聘請人手，決定結束生意，並專注旅行社工作。

▼4月26日 灣仔米芝蓮一星中菜廳D.H.K疊囍居結業▼



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大角咀「雪月花」、尖沙咀「影の鳥」、將軍澳「幻Maboroshi」

【17】另外，男子組合Mirror成員江熚生（AK）在大角咀的甜品店「雪月花」，及在尖沙咀經營的日式串燒店「影の鳥」，分別於今年7月及8月15日結業。至於Mirror成員李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）及男子組合Error成員梁業（肥仔）合資的將軍澳日本餐廳「幻Maboroshi」開業僅半年，亦於8月1日正式結業。

▼4月26日 深水埗西九龍中心「空姐牛肉飯」結業▼



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Castelo Concepts旗下9間餐廳

【18】在香港有約30年歷史的餐飲集團Castelo Concepts，於7月26日宣布旗下9間餐廳同時即日起停止營業，包括堅尼地城的Jaspa's及K Town Bar and Grill；跑馬地的 Little Lucie's；跑馬地Wagyu Lounge；西營盤的Ollies Café及St. Barts；西貢的Piccolos、Pepperonis及Jaspa's亦同樣結業。

▼7月26日 餐飲集團Castelo Concepts宣布旗下9間餐廳同時即日起停止營業▼



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觀塘「光榮米線」

【19】除了因為市道經濟疲弱問題，今年也有部分食肆在一些政策措施下突告停業。其中「光榮飲食」於8月26日在社交平台宣告位於觀塘駱駝漆大廈的「光榮米線」結業，事緣於7月收到地政處通知，駱駝漆大廈只淮用作工業及貨倉用途，要求該店停業，否則向業主釘契。

光榮飲食於8月26日在社交平台發文指，在7月收到地政處通知，觀塘駱駝漆大廈只淮用作工業及貨倉用途，要求旗下光榮米線停業，否則向業主釘契。（歐嘉樂攝/資料圖片）

土瓜灣「富源酒樓」

【20】自香港與內地於今年2月恢復通關後，屢被投訴接待內地團而影響區內居民生活的土瓜灣「富源酒樓」，於7月18日宣布正式結業。酒樓經理張先生慨嘆全面通關後，旅行團數目不似預期，生意急跌九成，並批評旅監局新規定旅行團在區內註冊商店購物，就不能同區用餐的做法趕盡殺絕，導致酒樓被迫結業，令20多位員工失去「飯碗」。

▼7月18日 土瓜灣團餐「富源酒樓」宣告結業▼



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崇光百貨SOGO尖沙咀分店

【21】過去一年不僅食肆出現結業潮，零售業及消閒娛樂行業都大受影響。其中於2005年開的崇光百貨SOGO尖沙咀分店於3月12日結業，最令人感到驚訝，不少市民及旅客都慨嘆失去一個地標。

▼3月12日 崇光百貨SOGO尖沙咀分店結業▼



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尖沙咀SOGO結業｜尖沙咀崇光3月12日結業 銅鑼灣分店不受影響

中環「鍾沛攝影器材行」

【22】上世紀70年代在中環土丹利街開業、屹立57年的唯一老字號「鍾沛攝影器材行」，見證「相機街」半世紀興衰，敵不過由實體店走向網店的行業生態轉變，「店二代」老闆鍾景林宣告於6月25日榮休結業，為其家族生意劃上句號，同時代表中環「相機街」時代的終結。

▼6月25日 中環士丹利街唯一老字號「鍾沛攝影器材行」結業▼



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上水「學榮書店」

【23】位於上水新成路、為莘莘學子服務了45年的樓上書店「學榮書店」，於10月走進歷史。從小在旺角書店街打拼的老闆易榮，跟隨爸爸由擺地攤、木頭車起家，做到搬入樓上舖，再從九龍轉戰新界區二手教科書市場，見證香港教科書由以前幾毫子一本至現時賣數百元，無奈行業被互聯網影響深遠而走向夕陽，令他不由得選擇結束大半生心血。

▼今年10月 上水新成路樓上書店「學榮書店」正式結業▼



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木頭車起家45年上水學榮書店10月告別 老闆嘆：撐到尾都係要結業

咀THE ONE百老匯戲院、CINEMA CITY銅鑼灣JP戲院及粉嶺嘉禾戲院

【24】北上消費熱潮成風，很多港人每逢周末假日便一家大小到深圳吃喝玩樂及看電影，連帶本地的消閒娛樂行業亦受影響，今年共有3間戲院結業。包括尖沙咀THE ONE百老匯戲院、CINEMA CITY銅鑼灣JP戲院及粉嶺嘉禾戲院，分別於2月26日、4月30日及11月1日結業。

▼11月1日 粉嶺嘉禾戲院結業▼



粉嶺嘉禾戲院租約期滿 今日起結業 街坊不捨：多謝你帶俾我娛樂

6間Foot Locker分店

【25】美國連鎖運動服裝Foot Locker於今年3月底落實進行全球大收縮，本港6間分店於6月30日全線結業。

▼6月30日 美國連鎖運動服裝Foot Locker在香港6間分店全線結業▼



Foot Locker公佈6月30日全線結業 尖沙咀旗艦店率先結束

「山道文化公司」

【26】於反修例衝突中右眼受傷、有「爆眼老師」之稱的楊子俊所創辦的「山道文化公司」，在facebook宣布於12月31日正式結業。該公司指，由於隨着創辦人之一Sam已決定於明年移居海外，基於現實營運考慮因此結業，該公司強調與政治壓力無關。

山道文化突宣布結業 稱不涉政治壓力 書商「爆眼老師」有份創辦

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