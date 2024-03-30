今日必看8分鐘｜十八鄉火疑釀電壓驟降｜「耍詠春」擊退搶錶賊｜

有片｜元朗十八鄉山火現200米火線 疑釀電壓驟降 直升機灌救

今日（30日）中午12時30分，消防接報指，元朗十八鄉崇山新村對開山坡發生火警，火線附近有電塔，據報現場一度傳出爆炸聲。火場面積約50米乘60米，有一條約200米長火線。消防接報趕抵撲救，政府飛行服務隊亦派出直升機擲水彈救火。現場可見山坡佈滿濃煙，30多人需要協助疏散，救護車在場戒備，暫時未有受傷報告。同一時間，本港多區電壓驟降，引發多宗被困升降機事故。政府呼籲市民避免乘搭升降機。中電發言人回覆指，初步懷疑受元朗十八鄉的山火影響，今天下午12時28分，中電連接元朗至荔枝角的 40 萬伏特架空供電系統錄得短暫電壓驟降。

網傳屯門粥麵店現鼠蹤 職員20秒內用棍扑暈 女食客嚇到揮手縮腳

網上昨日（29日）流傳一條影片，可見有粥麵店出現一隻老鼠，兩名職員分別用掃把棍和宣傳板前後包抄打算擒鼠，老鼠顯得非常驚慌不斷竄逃，一度成功突破包圍網，但有食客取出托盤成功將老鼠趕回，職員趁機用棍狂扑，店內一名女食客見到老鼠走近，被嚇到花容失色，一度揮手縮腳。

筲箕灣燒臘舖遭偷走櫃枱$6500 警查天眼一周後拘36歲男賊

上周五（22日）筲箕灣金華街地下一間燒味舖遭一名男子偷走櫃枱6500元現金。警方經翻查閉路電視記錄及深入調查後，昨日（28日）在油麻地區砵蘭街拘捕一名36歲姓葉本地男子，涉嫌「盜竊」。他現正被扣留調查。

荃灣愛彼名錶賣家「智取」兩賊僅失錶盒 耍詠春「力敵」擒賊不果

荃灣一名機警名錶賣家，與兩名南亞裔賊人鬥智鬥力，幸保近百萬元的愛錶不失，只被搶去一個「吉盒」，曾一度嘗試擒賊不果。事發於今日（29日）晚上7時22分，現場消息指，男事主姓葉（66歲），曾習過詠春，較早前於網上買賣平台Carousell放售價值約98萬元的愛彼（Audemars Piguet）名錶，其後他相約買家以面交方式進行交易，並約定在港鐵荃灣站C出口近綠楊坊交收。

復活節｜西貢假日無塞車、的士站車等客 咖啡店主嘆區內多舖執笠

今日（30日）是復活節假期第二日，來是港人假期熱點的西貢，今日人流雖未至於疏落，但竟然出現無塞車、的士站車等客的現象，與過往的假期形成強烈對比。有咖啡店負責人表示，受北上潮影響，復活節假生意額按年減三成，又慨嘆區內不少店都已結業，「都幾唏噓」。

復活節北上｜實測水路北上全程暢順 醒目客轉坐船避人潮大讚舒適

復活節長假首日（29日）港人逼爆各個跨境口岸，引起港人熱議，《香港01》今日（30日）實測經水路前往深圳蛇口，發現船上只得約20名乘客，部份人拖着行李篋，幾乎全部是操普通話的內地旅客。而窗邊位更是任君選擇，過關亦不用排隊。由兌換船票至離開碼頭，全程只花約1小時20分鐘，相當快捷。有來港公幹的內地人因目睹昨天的墟冚場面，決定首次坐船北上深圳，大讚船艙安靜舒服、座位寬敞及風景漂亮，考慮後日亦坐船回港。亦有穿梭港深圳工作的港人稱，平時只得寥寥數人坐船，昨日復活節乘客量顯著增加，但仍未滿座。

復活節｜COCO Park直擊！港人拖篋行商場 食玩住3天料消費千元

尖沙咀發生「頂包」疑雲交通意外，今日（29日）凌晨1時半，一輛載客的士沿柯士甸道往紅磡方向行駛，近軍營時突然失控剷上左邊行人路，撞斷一棵樹後再撼燈柱。的士車頭嚴重損毀，救援人員接報到場時，發現有兩名男子。其中一名60歲蘇姓男子頭部受傷清醒，獲送院治理；另一名65歲葉姓男子則無受傷，他接受酒精測試，結果達70度超標。

復活節｜上半日近60萬人出境 大商場出招吸客 港人：留港消費

今日（29日）是復活節假期首日，上半日有近60萬人次出境，香港有否變「空城」？有大商場為出招吸引顧客，其中又一城設立人氣動漫《排球少年》期間限定店，而海港城推出免費泊車5小時。兩商場雖然人流不算多，但也不至於變空城。有人希望港人可以多支持本地消費，令經濟越來越好。

車Cam直擊｜觀塘私家車高速越線撞車 再衝前數十米撞壆車頭冒煙

今日（30日）下午約2時半，觀塘繞道往將軍澳方向近觀塘游泳池發生交通意外，一輛私家車切線時撞及鄰線一輛私家車，導致對方車上的44歲女司機及46歲女乘客受輕傷，兩女其後由救護車送往聯合醫院，而前車的48歲男司機並無受傷。網上流傳車Cam影片拍攝到事發一刻的情況，可見當時一輛白色私家車沿左線高速行駛，駛至上址一個左彎時，車身越線，撞及右線另一輛灰色私家車的車尾，隨即碎片四濺，然後繼續向前衝數十米，撞向路壆後才停下，車頭冒出白煙。

港鐵MMA│黑衣男vs壯漢 1句「你老幾？」開打叫落車隻揪 後續竟…

【港鐵MMA】港鐵車廂爭執時有發生，本港網絡流傳1段影片，見到港鐵車廂內座位上有2名男子爭執，其中背心壯漢疑似因座位問題被挑釁，反嗆旁邊戴眼鏡黑衫男子「你鍾意？我夠鍾意坐喺度，X你老X，你老幾啊？」，其後更按着黑衣男阻止對方離開。黑衣男掙扎站起時，出手打背心壯漢一下泄憤，令背心壯漢怒氣更盛，要求黑衣男「落車」疑似想「隻揪」。然而黑衣男反駁「你老X就落車」後，返回座位坐下，背心壯漢則站在前方，雙方對峙直至影片結束。影片引來網民關注，有人認為無論如何爭執都不應訴諸暴力，應互諒互讓，也有網民揶揄，「問人老幾多餘，落車，隻揪」。