探魚攻港｜價目高深圳七成照排長龍　負責人︰目標留港消費食客

繼海底撈、喜茶等內地知名連鎖餐飲品牌進軍香港後，再有「過江龍」殺入香港！探魚首間分店在上周五（12月1日）進駐沙田新城市廣場，大排長龍。一盤烤魚未計加一收300元起，比探魚深圳分店高七成，負責人解釋香港租金、員工薪金、存倉、物流等成本較內地為高，因此價目高於內地。



負責人指，雖然不少香港居民假期北上深圳等地，但認為香港有數百萬人，只要吸引留港消費的食客光顧，而分店不多於10間，已足以支持營運。為吸引本地客，正研究推出香港限定的新菜式，例如不辣的蕃茄味烤魚等，並豐富各類小食，預期最快兩個月後可推出。



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上周末晚上大排長龍 明年初再開第二間分店

「歡迎光臨！開心食魚！」每當食客踏進店舖，探魚員工均整齊高叫口號迎賓，與內地分店一致。探魚於2013年在深圳創立，經過10年擴張及發展，現時已在內地80個城市，開設約300間店舖，並在澳洲、馬來西亞、印尼及新加坡等地設有分店，直至上周五終於殺入香港。

探魚香港區負責人吳鴻圖表示，上周末試業期間的反應高於預期，昨日黃昏5時半至晚上9時，店外更出現排隊人龍。他透露計劃在農曆新年後，在沙田區外開設第二間分店，但暫沒打算推出開張優惠，認為員工需要時間熟習工作。「唔需要一下子太過爆，反而唔係太好嘅現象。」

探魚香港區負責人吳鴻圖表示，香港分店可方便留港消費的食客。（黃浩謙攝）

香港分店售價高內地逾七成 同一條黔魚相差$132

翻閱餐牌，目前可選擇的淩波魚、黔魚及鮰魚，售價分別為298、318元及338港元；深圳分店售價依次為158元、168元及188元人民幣，連同計算匯率，香港較深圳貴123.7至132.6港元不等，以價格差距最大的黔魚為例，兩地差價高達72%。

然而該分店佔地1,500平呎，位於新城市廣場，毗鄰港鐵沙田站，地理位置優越，租金等可想而知。吳鴻圖便解釋，由於香港的租金及員工薪金成本較高，加上原材料要由內地運抵本地貨倉，僅物流成本已較內地高出一至兩倍，因此售價自然高於內地。

料分店若維持10間內 留港消費食客足以維持營運

「假期愈多，香港似乎愈靜。」吳鴻圖亦觀察到港人北上的熱潮，但他對新城市廣場的人流抱有信心，又指香港人口數以百萬計，估計若分店維持10間以內，留港消費的食客已足以維持營運。他強調口碑便是最好的宣傳，「冇嘢嘅，產品好嘅話，點都會有擁躉。」

雖然價格與內地不同，餐牌亦轉為繁體字，但吳鴻圖強調，香港分店的標準跟足內地規定，包括服務、餐具、味道、食材及醬料等；而員工亦在開業前，於內地總部接受訓練。他認為，探魚或希望經香港走出國際，因此重視分店的各項指標。

推香港獨有菜式及持續更新餐牌 增強競爭力

同時為增強競爭力，吳鴻圖亦向總部提議差異化，設計香港特有的新菜式，例如迎合港人的口味，推出不辣的蕃茄味烤魚，或豐富各類小食等，預期最快兩個月後可推出。他期望可汰弱留強，持續更新餐牌。