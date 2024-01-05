醫務化驗師在無形中與病人同行

撰文：01醫務所
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醫生要為病人提供適切的診斷及治療，很多時候需要參考樣本化驗和影像診斷等報告。醫務化驗師主要負責化驗病人的體液和組織樣本，並分析化驗結果，向醫生提供全面、清晰的參考資訊和指引，協助他們對症下藥。對我們而言，每份小小的樣本，承載的是生命之重，因報告的準確度足以影響病人及後所接受的診治，故我們對待每一項化驗工作都十分認真，一絲不苟。縱使與病人素未謀面，但透過各個樣本，我們會在背後默默地為病人提供專業支援，與他們同行。

撰文：港怡醫院醫務化驗師王寶珍

醫務化驗師主要負責化驗病人的體液和組織樣本，並分析化驗結果，向醫生提供全面、清晰的參考資訊和指引，協助他們對症下藥。

香港的大型醫院通常設有臨床化驗室，提供各種臨床化驗服務，主要包括生物化學、血液學、免疫學、微生物學、細胞學、組織學和遺傳學等，並由資深的病理學家和醫務化驗師分析及處理。常見的樣本類型，包括血液、組織切片、尿液、唾液和鼻咽拭子等，以作肝腎功能、尿液常規、糞便常規及流感快速抗原等測試。

我們常言「時間就是生命」，醫務化驗師亦須把握每分每秒，協助醫生儘快為病人診斷病情。部分化驗室會24小時運作，隨時應對緊急化驗的需求，常見包括檢測血液氣體、肝腎功能、新生嬰兒黃疸測試及血型配對等。以懷疑心臟病發的個案為例，當醫務化驗師收到醫生指示後，便會即時為病人緊急檢驗血液中的肌鈣蛋白（ troponin）等臨床指標，如發現病人指數異常，須立即通知醫生或護士，以爭取時間為病人作適切治療。

隨著檢測技術日新月異，現時臨床化驗室普遍採用全自動科技，甚至引入先進的儀器作組織病理學和分子測試。我們樂見科技帶來的進步，有助更精準快捷地得出檢測結果，但機器並不能完全取替醫務化驗師的工作。相反，我們需要根據專業經驗，判斷儀器顯示的檢測數值，並分析數字背後的意義及儀器的狀態和準確度，以評估有否再次進行測試的需要。如出現數值「爆標」（超出儀器數值範圍）等異常情況，我們通常會以人手作第二輪測試，包括稀釋樣本等程序，以得出有效的檢測數值。

隨著檢測技術日新月異，現時臨床化驗室普遍採用全自動科技；但機器並不能完全取替醫務化驗師的工作。

筆者初出茅廬時，首次遇見數值「爆標」的情景，至今仍歷歷在目。記得當時為一名患者的血液樣本檢測癌症指數，眼見儀器未能顯示第一輪檢測的數值，內心既緊張又擔憂，一方面憂心病人的病情如此嚴重，同時更著急地希望能儘快得出癌指數的數值予醫生參考，以免耽誤診治。筆者隨即諮詢資深同事的意見，獲建議稀釋樣本重新化驗，最終順利並及時得出有效數據予醫生跟進。雖然我們未能親身接觸病人，亦未必知道其後續病情發展，但我們相信秉持著「急病人所急」的宗旨，認真對待每一個樣本，就是我們對病人最好的關懷。

臨床化驗與我們的健康息息相關，除了疾病的診斷，一般的健康檢查項目也會透過化驗得出報告。為鼓勵大眾多接受身體檢查，部分化驗室選址商業心臟地帶如中環，更特別將服務時間安排得比一般辦公室的工作時間長，以方便市民在上班前後採樣檢驗。此舉有助化驗服務更趨普及和生活化，促進市民及早識別潛在健康問題，這也是我們醫務化驗師所樂見的。

為確保化驗儀器正常運作，臨床化驗室會有恆常並嚴謹的品質管理制度，不同程度的例行檢查分別為每天、每周及每月一次。當儀器的例行檢查不達標，我們會立即追溯相關時期的化驗樣本，待儀器經微調和修復後，便安排重新檢測。一般而言，樣本會被妥善儲存10至14天。當樣本在儀器化驗時，我們可透過電腦程式監察儀器運作，並透過樣本編號實時追蹤，防止樣本的遺漏或錯配。另外，香港設有實驗所認可計劃（HOKLAS）以評定化驗室的質素和技術水平，讓市民可以此作為參考指標，選用獲得該計劃認證的化驗室之服務，更感安心。

相信大家仍記得過去幾年新冠疫情肆虐，除了日常化驗工作，我們更要應對數量大增的新冠病毒核酸測試。在那段艱難時期，化驗室團隊上下一心、謹守崗位，各人縮短休息時間、互相扶持，只求以專業嚴謹的工作態度，高效率地處理每一個樣本，為市民服務。那段時期所累積的寶貴經驗裝備了我們，讓我們能更靈活應對不同的狀況，即使日後面對不同挑戰，我深信我們也能為病人提供穩定、快捷而精準的化驗服務，默默地與病人同行。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。

醫護人員透過專欄分享醫學及健康資訊，讀者細心閱讀文章，增廣見聞之餘，亦能感受醫護維護民康的點滴。

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