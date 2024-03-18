陳鵬鵬潮汕菜攻港｜招牌鹵鵝貴內地一倍　大廚冀家鄉味道吸港漂客

再有內地「過江龍」殺入香港，陳鵬鵬潮汕菜今日（18日）在沙田新城市廣場開幕。不過香港的租金及薪金樣樣俱貴，叫一碟金牌鹵鵝下莊便索價150元，相比深圳店貴足整整一倍。大廚詹揚創解釋，香港店的定價已低於本地同級潮汕菜餐廳，加上採用更優質的食材，認為食客會認同定價合理。



「唔願信命前生早註定」，經典電視劇《我來自潮州》的主題曲，不少港人能琅琅上口。詹揚創認為，部份老一輩港人來自潮汕地區，新來港打拼的港漂，亦懷念家鄉的味道，相信餐廳主打的日常便飯，可吸引他們成為熟客。



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主打日常便飯 有別於香港傳統老派的潮州打冷

近年多間內地知名連鎖餐飲品牌，相繼進軍香港市場，繼太二酸菜魚及探魚烤魚後，陳鵬鵬潮汕菜今日在沙田新城市廣場開幕。陳鵬鵬潮汕菜於2016年在深圳創立，已擴展至近20間分店，在2020年得獲法國鵝肝大賽亞洲首獎，並連續四年入選大眾點評的必吃榜，甚至獲「香江四大才子」之一蔡瀾品嚐過後亦連番讚好。

採訪當日，陳鵬鵬潮汕菜已踏入開幕前的最後準備階段。大廚詹揚創表示，餐廳主打潮汕菜的家常便飯，配以健康的烹調手法，降低鹹味及辣味，並加入甜蝦或大閘蟹的菜式，有別於香港傳統老派的潮州打冷。「我們希望讓香港人知道，潮汕菜不止打冷，亦有很多美味的食物。」

陳鵬鵬潮汕菜大廚詹揚創。（受訪者提供相片）

白粥中港同價 計算匯率比內地店平8%

不過，如同其他進軍香港的內地餐飲品牌，若在微信翻閱陳鵬鵬潮汕菜深圳門市的價目表，可發現香港暫定的價格高出一截。例如鹵鵝的上莊及下莊，分別索價120元及150元，相比內地店一律收69元（約75港元），最多相差一倍價錢；另一道招牌菜胡椒豬肚煲（大份）索價188元，對比內地收人民幣128元（約139.1港元），香港店亦高出35%。

至於私房泉水白粥卻中港同價，每位收18元、每煲收68元（人民幣19.6元、73.9元），若計及兩地匯率的換算，香港店反而便宜8.1%。

店方解釋：香港租金及薪金成本遠高於內地

詹揚創解釋，由於香港的租金及薪金成本遠高於內地，因此兩地定價不可能一致。但他認為，香港店的定價已低於本地同級潮汕菜餐廳，加上採用更優質的食材，以及更貼近港人的口味，相信食客亦會認同定價合理。

採簡約木系裝修風格︰香港潮州打冷檔數十年都沒有改變

惟沙田相距深圳僅約半小時車程，或可能減低香港店的吸引力。詹揚創則指，北上深圳需付出時間及車費的成本，而餐廳主打日常便飯，人均消費約150元，為大眾能負擔的價格；加上部份老一輩港人來自潮汕地區，而新來港打拼的港漂，亦懷念家鄉的味道，不認為他們只為節省數十元而拒絕光顧，反而能爭取他們成為熟客。

另一方面，詹揚創稱香港店的裝修風格與內地不同，採用簡約的木系設計，環境相比傳統打冷店更乾淨衞生，相信可吸引年輕人專程品嚐。「香港潮州打冷檔太傳統，數十年都沒有改變。」

港舖跟內地店有別 目標食客包括內地旅客

由於沙田店的店舖風格、菜式口味、食材質素等，均有別於內地門店，除了本地居民外，內地旅客仍然是目標客群之一，餐廳正計劃透過大眾點評及美團等內地App宣傳，讓內地客即使遠赴至香港，仍選擇繼續光顧。

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若反應良好會考慮開分店 冀潮汕菜獲港人喜愛

被問到為何跟隨其他內地品牌進軍香港，詹揚創表示，香港是一個國際化城市，匯聚不同國籍的人士，有利向全世界推廣潮汕菜。他並讚揚港人著名於識飲識食，因此期望潮汕菜可獲得港人的喜愛及接受，若最終反應良好，會考慮在居民區再開分店。