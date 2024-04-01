垃圾徵費先行先試｜酒樓用超大指定袋呻貴　蔬果店主自行回收廚餘

垃圾徵費先行先試計劃在今日（1日）開始在全港14個商場、住宅、政府大樓推行，當中大埔新達廣場便是其中一個試點。記者今早10點在商場所見，發現商場1樓全層只有2個垃圾桶，未有商戶將大型垃圾扔進垃圾桶內。



商場內一家酒樓的經理表示，試行第一日都「OK順暢嘅」，酒樓一日用一個660升的超大容量指定垃圾袋就足夠，盛惠70多元就「好貴、好難做」，「又唔可以將成本轉嫁喺啲客度」，唯有減其他成本，如水電等。



該商場售賣有機蔬果的商店負責人表示，會聯絡廚餘回收機構和使用家中的廚餘機，有望可將店內的蔬果廚餘全部回收，減少使用指定袋，「嚟緊一定要做，唔係計唔到條數」。



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660升指定袋盛惠70元 酒樓經理：真係好貴

新達廣場的海港薈酒樓經理何小姐受訪問時表示，今日「啱啱開始試行，都OK順暢嘅」，雖然先行先試的收費指定垃圾袋是免費，但將來實行時，每日一個660升的超大容量指定垃圾袋就足夠裝垃圾，廚餘則需另一同樣660升的大袋來裝，她認為指定袋質量還好，不過如果要扔魚骨魚刺等廚餘，就需先用另一膠袋包裹好再掉，以免弄穿大收費袋。

她又指，指定袋每個要70多元，慨嘆「好貴吖，真係好貴，做呢行（餐飲）都好難做，而家經濟環境咁差」，現時就算酒樓食物減價、特價，生意都「唔係好旺」，但不會加價或將食物份量減少來節省成本，會減水電煤、燈油火蠟來節約營運成本。

垃圾徵費具誘因 餐廳回收「可用得翻啲廚餘」

不過，何經理認為垃圾收費有誘因讓酒樓將垃圾分類，廚餘會另外棄置「可以用得翻嚟回收」，因平時廚餘會連同所有垃圾一同氣質，「唔會用翻嚟回收」；同時酒樓會減少用袋，「貴得咁緊要」，或有助減少廢物產生。

何經理認為垃圾收費有誘因讓酒樓將垃圾分類。（黃浩謙攝）

有機蔬果店：即時聯絡廚餘回收機構

售賣有機蔬果的三本源有機店，店主林小姐表示，今日開始會即時減用膠袋，「以前已經盡量慳啲用袋，但無辦法，我哋要切菜」。她預計每日早晚各用一個7至10元的指定袋，亦會把菜切細以節省載入指定袋的空間，「將啲菜減細啲，不過菜頭菜尾一定都要揼」，為了節省垃圾成本，她會盡快聯絡廚餘機構、農夫來幫手回收廚餘，「唔知咁快（試行），以為8月先開始，會即時搞」。她亦認為，如果沒有垃圾徵費，根本「冇咁嘅人手、運費、人工成本嚟，做廚餘回收」。不過「嚟緊一定要做，唔係就好多垃圾袋錢要使，計唔到條數」。

有機蔬果店林小姐表示，「將啲菜減細啲，不過菜頭菜尾一定都要揼」。（黃浩謙攝）

利用廚餘機發酵後可變泥土用於種植

她指出，會聯絡廚餘團體，相約最近的回收地點，「大埔區都有個」，然後自己將廚餘送過去回收；同時，林小姐稱自己在家亦會使用廚餘機，將店舖掉的蔬果帶回廚餘機發酵，將其變成泥土和水來繼續種花種菜，「咁就可以冇垃圾揼」。

她亦期望政府在實施垃圾收費第一步後，可在商場附近設置廚餘機，讓市民和商戶可將蔬菜水果類的廚餘回收，減少廢物產生可更環保，廚餘機有蓋亦不會不衞生，「希望政府都識做啦，世界各地已經做咗好耐喇」。