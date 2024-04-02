網紅龍心選舉開支作假罪成　以為一定打得甩無請律師　判囚半年

網絡紅人「龍心」林克霖於2020年參選立法會時，涉在選舉申報書上作出虛假陳述，訛稱他因美容療程、酒店租金，招致逾3.8萬元的選舉開支，他去年回港參加拳賽被捕。他早前經審訊後被裁定企圖欺詐及選舉舞弊共4罪成。案件今（2日）在東區法院判刑，被告求情指他自認為「我一定可以打得甩」，故未有聘請律師，導致他「犯法都唔知」，望法庭能輕判；裁判官崔美霞則指被告毫無悔意，對其所犯罪行未有理解和反省，判他入獄6個月。被告聞判後申請保釋等侯上訴被拒。



涉及款項3.87萬元

被告林克霖（47歲），早前被裁定2項企圖欺詐罪及2項在選舉申報書內作出舞弊行為罪成，指他於2020年9月29日，在申報書內虛報其因接受美容療程、酒店租金，分別招致31,200、7,500元的選舉開支，並意圖詐騙而企圖誘使選舉事務處向他支付該些申索。

被告林克霖稱並無意識有犯法。(資料圖片)

無意識犯法故毫無顧忌地回港

被告自行陳情指，他因認為本案十分簡單及「有證有據」，選擇審訊時自辯，自認為：「我一定可以打得甩」，故未有聘請律師，導致他「犯法都唔知」。被告強調，他案發時根本未有意識到其行為有機會犯法，所以才會毫無顧忌地回港。被告又指，他定罪後遭扣留已吸取了教訓，重申案發時無意欺騙選舉事務處或潛逃，望法庭能輕判。

去年為參加拳賽而回港

法官判刑時引述背景報告指，被告6歲時跟隨家人來港，大學畢業後在資訊科技界工作約10年，2008年辭職後到歐洲地遊歷，2023年回港參加拳賽。另被告於2012年確診燥狂抑鬱症，過去有三項定罪紀錄，涉及毒品、非禮及遊蕩等罪行。

被告林克霖去年回港為參加拳賽期間被廉署拘捕。（詳看下圖)

曾作多次虛假陳述有計劃犯案

法官續指，林在接受涉案美容療程後，認為未達效果要求美容公司退款，但他未向選舉事務處申報獲美容公司退款一事，其行為明顯是有計劃犯案；另被告在選舉延期後，仍向選舉事務處申索住宿費用，雖然申請最終並未獲批准，但期間被告多次作出虛假陳述。

求情可見被告並無悔意

法官最後指，從被告的求情可見，他沒有對其犯罪行為有所理解和反省，對犯案並無悔意。法官決定就4罪各以6個月作為量刑起點，考慮到所有控罪均源於同一選舉和開支申請，下令四罪刑期同期執行。

案件編號：ESCC2050/2023