張健華自行入稟向康橋之家母公司興訴 求每月支取1.5萬董事酬金
撰文：郭顥添
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已被社署訂牌的殘疾院舍「康橋之家」，其前院長張健華指院舍的母公司現的管理層未有履行董事職責，張因而自行撰寫入稟狀到高等法院興訴，並質疑該公司的董事任命，又要他們跟隨張與其他原創股東於2011年簽訂的合約，讓張等人可每月支取1.5萬元的董事酬金。
原告張健華，被告李永耀、周可仁及楊尚文。
根據上訴庭於2018年就智友與張的訴訟，法庭裁定授權李永耀以康橋股份及其董事資格合法，李並可代表公司進行訴訟。此外，雖然張拒絕簽署委任其他任命董事的文件，但這並不能改變該些董事的委任。
張在其自撰的入稟文件稱，2011年有7名志同道合的朋友討論成立智友，包括他在內的7名原創股東簽下一股份協議書。2017年，其中兩名佔七成股份的原創股東，把股份售予周可仁及另一人。張指當時沒有開股東會交代，曾入稟興訴但被裁定敗訴。張稱與另4名原創股東之後推舉其中一人任董事，亦被董事局拒絕。
張近日再興訴，指現任董事李永耀非股東，卻獲股東周可仁任命，認為沒得到其他股東同意，又指另一被告楊尚文購入智友股權時，亦同樣未得張等人同意。張又稱他與其他原創股東在開設公司時，曾投資約1000萬，現卻無法知道公司運作，他們去年曾透過律師要求索取賬目又被拒，認為並不合理。
張現入稟要求董事按照他與其他人於2011年10月1日的股份協議，指原創股東可每月從智友集團支取1.5萬元董事酬金，及支付他們的損失等。
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