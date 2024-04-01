結業潮｜執笠關注組爆紅　網民為城市找出路　版主：經營模式已變

在疫情下開設已兩年的「全港執笠大結業關注組」，一星期前改名「全港店舖執笠結業消息關注組 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團) 」，人氣急升，加上傳媒報道，令群組人數由改名時的3萬人，飆升至今天（1日）衝破16萬人。

版主「革離」在電台節目坦言「唔知點解突然爆紅」，近日高峰期試過「每秒鐘都有人入（群組）」。他表示，群組成員每個帖文都由他批准才面世，內容若太負面、不理性、「撩交嗌」，都不獲發文，透過組員的討論，得出一些建議「為城市找出路」，可能有機會解決當前餐飲及零售經營困難的問題，他勸勉「諗唔通的地舖生意人」嘗試轉型找出路，不能「食老本」。



▼「全港店舖執笠結業消息關注組」成員提供市面結業情況▼



港人一窩蜂光顧快要結業店 版主：是一種情懷

「全港店舖執笠結業消息關注組 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團) 」版主「革離」上周接受《香港01》訪問時已提及，開設關注組是基於疫情下一些他想吃的餐店無聲無息下執笠，所以2022年初開設這專頁讓網民分享資訊，並非為「食花生」，希望大家學懂珍惜。他今早接受商台《在晴朗的一天出發》時補充，笑稱港人喜歡一窩蜂去光顧快將結業店，其實是「一種鍾意餐廳才會去的情懷」。

「關注組」上月25日改為現時的名字那幾天，成員人員僅3萬人，今早受訪時仍是15萬多人，至下午2時半已突破16萬人。「革離」表示，人數上升是「無諗過」，原本這專頁已「放埋一邊好耐」，可能近期多了餐廳結業，多人討論這些話題，以前是小店結業，現在已是零售業、大集團結業，引起關注，就把有關情況發文。

關注組爆紅 每秒鐘都有人加入 5分鐘一個post

這專頁多人分享是緣於有網紅YouTuber留言再吸引其粉絲關注，前來發文，尤以昨日和前日最多網民加入關注組，高峰期是「每秒鐘都有人入」、「5分鐘一個post」，坦言「唔知點解突然爆紅」。

他表示，帖文都由他批准才獲張貼，若帖文內容太負面、以個人為出發、不理性、不客觀、太重複，甚至「撩交嗌」都不批准。

主持人問及想作出什麼呼籲，「革離」表示，結業這一件事要解決，不是一個人可做到，形容「不好的浪潮」形成不是單一原因是「圍骰」，他分析是北上熱潮、沒太多自由行旅客來、港人愛去日本、股票低迷、匯率等因素。當每人都關注時，提出一些觀點，可能有人在某一刻「撻著咗」，有有趣的idea（建議）時就有機會解決。他指，現時很難回復幾十年前旺角深夜3時都有很多人宵夜時景況，「若多人關注，有機會改變」。

「在地舖做嘅生意人諗唔通」

「革離」表示，要為城市找出路，不可食老本，執笠是汰弱留強，一方面說無人消費，但同時發現有IG網店、水晶店直播，都好好生意，「係咪經營模式靜俏俏轉變咗」，可能是有些「一定要在地舖做嘅生意人諗唔通」，如果這些人想有方案，轉變經營方法才有出路，可以反思。

他回憶，疫情時餐飲業「出事」，他已預見下一個是零售，也言中了，「無人諗過惠康咁大連鎖都似出了問題，老牌開始做唔住」，估計下一波的討論是就失業，因為經濟是一環扣一環。

業主帖文惹議：物業升，人工升，大家享受過個成果的

主持人留意到今早有帖文有多人討論，貼文者自稱是業主，留言表示，「個個都以為我印銀紙，唔駛（使）養人冇壓力？ 我都要請人做管理，加租係商業決定，你理得我下手冇人租？理得我吉住間舖十年。而家開個group（指關注組）全城聲討業主，就將冇人消費個波，射哂（晒）去物業投資者度？物業升，人工升，大家享受過個成果的」。該帖文至今午已有1,500個點讚或哈哈笑，留言破千。

有網民留言說「咁你加油啦，有排跌」、「坐等被call loan業主關注組的出現」及「店舖租金蠶食咗大部分經營者嘅利潤，係導致結業嘅一大原因」等。

關注組亦不乏有趣帖文，像近日復活節四日連假，有店舖張貼通告，表示「由於人流冷清，無心工作」，於3月31日及4月1日放假，4月2日正常返工。

「全港店舖執笠結業消息關注組 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團) 」今日（1日）成員人數已突破16萬夕（關注組 Facebook）

網民討論都從港人角度出發

「革離」表示，有網民留言表明「只想睇執笠消息」、「愈慘愈好」，但他並不同意，因為最多人討論和關心的帖文，都是從港人角度看演化，如何經營下去，有最多人講和最深入討論。曾經有人發文說有餐廳的食物難吃，好像是「翻叮」的質素，結果引來廚師網民代為解釋，是因為餐廳真的採用預製食品，翻熱就給食客。

「革離」稱，由行內人說出情況，讓香港人知悉飲食界應如何應對食客的想法，愈多人知道，會好好多。