跨專科團隊助延緩柏金遜症惡化

撰文：01醫務所
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當老年人身體機能開始衰退，或會出現退化性疾病，其中柏金遜症為常見的腦神經退化疾病。雖然目前暫未有根治柏金遜症的方法，但臨床經驗可見，只要及早發現和接受跨專科團隊的治療，便有機會延緩病情轉差速度，加上保持活動能力和強健體魄，病人的日常生活質素可得以改善。

撰文：港怡醫院一級物理治療師洪麗玲

柏金遜症患者普遍為50歲以上，年齡越大，患病的風險越高；惟部分非典型患者病發時相對年輕，病情更可在數年內急劇惡化。柏金遜症患者會出現「震、慢、硬」的動作功能症狀，即肢體震顫、行動緩慢，以及肌肉和關節僵硬。病情可按活動能力分為五個階段：第一階段的患者症狀輕微，例如單手震顫，一般不影響日常生活；在第二階段，相關症狀會擴展到四肢；第三階段患者的行走能力會受到影響；至第四階段，患者的自理能力開始變弱，例如不能自行穿著衣物；最後階段的患者通常是臥病在床，失去活動能力。

另有研究發現，柏金遜症的早期風險症狀並非行動上的障礙，部分病人會出現抑鬱、發惡夢、嗜睡或難以入睡等情況，如發現家中長者出現以上先兆，建議及早求醫。當醫生診斷病人罹患柏金遜症，目前一線治療方法為藥物治療，以紓緩症狀；另有深層腦部電刺激等外科手術方案，醫生會因應病情及臨床評估作出適切的安排。與此同時，醫生通常會轉介病人接受物理治療，協助病人訓練活動能力，以及促進肌肉和心肺功能。

當接獲醫生轉介個案後，物理治療師會先為患者進行全方位的評估，並制訂個人化的訓練方案。一般而言，訓練會圍繞四大範疇，包括有氧健身、強化肌肉、平衡訓練及拉筋運動。以初期患者為例，他們需要接受所有範疇的訓練項目，例如在跑步機上行走、踢沙包、舉啞鈴、單腳站立及簡單拉筋等，並會鼓勵病人在家繼續自行鍛煉。

初期柏金遜症患者需要接受所有範疇的訓練項目，例如踢沙包，並會鼓勵病人在家繼續自行鍛煉。

物理治療師亦會密切監察患者的病情變化，如發現活動情況轉差，便會調整訓練方案及動作難度。鑒於柏金遜症晚期患者活動能力受限，物理治療師會教導其家人和照顧者一些日常護理，例如幫患者拍痰、拉筋、按摩的手法等，儘量減輕患者的不適及痛楚。

鑒於柏金遜症晚期患者活動能力受限，物理治療師會教導其家人和照顧者一些日常護理，例如幫患者按摩，儘量減輕患者的不適及痛楚。

假如訓練項目千篇一律，病人或會漸漸失去積極性，物理治療師會投其所好，嘗試為病人設計動作。例如曾為一名喜歡跳舞的男病人安排模仿跳舞動作的訓練，攙扶着病人舞動身體；另外，曾有兩名愛好籃球的男病人剛巧在同一時段覆診，於是特別安排他們進行互相抛接籃球的練習，病人即使身體疲倦，亦樂於積極投入訓練。從病人興趣著手，有助增加他們訓練的動力，治療往往能事半功倍。

為了可更有效地紓緩病人症狀及改善他們的日常生活質素，跨專科團隊的協作必不可少。物理治療師會因應病人的作息，並在藥物發揮作用的時間內（“on” time）安排訓練，如過程中察覺到病人情況有變，便會諮詢醫生，讓其檢視需否調節藥物劑量。其他專職醫療團隊成員包括言語治療師、營養師、職業治療師和臨床心理學家等，團隊會就病人的情況作緊密交流，發揮各自崗位的專業，務求為病人提供最適切和全面的治療方案。

柏金遜症病程漫長，加上目前尚無法根治，我們明白患者或會感到無助。作為物理治療師，我們會沿途扶持着病人，鼓勵他們保持心境開朗，積極面對不同階段的訓練，保持強健體魄，那麼即使患病，亦能逐步實現生活中的各種目標，活出豐盛人生。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。

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