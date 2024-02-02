軀體立體定位放射治療　促成癌症治療新突破

放射治療（又稱「電療」）是治療癌症的主要方法之一，其原理是透過高能量輻射，殺死或阻止癌細胞生長。目前醫療科技發展迅速，已在本港應用近二十年的軀體立體定位放射治療（SBRT）越趨普及，其應用範圍亦越來越廣泛。臨床實戰可見，SBRT能為部分腫瘤體積較大的患者提供新的治療方案，甚至將無法進行手術的癌症個案，逆轉成可透過手術根治的病例，為病人帶來新希望。



撰文：港怡醫院高級放射治療師何樂文博士



SBRT常用於治療肺部、肝臟和骨骼等部位的腫瘤，另可用作治療淋巴結腫瘤及前列腺癌。SBRT可作為獨立的癌症治療方案，亦可因應跨專科團隊的診斷及專業意見 ，配合標靶治療、化學治療和免疫治療等，多管齊下殺滅癌細胞。

相比傳統電療方案，SBRT會每次運用較大劑量的輻射，從不同角度發出放射線束，將能量集中於腫瘤位置，以消滅癌細胞，可減少整體治療日數，亦能減低對腫瘤周邊正常組織的影響。一般而言，傳統低劑量電療通常需時二十多至三十多天，SBRT療程大約只需要三至五天。當放射治療師接獲轉介個案後，會根據病人的醫學影像報告、醫療紀錄及相關器官功能評估等，與臨床腫瘤科醫生及醫學物理學家跨團隊合作，制訂適切的個人化治療方案。

當放射治療師接獲轉介個案後，會與臨床腫瘤科醫生及醫學物理學家跨團隊合作，制訂適切的個人化治療方案。

隨著放射治療技術的應用日益成熟，以往SBRT主要用於治療五厘米以下的腫瘤，現時已有團隊開始嘗試較進取的治療方案，治療體積較大（約五至十五厘米）的腫瘤。筆者最近有幸參與一個治療成果令人相當鼓舞的個案，患者的肝臟腫瘤原本達18.2厘米，無法接受腫瘤切除手術，患者其後接受由港大醫學院研發的「先縮後除」綜合治療方案，成功令患者由第四期肝癌轉化為第一期，患者隨後接受活肝移植「除去」腫瘤，成為全球首宗案例。能夠見證全球首例的誕生，全賴跨專科專業團隊的不懈努力。筆者能夠參與其中為病人進行SBRT，以消滅癌細胞及縮小腫瘤體積，實在萬分榮幸及感恩，亦為我們不斷探索及改進治療方案，增添新動力。

據平時觀察所見，前來接受放射治療的患者，多數都是憂心忡忡，畢竟面對健康上的難關，難免會感到不安和擔憂。作為放射治療師，我們經常告訴自己：「當病人感到很灰心時，我們不能一起灰心。」我們的職責是運用專業知識及技術，為患者提供治療，並透過詳細的講解，建立病人對治療的信心。

在整個放射治療過程中，病人將健康托付於我們的團隊，我們便是病人的同行者，除了提供專業治療，更希望為病人和家屬提供心靈上的扶持。有時遇上病人是青少年、小朋友，或是剛成家立室的新手爸媽，我們的感觸特別深，會盡量在言談間給予關心及鼓勵；有些療程較長、需要經常前來接受治療的病人，我們會有更多的機會傾談，讓我們得以嘗試為他們分擔內心的擔憂。在多日治療後，不少病人形容與我們的關係就如像朋友一樣。筆者和同事們偶爾會收到病人或家屬帶來的糕點和小食，我們實在很感激他們的心意，亦非常珍視我們與病人和家屬之間所建立的信賴和情誼；我們一眾同事亦會一同製作心意卡贈予病人，希望藉此為病人和家屬帶來溫暖和支持，在抗癌路上與他們同行。

我們中心的醫療團隊同事會一同製作心意卡贈予病人，希望藉此為病人和家屬帶來溫暖和支持。

作為放射治療師，我亦期望透過我們的專業和持續的進步，能不斷帶給病人信心和新希望。適逢本年度的業界盛事第23屆國際放射技師學會（ISRRT）世界大會將於香港舉辦，匯聚近千名來自世界各地的放射治療界專才，筆者十分期待屆時在會上能與業界交流嶄新的放射治療技術，共同提升業界的水平，造福更多病人。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。



醫護人員透過專欄分享醫學及健康資訊，讀者細心閱讀文章，增廣見聞之餘，亦能感受醫護維護民康的點滴。

