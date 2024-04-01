結業潮｜赤柱美利樓帝樂德國餐廳月中結業　店員：租約期滿

在逾160年的赤柱美利樓開業約20年、景樂集團（King Parrot）旗下的「帝樂德國餐廳」（King Ludwig Beerhall）、「嵐．石海鮮&牛扒餐廳」（Ocean Rock Seafood & Tapas）最近傳出結業疑雲。記者今午（1日）以顧客身份致到兩間餐廳查詢訂檯詳情，其中帝樂店員稱因租約問題，本月14日會是最後營業日；而嵐．石店員則僅指14日後訂檯「被Hold住」（已被留位），未能訂位。



《香港01》已就兩間餐廳的情況向景樂集團查詢，正待回覆。



同集團美利樓「嵐．石」牛扒餐廳暫不接受月中後訂枱

景樂集團旗下的「帝樂德國餐廳」、「嵐．石海鮮&牛扒餐廳」在美利樓開業20多年，近日有指兩店本月15日結業。記者今午以顧客身份致電兩間餐廳，查詢有關4月20日的訂座詳情，「帝樂」店員指因租約期滿，確認本月14日便是最後營業日，只接受14日或之前的訂座；餐廳又着記者若然想光顧，可以選擇到銅鑼灣分店預訂。

而「嵐．石」的店員則指4月14日後不能訂座，聲稱因「有Party（派對）」、「被旅行團Hold住（留位）」，所以只能留下聯絡資訊，稍後再作回覆。

兩間餐廳母公司景樂集團Facebook未有宣佈餐廳結業消息，最新一篇帖文是在6天前，發表有關集團周年慶的消費優勢。

赤柱新街屈臣氏原來已結業 網民：依家完全無外國人

有網民於上周六（3月30日）在Facebook專頁「全港店舖執笠結業消息關注組」發帖文指，「赤柱今時唔同往日」，並附上在周五（3月29日）復活節假下午的赤柱新街相片，當中有不少舖位已經結業，就連屹立赤柱新街多年的屈臣氏原來已結業。

下方有自稱赤柱街坊的網民留言指，「我住喺赤柱20年睇到赤柱一日一日咁改變」、「曾經熟悉嘅地方變成咁，真心酸」；也有網民稱「同啲檔口傾過，依家完全無鬼佬（外國人），水靜（盡）鵝飛。」不過有人反駁指，「赤柱冇生意唔係哩10年8年嘅事，唔好亂入」。