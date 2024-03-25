復活節好去處｜teamLab、Art Central、西九文化區、K11、啟德AIRSIDE均於3月起舉辦藝術展覽，展覽時間橫跨復活節紅日，各位文青可以利用假期打卡和觀展！「teamLab：光漣」設有數百蛋蛋與光影樹，可發光發聲互動；「西九家FUN藝術節」有巨型夢幻泡泡裝置可打卡；K11則有王菀之親自設計的沉浸式藝術體驗。想知展覽時間、打卡位、入場攻略，即睇下文！



西九泡泡裝置晚上會亮燈，呈現不一樣的視覺效果。（資料圖片）

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復活節好去處【1】teamLab：光漣 ── 數百不倒蛋蛋、光影樹可互動

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展品《持續站立的生命》由數百不倒發光巨蛋ovoid組成。當發光的ovoid被人推倒、被風吹倒或被浪拍倒時，會一邊迅速恢復站立一邊改變光的色彩，並且發出此色彩特有的音色。 光芒也會傳播給周圍的ovoid和《呼應之樹》，被傳播的光會使之發出相同的音色，呼應並擴散開來。當光芒從樹木的深處延展過來時，表示另一方或有人存在、或有風吹來、或有浪拍來。 當風靜止，也沒有人觸碰時，ovoid會開始慢慢得忽明忽暗。按此睇全文介紹👉維港teamLab發光巨蛋近距離打卡預約攻略 睇亮燈時間及預約連結

「teamLab：光漣」可免費入場。如欲進入草地範圍與展品互動，參觀者可於3月18日起，到Klook系統預約入草地。

teamLab：光漣@添馬公園

日期：3月25日至6月2日

時間：6:30pm-11:00pm

地址：金鐘夏慤道添馬公園（金鐘站A出口）



復活節好去處【2】西九家FUN藝術節 ── 大型泡泡裝置最啱打卡

西九文化區首屆「西九家FUN藝術節」將於3月16日至4月7日舉行。部分免費節目包括大型藝術裝置《抱泡瞬間》最啱打卡、Joseph O’Farrell（JOF）《十分派對》在貨櫃開Party適合年輕人。另有兒童劇場、小丑表演、粵劇工作坊等至啱一家大細！部分活動須預約或收費。按此睇全文介紹👉西九家FUN藝術節3.16開鑼！必打卡巨泡泡！親子情侶復活節好去處

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西九家FUN藝術節@西九文化區

日期：3月16日至4月7日

地址：西九文化區



復活節好去處【3】K11《JOURNEY・REIMAGINED》 ── 王菀之設計沉浸式藝術體驗

在《JOURNEY・REIMAGINED》，王菀之的聲音將伴隨左右，帶觀眾以沉浸式藝術體驗遊歷兩大景點 —— 渋谷再現鬧市中的平靜，以及奧斯陸星河與極光交織的璀璨夜空，最後進入王菀之的內心世界，體驗由她親自創作的「夢の記憶」，與王菀之共同創造不一樣的旅行回憶！

渣打呈獻：《JOURNEY・REIMAGINED》 ft.王菀之的沉浸式藝術體驗

日期：3月22日至4月1日

時間：11:00am - 8:00pm

地點：K11 MUSEA 6樓 Sculpture Park

入場：費用全免



復活節好去處【4】啟德AIRSIDE《愛你一萬字》 ── 文字藝術展現社會情懷

啟德AIRSIDE GATE33藝文館策劃《愛你一萬字》當代藝術作品聯展，邀請10個當代藝術單位，當中包括著名手繪字藝術家Katol Lo、新生代平面設計師Jonathan Mak麥朗、知名設計工作室Milk Design主理人利志榮、字體設計師陳濬人Adonian Chan等，以「字」為構想，透過不同藝術載體，展現四個毗鄰啟德的社區：九龍城、新蒲崗、土瓜灣、黃大仙。

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同場還有三個創作單位，包括扎根土瓜灣的舊物店夕拾，展示香港舊物件上的文字之美；「都市字治学」主理人Dave Choi，蒐集路上觀察的城市字體，製成以昆蟲標本作為藍本的《見字圖鑑》；設計工作室COMING-SOON主理人兼平面設計師Jason Chan，以當代設計元素製作不同的文字部件模版。

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AIRSIDE 《愛你一萬字》當代藝術作品聯展

日期：即日起至6月12日

時間：11:00am - 9:00pm

地點：AIRSIDE 3樓GATE33藝文館

入場：免費



復活節好去處【5】Art Central 2024 ── 當代藝術展覽+行為藝術

香港藝術界年度盛事Art Central將於3月28日至31日回歸中環海濱，雲集95間來自香港、亞洲及世界各地的頂尖畫廊，展出一系列當代藝術作品，並有多元化節目包括講座、大型藝術裝置及行為藝術表演等。成人門票HK$210起，3月27或之前購買門票更可享約八折優惠！按此睇全文介紹👉Art Central 2024｜門票早鳥優惠+入場必知4大重點+展覽時間表

Art Central 2024@中環海演

日期：3月28日至3月31日

地點：香港中環海濱龍和道9號



（全文完）