齋戒月｜非華裔警員分享禁食及祈禱規定　期間警隊支援兼顧工作

伊斯蘭教的「齋戒月」（Ramadan） 於周一（3月11日）展開，兩名非華裔警員周二（12日）介紹期間如何兼顧宗教信仰及工作，及警隊如何支援非華裔同事。他們也分享由於宗教和種族背景，在服務同鄉及市民時享有的優勢。此外，油尖警區自2013年起推出「寶石計劃」，透過開設中文班等活動，幫助非華裔青年了解警務工作，至今逾800人參加。



新紥師妹從前線暫調報案室

黃大仙警區的新紥師妹莎瑪（Salma BiBi），剛入職將一個月，目前為軍裝巡邏小隊成員。她是巴基斯坦人、信伊斯蘭教，曾參加油尖警區為支援非華裔青年而設的「寶石計劃」9年，透過該計劃的中文班加強中文能力，這是她首度在警隊守齋戒。

莎瑪表示，在齋戒個月期間，由凌晨5時至晚上7時不可以吃喝，並要每日祈禱5次。因此她由前線的巡邏工作，調配為報案室的後勤職務，且有房間方便祈禱。即使改在室內工作，仍可發揮所長，例如近日為CID同事當翻譯，協助致電非華裔人士。她很開心在守齋戒月期間，可以同時兼顧工作。

她又稱，很多朋友都很欣賞她加入警隊，同時亦對從事警察感到興趣，但對投考警隊認識不多。她會解答朋友這方面的問題，並推介寶石計劃。

21歲男警鍛鍊體魄以應付巡邏

油麻地分區軍裝巡邏小隊的21歲警員阿南文 （Mohammad Adnan ），是香港土生土長的巴基斯坦人，中二開始加入「寶石計劃」 。他在香港科技專上書院毅進文憑的警務課程畢業，自小受任職警員的表哥影響，以對方為榜樣。

阿南文指出，已習慣守齋戒，亦一直積極鍛鍊體魄，以便在遵守齋戒規定的同時，仍能應付巡邏工作，故不需要另外安排其他工作崗位。

他表示， 其背景有助處理日常的工作：例如在齋戒月曾經有市民求助，指看到大批人士在寺廟附近聚集，擔心有人打鬥，由於對齋戒月有認識，便詳細解釋給市民知道，只是伊斯蘭教徒聚集「開齋」的習俗，令市民放心。

油尖警區遂於2013年2月推行「寶石計劃」，為非華裔青年開辦中文班，幫助他們了解警務工作。（警方提供圖片）

「寶石計劃」逾50成員投身紀律部隊

油尖警區警民關係組社區聯絡主任（非華裔）洪嘉偉表示，如有伊斯蘭教信仰的同事要守齋戒月，警隊會根據情況和需要，盡量分配合適崗位。

他又表示，警隊廣納人才，非華裔青年是生力軍。其中，油尖區是非華裔人士聚居地，但-大 部份非華裔青年中文程度只有基本的溝通能力，不足以他們繼續升學甚至追求理想職業。

油尖警區自2013年2月起推出「寶石計劃」，透過為15至25歲的非華裔青年開辦中文班、數學班及體能班，幫助非華裔青年了解警務工作，10年間已吸引超過800名學員。

計劃自推出至今，有超過50名學員加入不同紀律部隊，其中29人加入警隊。另有人加入公營機構，如機場保安、NGO等。