女生校內誕女後棄掉　對女兒的死感內疚認殺嬰罪　官指悲劇判感化

中六女生懷上前男友的孩子，在學校廁格誕下女嬰後，怕女嬰哭聲被聽見，用體育服塞住女嬰嘴巴，並將女嬰放入袋中棄置街上，女嬰後來被途人發現時已死。女生早前承認殺嬰罪，並稱覺自已活著，女兒的生命被她剝奪感到內疚，願意監禁以彌補。法官李素蘭今（20日）在高等法院判刑時稱，本案無論對被告及死去的女嬰來說都是一場悲劇，考慮到被告年紀、背景及情況，認為她需要更新多於懲罰，接納感化官建議，判被告接受12個月感化令。



19歲女被告T.Y.M.承認約於2020年9月22日，在天水圍故意導致一名未命名而不足12個月大的女嬰死亡，即以一件衣服的一部份塞入女嬰口中，在該作為發生時，被告仍未從分娩該嬰兒的影響中完全復原，致精神不平衡。

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常上網課未有向人求助

法官判刑時指，被告在疫情期間懷孕，當時學校只有網課，她獨居在家，因感羞愧而沒有向他人求助。精神科報告顯示，被告分娩時經歷創傷，身心俱疲，導致精神錯亂，無法思考，判斷她符合承認殺嬰罪的條件。

與父同住家中滿布垃圾老鼠和蟑螂

法官引述被告背景，透露其家境複雜，父母自小離異，她跟隨父親居住，但缺乏關愛和指導，她很早已學懂自立。被告與父親居住的寓所環境惡劣，滿佈垃圾、老鼠和蟑螂，亦沒有熱水供應，甚至難找到一處可睡的地方。被告就讀中三時，因難以忍受居住環境，搬往與母親同住，後來母親返回內地，被告便獨居家中。儘管如此，被告中學成績依然甚佳。

責怪自己把女兒殺死願坐監彌補

法官提到，被告被捕後一度還押14個月，現已搬回與父親同住，其居住環境亦有改善，她將於9月開始進修；辯方求情稱她責怪殺死女兒，自己卻繼續生存，女嬰卻被剝奪取生命感到內疚，她願意監禁以彌補過錯。法官認為，被告年紀尚輕，需要重拾有規律的生活，最終判處感化令，期間被告須遵守一系列條件，包括要守宵禁令，及進行性行為時必須採取安全措施。

本案後患抑鬱及創傷後遺症

辯方大律師今進一步求情指，根據感化官報告，被告適合接受感化令，若法庭願意判處感化令，兩名跟進被告的社工亦願意提供協助。被告在本案後患抑鬱症及創傷後遺症，現時仍須接受精神科治療，她亦承諾判刑後會定期覆診服藥。

懷孕後未有長胖故無人問及

辯方又提到，被告直至後期才發現懷孕，加上她沒有長胖，及至後來返回校園時亦無人過問。被告現已有莫大悔意，亦無意逃避責任。辯方強調，被告缺乏家長指導，居住環境惡劣，本案對她來說是一個重大不幸，在社會角度而言也反映了學校監督不足，希望判處感化令。

上學期間校內廁格誕嬰

案情指，被告於2020年9月22日上學期間，在學校廁格內誕下女嬰。惟女嬰哭泣，她擔心被人聽見，便用衣服塞入女嬰口中，再把女嬰放進一個藍色袋，並棄置於學校附近一個垃圾桶旁。翌日凌晨，有晨運客發現載有女嬰的藍色袋，隨即報警。

警方到場後，發現女嬰全身染血，嘴巴被一部份衣物塞住，仍然連著臍帶，但已明顯死亡。法醫推斷，女嬰至少已死去半天，推斷死因為窒息致死。

分娩後把女嬰放入袋再棄掉

警方向校方查詢下，發現被告當日上體育課時曾稱不適，需到醫療室休息；清潔工亦曾見到廁格的地板、馬桶內外均有血跡，惟以為只是經血。被告及後被捕，並稱當日在學校分娩後，因怕女嬰哭聲被人聽見，遂用體育服及毛巾包裹她，並將一塊布塞進其口中。其後她離開學校，並將載有女嬰的袋放入背囊，沒再聽見袋中傳出聲音，她隨後把它棄在學校外一個垃圾桶旁邊。

案件編號：HCCC222/2021