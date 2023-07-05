母分娩未復元扔女落橋　社工指丈夫要嘗試理解　令妻覺可一起面對

中年母親誕女後未從分娩中復原，憂女兒長不大，抱著只出生16天的女兒行到天橋盡頭時，向女兒道歉並放手把女兒扔下，母認殺嬰罪，今(5日)在高等法院被判接受感化兩年。法官判刑時透露，事發前一晚，該母親曾向丈夫透露想自殺或殺嬰，丈夫只回應：放鬆點，不要想太多。有社工指，若遇上類似情況，作為丈夫的要嘗試理解對方，並要表示支持，令妻子覺得無論發生甚麼事，都會兩人一起面對。



新手父母適應期會感到痛苦

香港中文大學社會工作學系專業顧問劉玉琼博士指出，作為新手父母，不管是父親或母親，在適應期間都會感到辛苦。若遇到如案件相類似的情況，丈夫應慢慢去了解產婦的想法，最基本的是要給她支持，讓她明白不管發生什麼事，兩人也會一起面對。劉又稱，倘若產後抑鬱情況持續，需要盡快尋求專業人士的幫助。

心理學家稱要說話正面勿忽視對方

臨床心理學家葉妙妍亦稱，女性剛分娩後數天，基於荷爾蒙產生變化，情緒低落屬常見情況，若情況持續兩星期以上，家人便要更留意其產後抑鬱狀況。倘若遇到如案中的母親，她已主動向丈夫提及自身有負面情緒，葉認為作為丈夫的，應該多陪伴在妻子身邊，耐心傾聽對方，並向妻子說一些正面的話，最重要的是不要否定及忽視對方。

官寄語勿只叫妻子別擔心

女被告梁嘉儀（42歲，秘書），承認一項殺嬰罪，指她於2022年3月4日在荃灣青山公路的行人天橋，因故意作為而將嬰兒從天橋拋下，導致並不足12個月大的嬰兒死亡。高院法官杜麗冰判刑時形容案件是悲劇，並特別寄語當父親的，要多留意孕婦的情況，非只會叫妻子別擔心。

被告梁嘉儀事發後由警員帶走及問話。(詳看下圖)

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案發天橋在深井青山公路附近。(詳看下圖)