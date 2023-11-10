植物性飲食助控制血糖水平

香港約七十萬名糖尿病患者，當中九成以上屬二型糖尿病。病人通常有肥胖問題，需透過飲食控制熱量的攝取，以維持健康的體重水平。近年新興一種飲食方式——植物性飲食，有助二型糖尿病患者攝取均衡營養並穩定血糖。



撰文：港怡醫院註冊營養師麥雅儀



近期有不少病人表示希望嘗試植物性飲食以減重，但他們認為這等同純素飲食，食物種類會較少。其實，植物性飲食是以植物性食物為基礎的飲食方式，以減少肉類及動物製品作目標。視乎個人飲食習慣，可進食少量動物性食物，如蛋類或奶類製品等，因此食物組合較純素多樣。植物性飲食提倡減少攝入肥肉或加工肉類，以及避免高糖或精製食物；煮食時使用少油、少鹽、少糖，並用蒸、灼、烤、焗或小油快炒的方式烹調，減少飽和脂肪和反式脂肪的攝取量，從而降低罹患心血管疾病的風險。

植物性飲食是指以植物性食物為主的飲食方式，包括豆類、全穀物、蔬菜、水果、堅果、種子和植物油，同時減少攝取動物類食物。

植物性飲食以豆類、全穀物、蔬菜、水果、堅果及種子為主食，餐單可加入少量魚類、肉類或奶製品。每餐的食物配搭建議一半為低澱粉質類的蔬果，例如綠葉蔬菜、番茄及莓類水果等；四分之一為澱粉質，建議以高纖五穀取代精緻五穀，例如以紅米、糙米替代白飯，全麥包替代白麵包等；其餘四分之一為高蛋白質食物，如鷹嘴豆、腰豆、豆腐、枝豆、腰果及杏仁等；另亦可按個人需求選擇加入小量瘦肉、魚、鷄蛋及去皮家禽。

植物性飲食對糖尿病患者有什麼好處呢？對糖尿病患者而言，身體的細胞對胰島素產生抗拒，引致血糖值失衡，患者須份外注意飲食。植物性飲食含有大量膳食纖維、抗氧化劑、維他命及礦物質，有助於提高身體對胰島素的敏感度，減少肝臟釋放葡萄糖的份量。此外，此飲食方式建議攝取升糖指數低的食物，有助穩定血糖水平。研究顯示，植物性飲食有助降低20%至25%患上二型糖尿病及心血管疾病的風險。

最近有位患糖尿病前期及脂肪肝的中年男病人尋求營養諮詢，他本身不諳煮食，故接觸植物性飲食初期無從入手。病人平時外出用餐以肉食為主，起初對植物性飲食甚為抗拒；其後在營養師解釋植物性飲食的原理、提供食譜及指導後，慢慢掌握食物配搭及烹調方法。透過進食植物性蛋白質代替肉食，並改用高纖五穀代替精製五穀，再配合適量運動，病人的體重及脂肪肝情況亦見改善。

病人應先向註冊營養師尋求專業意見，以了解植物性飲食是否適合自己。

常遇到病人對植物性飲食存有誤解，擔心減少進食肉類會令蛋白質攝取量不足而影響健康。事實上，豆類、豆製品及堅果類食物也可補足人體所需的蛋白質。另外，亦有病人習慣吃白飯，擔心轉為植物性飲食後會吃不飽。其實植物性飲食並非主張戒掉澱粉質，初體驗者可先實行「少食多餐」，逐步將澱粉質於三餐平均分配，同時選用高纖五穀可增加飽足感。

植物性飲食適合大部分糖尿病患者，惟腸胃欠佳、過輕人士及孕婦需小心選擇。腸胃疲弱的人士食用高纖食物時，或會出現肚脹及胃氣，須循序漸進降低肉類攝取比例。體重過輕者則要增加高能量食物，以免身體乏力。孕婦對能量、鈣質及蛋白質需求較大，要適量調節食物比例，例如補給適量的肉類或魚類及補充維他命B12等。如市民有特殊的健康狀況，在轉變飲食習慣前，建議應先尋求註冊營養師的專業意見。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



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