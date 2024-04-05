菲籍女把早產女嬰拋出窗　法醫指出生時或已夭折　認隱瞞嬰兒出生

菲律賓籍女子與巴基斯坦漢發生關係後懷孕，她在懷孕約7至8個月後在家誕下早產的女嬰，因見女嬰沒有心跳，用衣物包裹女嬰身體並拋出窗外，途人翌日發現女嬰屍體揭發事件。惟法醫報告指，女嬰雖然身上有多處受傷，但肺部未有足夠擴張，有機會出生時已夭折。菲籍女原被控誤殺，她今（5日）於高等法院承認交替性的「隱瞞嬰兒的出生罪」。法官李運騰將案押後至5月3日求情及判刑，以待索取感化官報告。



女被告Villanueva Jill Naomi Garcia（25歲），原被控誤殺罪，她今承認屬交替性質的「隱瞞嬰兒的出生罪」，指她於或約於2020年2月1日隱瞞一名女嬰的出生。庭上透露，被告於菲律賓出生，並在當地接受教育，2018年來港讀書。

女被告Villanueva Jill Naomi Garcia原被控誤殺，控方准她改認隱瞞嬰兒出生罪。（資料圖片）

女嬰當時28至32周

案情指被告生於菲律賓，案發時21歲，與母親住在大嶼山一村屋。案發當日凌晨，被告在寓所廁所內早產，誕下約28至32周大女嬰，她將女嬰拋出廁所的窗外，女嬰落在寓所後巷。同日早上10時半，途人發現女嬰屍體報警。救護人員證實女嬰已死，警方調查下發現被告臉色蒼白，神情驚恐，衣物有血，廁所窗戶外面亦染血紙巾，屋內床單、廁所地墊等均染血，於是拘捕被告。

被告稱曾與巴基斯場男發生一次性行為

被告警誡下透過，她在大角咀一遊樂場任職兼職接待員時，認識一名巴基斯坦裔男子，二人曾於2019年7月中發生過一次性行為，男方當時沒有使用安全套。數周後她發現懷孕並曾告知上司，但沒有告訴母親。

曾到醫院求診並獲告知角胎的期限

同年9月，被告因腹痛到北大嶼山醫院求診，獲告知墮胎的法定期限，不過她當時未做好決定。翌月她因下體出血再到醫院求診，院方建議轉介她到瑪嘉烈醫院進一步治療，但她擔心會被母親發現懷孕而自行出院。她曾從網上得知，墮胎藥物約需5千元，女嬰父親知她懷孕，並曾提出協助購買墮胎藥物，但她拒絕。

被告稱在廁所產女後腦袋一片空白

案發當日凌晨約3時半，被告半夜醒來去廁所，約10分鐘後誕下女嬰，女嬰落在馬桶，沒有反應。被告沖洗女嬰身體，但女嬰依舊沒有反應，亦無心跳，她遂用衣物包裹女嬰身體，並從廁所窗外棄置女嬰。被告稱當時腦袋一片空白，因而沒召救護車，亦誤以為女嬰已死，沒想過將女嬰拋出窗外會傷害到她。

被告母親稱對於女兒懷孕並不知情，只知道她案發前夕聲稱有發燒。

法醫指無證據顯示女嬰出生後有自發呼吸

法醫報告則指，女嬰受多重傷害而死，包括頭皮瘀傷、頭骨骨裂、蛛網膜下出血等，傷勢與女嬰曾從高處墮下吻合，不過女嬰肺部沒有足夠擴張，故無證據顯示她出生後有自發呼吸，認為女嬰有機會出生時已夭折，即使她出生時仍然活著，若只有淺層呼吸，甚或不能自主呼吸，亦會在10分鐘後腦部缺氧死亡。

被告有意圖隱瞞女嬰出生

控方基於法醫的報告，認為被告或許沒有導致女嬰死亡，即使她當時召救護車，女嬰也可能會在接受治療前已去世。不過被告隱瞞女嬰出生，誕下女嬰後將女嬰拋出窗外前，均沒尋求醫療協助，直至警方調查後才作披露，可見她有意圖隱瞞女嬰出生。

案件編號：HCCC232/2023