今日必看8分鐘｜觀塘巧明街地盤陷火海｜船撞美國巴爾的摩大橋

有片｜觀塘巧明街路邊地盤陷火海 男工人着火狂奔 同事嚇至彈起

觀塘巧明街一個行人路地盤發生驚險工業意外。今日（26日）下午4時35分，警方接獲一名男子報案，指在巧明街98號對開行人路一個地盤突然發生火警，一名62歲男工人被火燒傷手部，幸仍清醒，而火勢其後已被撲熄。現場消息稱，懷疑工人切割鋼板時引起火警，火舌意外點燃其中一名工人的上衣導致意外。

天眼直擊｜上水時裝店遇竊 女賊偷$898波鞋 扮講電話施施然離場

上水彩園廣場一間時裝店昨日（25日）遭賊人盜竊，店舖的閉路電視拍攝到整個犯案過程。天眼片段顯示，一名穿黑衫牛仔褲、右手挽手袋的長髮女子，拿起一隻米色的波鞋打量及查看尺碼，隨即收藏在外套內右邊腋下位置，然後若無其事翻看衣架衣服及打電話。相隔半分鐘，女子一邊傾電話，一邊檢起另一隻波鞋，再收藏在外套內左邊腋下位置，得手後，繼續傾電話及扮「睇衫」，最後施施然走到店舖門口，離開現場。

涉事時裝店去年已多次被賊人偷走貨品，店主亦多次報警，豈料今年又遇小偷，店主希望警方能夠將賊人繩之以法。他表示不排除賊人早前曾踩線：「偷得鞋要尺碼的，可能之前睇過。」而賊人偷走的是一對FILA波鞋，價值約$898。

美國巴爾的摩大橋遭船撞上後倒塌 美媒：多部車落水

美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）一條大橋3月26日凌晨傳出部份倒塌意外，據美媒指，一艘掛新加坡旗的「達利號」（Dali）貨船撞上橋樑，導致事件。大橋長約2.57公里，名為弗朗西斯・斯科特・基橋（Francis Scott Key Bridge，暫譯）。

昂船洲貨櫃碼頭女工遭吊臂車輾傷腳 半清醒送院救治

昂船洲發生嚴重交通意外。今日（26日）下午3時許，警方接報於昂船洲昂運路5號一個貨櫃碼頭，一輛載貨吊臂貨車開車時，疑司機未有留意情況，左邊車頭車輪輾過一名47歲姓余女工人的右腳。女傷者腳部受傷，半清醒由救護員送往瑪嘉烈醫院搶救，其後回復清醒。警方表示，經初步調查，60歲姓袁男司機涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，現正被扣留調查。據報，吊臂貨車正駛離上址，其間懷疑撞倒站在旁邊的女工。

深水埗黃竹街過路婦捱私家車撞傷 波鞋甩脫 男司機助查

深水埗發生交通意外。今（25日）午4時許，一輛私家車沿福榮街行駛，右轉入黃竹街時，撞倒一名過路婦人。現場所見，婦人倒臥在車頭前方地上，一對波鞋甩脫跌在車底。消防及救護員到場救出69歲姓吳老婦，她頭部、膝頭及盤骨受傷，清醒被送往明愛醫院治理。涉事48歲姓羅男司機則在現場協助調查，警方正調查事故起因。

垃圾徵費｜能否如期推行 李家超：我哋會務實處理 不宜太快結論

垃圾徵費押後至8月1日實施，並將於4月1日在14個地點「先行先試」，不過坊間對能否如期實施抱有疑問。特首李家超今日（26日）出席行政會議前見記者，被問到垃圾徵費能否如期推行時未有正面回應，稱要先審視「先行先試」遇到的問題，聽取各界意見，再計劃下一步的做法，強調「我哋係會好務實處理呢件事情」，不宜太快下結論。

港鐵票價｜加價3.09% 餘下加幅分兩年追回 明年加1.91%延後加幅

港鐵今日（26日）宣布，由於基本加幅3.2%已達封頂水平，今年將按可加可減機制加價至封頂的3.09%，實施日期稍後公布，餘下0.11%則會分別於明年加0.06%及後年加0.05%。至於去年轉撥的1.85%延後加幅也會在明年處理，換言之，明年有1.91%延後加幅須處理，而今年亦暫時無任何壓縮票價加幅的優惠。

直擊東京生態城｜食物垃圾廠佔地小 產電量大 港回收業稱應借鏡

全個世界都有垃圾，社會要可持續發展，源頭減廢、資源再造，這些概念大眾早不陌生，但實際上是怎樣做？《香港01》直擊東京有座超級生態城，目前有10間私人企業進駐，共設12所回收及處理不同資源的設施。其中一所食物垃圾回收廠，佔地約4800平方米，每日卻能處理逾百噸食物垃圾，每日生產逾四萬度電力，

有香港回收業界聽罷，直言香港似乎在技術上未如人，也提到，香港回收業一直積壓地方及人手問題，料本港業內欠三成、約千名人手，加上覓地愈來愈難，租金愈來愈貴，促政府要認真多聽業界意見，例如考慮釋放一些臨時土地，供業界用來暫存回收物，減輕租金負擔，幫助持續發展。

維港teamLab「發光蛋」開幕 過百市民到場打卡感滿意

政府5,000萬元推動的「藝術@維港2024」今日（25日）開幕。焦點項目「teamLab：光漣」晚上6時30分開放予公眾參觀及推「發光蛋」，開始前已有50、60位已登記市民排隊等入場。

有參觀者表示，今日安排順利，不過首個時段天色接近黃昏，相信等到天黑才更震撼，但想先睹為快而挑選6點半進場；也有市民帶同孫仔孫女到場，認為未算太特別，但孫仔孫女就玩得不亦樂乎，希望再次到場。

港大仙氣女學生證件相瘋傳 網民大讚驚喜：戀愛了 名字反成焦點

【失物認領】街上撿到遺失證件，隨時有驚喜？有港男於赤柱撿獲女生遺留的證件套，內有1張香港大學學生證和1張個人八達通，於是在網上失物認領群組發文尋找「物主」。

帖文引來網民熱議，有人建議樓主交到警署；但亦有大批網民被證件相中女生樣貌吸引，看到「心心眼」，直指「好有仙氣」、「女神，靚女，唔見咗就梗喺要幫」、「戀愛了」、「可以識人了」。