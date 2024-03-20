曾入幫發夢仔女群組的男子　認用Payme等戶口洗錢136萬　囚32月

兩名曾加入想幫發夢「仔女」群組的男女，承在2019年下半年的數個月內，先後用包括Payme及拍住賞等帳戶多番轉帳逾167萬元，早前承認6項洗黑錢罪，案件今(20日)在區域法院判刑，暫委法官鄧少雄指，本案歷時2個月，犯案手法簡單，沒證據顯示兩人知黑錢的源頭和所涉罪行，男被告涉款約136萬元，囚32個月；法官考慮到女被告智商比同齡人低等，先為她索取社會服務令和感化令報告，押後至4月9日判刑。



男被告李敏聰（31 歲），承認5項洗黑錢罪，指其於2019 年 9 月 1 日至 11 月 19 日間在香港犯案，涉款約136萬元；女被告袁慧雯（27 歲）承認1 項洗黑錢罪，指他們於2019 年 9 月 1 日至 12 月10 日在香港犯案，涉款約31.1萬港元。

男被告李敏聰在區域法院承認洗黑錢逾136萬，被判囚32個月，女被告袁慧雯則押後判刑。

案情指，兩被告是朋友關係，李沒有任何報稅紀錄，袁則在工程公司工作，月入約1.2萬元，兩人在港沒有擁有公司及物業。

使用戶口包括馬會Payme及拍住賞

李在恒生、渣打、馬會、Payme及拍住賞等5機構設帳戶，袁則有一個Payme帳戶。案發期間，兩人以這6個帳號作大量存款及提款，李的帳戶涉處理款項達136萬元，袁則涉約31萬元。

李曾稱款項會再交給「仔女」

根據兩人的WhatsApp 紀錄，李曾表示擔心轉錢予袁會令銀行懷疑他洗黑錢，故建議提取現金轉交。李又錯指其 PayMe 帳戶快達收款上限，要求袁開設無錢的 PayMe 帳戶供他使用，指會接收款項後再交給「仔女」。

李曾邀袁加入稱助發夢仔女的TG群組

李其後又邀請袁加入一個名為「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」的Telegram群組，該群組引言提到：「希望可以幫到各位發夢既仔女 歡迎家長／仔女加入 所籌得資金會100％用落仔女身上 包括住宿 緊急資金 緊急醫療 玩具 文具等等，當然我地會嚴格審批 香港人加油呀」。

李涉款較多囚32月

法官指本案不涉國際元素，歷時2個月，犯案手法簡單，沒證據顯示兩人知黑錢的源頭和所涉罪行。男被告案情涉款約136萬元，審前覆核前一天才表示認罪，獲22.5%刑期扣減後囚32個月。

袁患思覺失調且智商較低

女被告承認控罪涉款31萬元，她表示認罪後有為控方提供具實際作用的協助，令李認罪，可給45%刑期扣減，即可判其囚8個月。鄧官考慮到袁智商比同齡人低，兼患思覺失調，她雖能分辨對錯，但判斷和自制能力簿弱，加上她受李唆擺才犯案，非案中主謀等，故先索取報告並押後判刑。

案件編號：DCCC 558/2022