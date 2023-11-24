慎用抗生素　預防抗菌素耐藥性

撰文：01醫務所
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相信大家都知道，不同的感染疾病是由不同的病原體（如病毒、真菌和細菌）所引起。要應對各種感染，便需採用相應的藥物；這些用以殺滅或抑制病原體的藥物，統稱為抗菌素，而當中便包括專門針對細菌感染的抗生素。抗生素屬醫生處方藥物，透過塗抹藥膏、口服或注射的途徑以作治療。然而，如不當使用抗生素，會加劇抗菌素耐藥性問題，對大眾健康造成嚴重威脅。因此，除了醫生會謹慎處方抗生素，作為藥劑師，我們亦會負責後續的把關，包括按照病人的病史、藥物敏感史及近期服用抗生素紀錄等，以核對藥物處方、調校劑量及確認用藥時間等，最重要的是指導患者依從醫生的用藥指引，保障病人用藥安全，盼早日藥到病除，並一同遏止抗菌素耐藥性蔓延。

撰文：港怡醫院藥劑部高級藥劑師吳嘉恩

藥劑師會負責把關，指導患者依從醫生的用藥指引，保障病人用藥安全。

一般而言，大部分病人服用抗生素並不會出現不良反應。然而，小部分病人服用抗生素時，或會感到輕微不適，當中較常見的副作用包括嘔吐、肚瀉、頭痛及頭暈等，療程完結時症狀便會消退，毋須太過擔心，更切忌自行停藥。對於需經常服用抗生素的病人，藥劑師會特別提醒他們需格外注意正確用藥，此由於抗生素在殺滅細菌時，無可避免地會消滅體內的正常細菌，在少數情況下，有機會導致體內好菌及壞菌的比例失衡，引發可帶來嚴重後果的二重感染（superinfection）。

每類抗生素都有其特性及使用指引，我們時常叮囑病人須細心留意，當中包括會否與其他食物或藥物相沖，服用特定類別抗生素期間避免飲用酒精、西柚汁，或同時攝取奶類製品。曾有感染幽門螺旋桿菌的病人，在服用特定抗生素療程期間喝酒，當晚便出現嘔心及嘔吐的症狀，讓其家人擔心不已。藥劑師了解因由後，再次向病人和家屬解釋，酒精會與該類抗生素相沖，而症狀會於數小時後逐漸消退，着病人及後可放心繼續按時服藥。

每類抗生素都有其特性及使用指引，病人須細心留意。

筆者不時會與病人溝通，從而了解及灌輸病人正確用藥觀念，相信這也是業界一大課題。有些病人以為抗生素是「萬能藥」，主動要求醫生處方，藥劑師會向病人講解醫生是對症下藥的，不服藥或錯誤服藥恐會耽誤病情；有些病人以為病情好轉便可自行停藥，筆者和同事不時收到年長病人的電話查詢，問及他們最近出現的病徵與數月前所出現過的相若，能否服用上次療程所餘下的抗生素作治療，這意味著他們根本沒有遵從指示完成整個抗生素療程。自行停藥，有機會令未被完全殲滅的細菌得以喘息，從而突變成更頑強的變種，最終可令抗生素喪失其藥效。我們很慶幸這些病人主動致電查詢，讓我們有機會可再次講解正確使用抗生素的重要性。

現時，世界衛生組織已界定抗菌素耐藥性，為人類面臨的十大全球公共衞生威脅之一。一般情況下，醫生會先考慮處方第一線的抗生素藥物，如治療成效不彰，則會使用藥效較强的第二線藥物，如此類推。當抗生素被濫用時，細菌亦會產生變異，當新藥研發趕不上細菌變異的速度，屆時恐沒有可供治療的抗生素。據世衛資料，目前肺炎、肺結核及肺癆的症狀較以往嚴重，有時候需要用較強藥效的抗生素治療，需入院治療的病人數目亦有增長，增加了治療難度及醫療成本。

不少關注此情況的病人擔心，倘若完成抗生素療程後仍未痊癒，是否代表已有抗菌素耐藥性？其實不盡然。藥劑師會先了解病人服藥過程是否正確，例如有否忘記服藥，並會考慮藥物相沖、病情變化等情況；如有需要，會向醫生建議延長療程或換藥。與此同時，醫生也會安排進一步檢查，找出其他可能病因。如發現耐藥性問題，將視乎個別情況安排住院治療。面對此情況，市民無需過份憂慮，但同時亦不能掉以輕心。

為應對抗菌素耐藥性，醫療機構會監察抗生素用量及趨勢，由藥劑師、醫生、護士、化驗部、感染及預防控制部等定期檢視院內情況，群策群力，維護公共衞生。市民亦可由自身做起，注重日常衞生、勤洗手，以預防細菌感染，並緊記正確使用抗生素。現時不少醫院設有24小時藥劑部，病人如有用藥疑問，可隨時致電尋求協助。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。

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