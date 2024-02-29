貨車司機涉去年海路運億元可卡因被捕　再揭涉洗黑錢達$1,600萬

一名36歲男子去年涉嫌以運送急凍雞腳做掩飾，偷運巿值2.3億元可卡因入境，被海關拘捕。海關追查下，揭發他疑利用名下銀行戶口處理犯罪得益，涉款高達1,600萬元。海關昨日（28日）以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）將他再次拘捕。



36歲貨車司機涉清洗高達1,600萬元的黑錢。（黃偉民攝）

海關財富調查科調查主任蔣俊傑指，經過深入調查及資金流向分析後，人員發現該名男子於2022年2月至2023年6月期間，先後在多間本地銀行開設個人戶口，並與超過5,000名交易對手進行逾1.1萬次交易。當中，有戶口曾經在一日內進行超過187次交易。蔣說，該名男子在一年半內一共清洗約1600萬元懷疑犯罪得益，懷疑該批資金與犯罪活動有關。

蔣俊傑表示，該名男子的戶口資金呈現「快進、快出」形態，長期保持於低結餘，來歷不明的入賬金額大多是低於1,000元，並且為大量小金額。當入賬金額達到一定數額後，就會以一個較大的金額在同一日轉移到第三方個人戶口。

海關相信，以這種將交易金額化整為零、積少成多的方式轉走，是意圖規避銀行對於大額交易的監管，避免交易曝光。

被捕男子報稱現時做貨車司機，名下並無物業，月入約5萬元；但人員發現， 其銀行戶口的大額交易與他個人財務狀況極不相稱。因此，海關鑑於該名男子的財務背景，及在他名下戶口錄得典型洗黑錢特徵，懷疑他利用其銀行戶口處理犯罪得益，進行清洗黑錢活動。海關昨日以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名將他拘捕，他獲准保釋候查。

同時，人員亦搜查疑犯位於柴灣的住所，以及兩間由他出任董事，分別位於旺角及土瓜灣的公司。行動中人員檢獲兩部手提電話和一批銀行文件。兩間公司分別為食品貿易公司及音響器材貿易公司，分別於2018和2019年成立。由於，海關未見涉事公司有頻繁公司活動，對於為何相關戶口會可疑交易，人員仍在調查中。

據了解，疑犯涉嫌與去年一宗販毒案有關被捕，案件已進入司法程序。當日海關在一批由巴西海路入境的急凍雞腳中，緝獲302公斤可卡因，市值2.3億元，是去年海關偵破最大宗的海路販毒案，疑犯當時報稱是運輸公司董事。

海關財富調查科調查主任蔣俊傑指，鑑於疑犯的財務背景及其名下戶口錄得典型洗黑錢特徵，懷疑他進行清洗黑錢活動。（黃偉民攝）

海關表示將會根據《有組織及嚴重罪行條例》繼續循被捕人士背景、資金來源和資金流向等多個方向進行調查，不排除會有更多人被捕。另外，海關亦會在適時諮詢律政司意見，以決定下一步行動。

海關重申，洗黑錢為嚴重罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。