巴裔兄弟齊齊當警察　首位非華裔督察一句話助摒除膚色帶來的自卑

20歲巴基斯坦裔青年何沙文和年長兩歲的哥哥施志深，是土生土長香港人，他們今年2月齊齊「出更」成為新紮師兄兄弟，施志深駐守較多非華裔人士聚居的元朗區，而何沙文駐守屯門。施志深說，二人通曉粵語、英語、普通話、巴基斯坦本土語言烏都語，還懂得印尼語，加上對伊斯蘭教的認識，執行職務時更得心應手。



他們有當上警察志願，是因遇到一位同聲同氣的督察，他的一包話令他們摒除膚色帶來的自卑，看到發奮就會成功；而警方又有特別招募少數族裔居民計劃，成就了兩兄弟的夢想。



巴基斯坦裔兄弟施志深（左）和何沙文2月正式加入警隊，分別駐守元朗及屯門。（政府新聞網圖片)

首位非華裔督察呂文廸到校分享 啟發兩兄弟立志投身警隊

施志深現駐守元朗分區軍裝巡邏小隊第一隊，何沙文則隸屬屯門分區軍裝巡邏小隊第三隊。他們接受政府新聞網訪問，道出為何加入警隊。

現年20歲的何沙文和22歲的施志深是土生土長巴基斯坦裔港人，祖父輩早已在港扎根，求學時期在天水圍區就讀主流學校。

兩兄弟讀中學時，香港首位非華裔督察呂文廸到校分享，啟發他們立志投身警隊，希望成為下一代的榜樣。與此同時，警方推出喜瑪拉雅計劃，幫助非華裔青少年融入社群和實現成為警察夢想，以提升參加者的中文語文能力和對警隊的認識等。施志深和何沙文兩兄弟就是經該計劃培訓後成功加入警隊。

呂文迪（中）2010年以警員身份加入警隊，2016年投考督察並成功獲取錄，成為香港首位非華裔督察。(警聲圖片)

非華裔青年因膚色缺乏自信 呂文廸一句話激勵兩兄弟

何沙文說，不少非華裔青年因為膚色而缺乏自信，認為難與本地人競爭，加上來自低收入家庭，對前途更感迷惘。「在很多香港人眼中，非華裔人士通常從事地盤、倉務等體力勞動工作。」呂文廸督察該次到校分享，令他們看到發奮會成功。

呂文廸告訴我們，只要肯嘗試，非華裔青年也有機會在香港有所作為。 何沙文

去年8月，他們通過面試，到警察學院受訓。何沙文體能出眾，以7分14秒完成2,400米長跑項目，更打破學院28年來的紀錄。幾經努力，兄弟二人終達成夢想，今年2月正式「出更」執勤。

通曉5種語言、認識伊斯蘭教 有利應對非華裔人士案件

元朗區較多非華裔人士聚居，伊斯蘭教徒每逢周五中午，會到區內兩間主要清真寺會所進行禮拜。施志深說：「我和同事通常會在該時段到會所巡邏，與非華裔人士交流，更好地了解他們的生活習慣和需要，以及近期有否特別事件發生，再向上司匯報。」

施志深表示，兄弟二人通曉粵語、英語、普通話、巴基斯坦本土語言烏都語，還懂得印尼語，加上對伊斯蘭教的認識，執行職務時更得心應手。他認為處理涉及非華裔人士的案件時，自己能第一時間取得對方信任；一些少數族裔的女性思想較為保守，他也清楚該如何處理。

鄧炳強推行喜瑪拉雅計劃 助非華裔青少年學中文

協助他們追夢的喜瑪拉雅計劃，是現任保安局局長鄧炳強10年前擔任元朗警區指揮官時推行。該計劃讓非華裔青少年學員學習中文，參加音樂和運動等興趣班，並練習投考警隊的體能測試項目、面試技巧，也有機會參觀各警察單位和富中國文化特色的地方，如香港故宮文化博物館等。

現時參與計劃的學員約870人，年齡由6至25歲，主要來自尼泊爾、巴基斯坦和印度等，部份學員本身只略懂中文。警務處元朗警區​學校聯絡主任黃文強表示，學員參加計劃後有一定進步，「他們的中文水平有所提升，對香港本土文化和紀律部隊的了解更多，自信心增強，對生涯規劃有所準備，防罪意識也提高。」

警務處元朗警區​學校聯絡主任黃文強期望更多非華裔人士加入警隊，協助執法。（政府新聞網圖片)

計劃自2013年推出以來，不少學員加入警隊或成為輔警，也有部份人加入消防處、懲教署等部門。黃文強指，本港非華裔人士的人口持續增長，期望更多少數族裔加入警隊。「他們的國家有各自文化，語言、生活習慣，教育和法律方面也跟香港不一樣，因此我們很需要他們加入警隊，協助我們執法。」