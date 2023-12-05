探魚攻港｜過江龍水土不服？　學者︰香港租金薪酬樣樣高不利生存

每月有數百萬人次港人北上為求吃喝，同時有內地「過江龍」殺入香港開業，深圳烤魚品牌「探魚」上周五（12月1日）進駐沙田新城市廣場。惟翻查資料，早年攻港的餐飲品牌如海底撈火鍋至今僅得數間分店，喜茶甚至由高峰期的8間分店縮至現時3間，可見短暫的熱潮過後，進軍之路其實並不容易。



有學者認為，香港高昂的租金及薪酬水平，或逼使「過江龍」犧牲原來良好的質素，估計港人會選擇繼續北上消費。「就好似海底撈同美團咁，喺香港生存唔容易。」但有食客卻接受探魚的定價，認為與內地低物價水平作對比並不合理，更稱會相約朋友再次光顧。



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海底撈、喜茶進軍香港多年僅得數間分店

自今年初開關以來，愈來愈多內地知名餐飲品牌進軍香港，例如流口水重慶麵館、林香檸手打檸檬茶、四面泰火鍋店、呷哺呷哺火鍋店、楊國福麻辣燙、生津湯包、西塔老太太烤肉店、太二老壇子酸菜魚、德克士炸雞等。當中部份品牌已在內地開設過千間分店，或是長期進駐「大眾點評」的必吃榜，已成為特定餐飲類別的一方之霸。

但翻查早年攻港內地品牌，每當短暫的熱潮退卻，進軍之路便不再順遂。例如著名於服務態度的海底撈火鍋，自2017年攻港至今，只開設5間分店；而在內地紅極一時的喜茶，於2018年攻港後，一度擴展至8間分店，惟不足兩年內便有6間分店停業，現時僅餘下銅鑼灣、尖沙咀，以及今年9月底於荃灣新開業的分店。

小肥羊輝煌期曾於香港上市 今僅剩旺角分店

至於首批於2004年進軍香港的小肥羊火鍋，雖然初期發展相當成功，在本港最繁華的地段開設多間分店，其後更在2008年於香港主板上市。惟好景不常，小肥羊於2012年被除牌後，全線便陸續結業，2016年後全港只剩下荃灣分店，並在近月搬遷至旺角。

李兆波不看好︰香港與內地的成本結構不同

對於探魚進軍香港，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波，並不看好其未來發展。他分析指，香港與內地的成本結構不同，例如高昂的租金及薪酬水平，或逼使香港分店犧牲原來良好的質素，「就好似海底撈同美團咁，喺香港生存唔容易。」

李兆波經常北上公幹，對內地餐飲亦有一定認識。他舉例指，深圳的麗思卡爾頓等五星級飯店，與香港的標準相同，但價格較低，估計港人仍然會北上深圳光顧探魚。不過他認為進軍香港並非一無事處，例如有利品牌的擴張，並可對外自稱為國際多元化的品牌。

有食客稱定價合理 冀探魚開更多分店

記者昨到首間香港探魚分店採訪，下午3時半並非繁忙時段，但仍然有數枱食客。其中王女士與家人途經商場時，驚喜發現探魚分店，便立即進店點了一份最貴的鮰魚，不計小菜及飲品已索價338元，內地分店卻只收188元人民幣（約205.9港元）。但她接受探魚香港分店的定價，認為與內地低物價水平作對比，並不合理。

「平時我哋一休息就會返深圳食嘢。」由於王女士家住天水圍，毗鄰深圳灣口岸，加上她的家鄉位於內蒙古，因此她經常北上品嚐川菜或湖南菜等。她並笑指會相約朋友再次光顧，希望探魚未來可開設更多香港分店。