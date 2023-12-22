手術室護士發揮專業　兼備理性與感性思維

撰文：01醫務所
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手術室十分講求團隊合作，每名醫護人員都各自肩負重要的職責，各司其職且緊密配合，才能完成一項手術。作為手術室護士，我們的工作涵蓋術前預備、術中協助，以至術後跟進，既要一絲不苟，更要臨危不亂。有前輩形容，手術室護士與醫生的合作猶如共舞，不但講求默契，也要因應突發情況隨機應變，各方攜手協力，才可確保每一個步驟順利完成，為病人康復跳出「完美舞步」。

撰文：港怡醫院護理行政部高級護理經理黎嘉玲

各司其職　合作無間

手術室護士的職責和崗位可分為洗手護士（Scrub Nurse）、巡迴護士（Circulating Nurse）及復蘇護士（Recovery Nurse）；另外，在私家醫院中，手術室護士更擔任助理的角色（助理護士Assistant Nurse）。助理護士是進行大手術時會安排的崗位，主要協助醫生完成手術，其參與度較高，例如協助醫生牽引傷口，因此會由經驗較豐富的護士擔任。洗手護士則負責準備手術中所需的儀器及工具，過程須與外科醫生合作無間，確保手術順利進行。

巡迴護士主要負責手術房內大小事務，包括術前準備所需儀器及消耗品，核對病人資料及同意書，協助麻醉科醫生及傳遞額外手術用品等。當手術完成後，病人會被送往復蘇區，由復蘇護士監察其蘇醒過程，並密切觀察維生指數。如病人情況有變，須即時通知麻醉科或外科醫生跟進。當病人情況穩定後，復蘇護士才會安排病人送返病房休養。

每一場手術，手術室團隊都會視為全新的「舞步」，除了日常要多加練習鞏固基本功，臨場亦需互相配合，以應對瞬息萬變的情況。同事們常言，手術室講求「急、趕、快」，假如病人在手術途中情況有變，手術室護士須在短時間內作出適當的反應，例如協助止血、聯絡血庫，或聯絡深切治療部安排病人術後的護理，以確保所有病人均獲得適切的照顧。

每一場手術，手術室團隊都會視為全新的「舞步」，除了日常要多加練習鞏固基本功，臨場亦需互相配合，以應對瞬息萬變的情況。

同心為您　關懷備至

踏入手術室的一刻起，病人最先接觸的就是手術室護士。許多病人對手術室都抱有一定的不安感，對即將進行的手術及陌生的環境感到緊張，甚至身體發抖。作為護士，我們理解病人的緊張和不安，會與病人解釋手術的流程及鼓勵病人提出他們的疑問，儘量減少他們的擔憂。除此之外，我們亦會關心病人術前的身體狀況，例如需否添加保暖毯、暖風機等，並安撫病人情緒，給予病人信心。

除了安撫病人在等候手術時的不安情緒，手術室護士亦會關顧隨行家屬的感受。還記得早前有一名數月大的嬰兒受傷需要進行小手術，其母在場泣不成聲。我們明白「傷在兒身，痛在母心」，除了照顧受傷嬰兒之外，亦為其母遞上紙巾，輕拍她肩膀以表支持，並安慰她說手術很快便會完成，醫護人員亦會全力以赴為寶寶治理。

情理兼備　孜孜不倦

手術室護士工作時情理兼備，既要有一顆柔軟的心照料病人和家屬的情感需要，同時亦要保持清晰的頭腦，迅速作出理性判斷以應付各種突發情況。除此之外，手術室護士亦要保持不斷求進和樂於學習的心，以趕上日新月異的醫療科技。

近年不少醫院引入手術機械人作業系統，為病人提供更精準的治療方案。為配合使用嶄新的醫療科技，部分私營醫院會為新入職或在職護士提供培訓，持續提升護理服務質素。手術室護士接受培訓並獲取相關證書後，可參與手術機械人手術，包括術前為機械臂進行定位、安裝相關機械組件及協助操作，並協助醫生完成手術。

近年不少醫院引入手術機械人作業系統，為病人提供更精準的治療方案。手術室護士接受培訓並獲取相關證書後，可參與手術機械人手術。

手術室護士總是擔任著幕後的角色，與不同團隊籌備及應對手術突發情況，儘管病人對我們的印象不深，但能夠確保手術順利完成，以專業默默守護病人，已是我們手術室護士團隊的最大動力。偶爾收到病人和家屬的心意卡時，更是窩心，鼓勵我們繼續盡心盡力，跳好每一支「舞」。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。

醫護人員透過專欄分享醫學及健康資訊，讀者細心閱讀文章，增廣見聞之餘，亦能感受醫護維護民康的點滴。

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港怡醫院