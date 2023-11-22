FIBA 3X3三人籃球賽一連三天維園上演　球場嘉年華設美食及啤酒街

FIBA 3X3 世界巡迴賽 — 香港大師賽將於11月25、26日維多利亞公園舉行，亦首設「3X3 Village」，讓入場市民除了能觀看連場世界級三人籃球賽事，更可以體驗籃球場外的嘉年華。

「3X3 Village」中設有攤位遊戲、美食和啤酒街，共38間小食店，更有DJ和舞蹈現場表現，讓籃球賽搖身變成一場派對。



FIBA 3X3世界巡迴賽再臨香港，於維園足球場搭建的FIBA正規三人籃球場進行。賽事會有16支球隊角逐，除了有由甲一球員蔡龍德、許烜行、楊瑞鴻，夥拍乙組安邦外援馬哈拉組成的香港烏溪沙（Wu Kai Sha）外，還有美國奧馬哈、瑞士洛桑、法國巴黎、立陶宛羅東華里斯等強隊。

維園場地。（公關提供）

主球場。（張倩儀攝）

雖然世界巡迴賽尚未展開，但周三（22日）維園已開始有為期5天的「3X3 Village」，當中有各種攤位活動，例如3X3 公眾球場供入場球迷使用、城市運動體驗區、美食及啤酒街、「熱狗巴」（無冷氣巴士）打卡位和現場DJ音樂表演。

三人籃球公眾場地。（張倩儀攝）

滑板場。（張倩儀攝）

城市運動體驗區：

這個體驗區不單有3X3 公眾球場，還有運動攀登牆、棍網球、旱地冰球、桌下足球、手抓鐵餅和腕力球供大眾親身試玩。其中，佔地最大的滑板場，只要球迷到場掃瞄QR Code就可以參與45分鐘的免費體驗班，分別有15分鐘的專人教授和30分鐘的自由活動時間，3歲以上便可以參加。

+ 3

美食及啤酒街：

「3X3 Village」場內設「香港大牌檔」為主題的美食街，提供不同類型的餐點。由港式小食如魚蛋、燒賣，到中、日、西式美食都能找到，例如和牛串燒、生煎包、咸豬手等等。另外，美食街也有共22間酒精飲品店鋪，包括多個香港本地手工啤酒品牌。

（張倩儀攝）

現場DJ音樂表演：

球場的另一邊，搭建了舞台，將會出周五（24日）起上演「IM Show」（International Music Show），提供電音音樂表現，當中包括香港、馬來西亞、日本等的DJ坐鎮。

（張倩儀攝）

「FIBA 3x3 世界巡迴賽 — 香港大師賽 2023」

日期：11月22-26日（3X3 Village）、11月25、26日（賽事日）

時間：中午12時-晚上10時

地點：維多利亞公園1-3號足球場



門票：

1) 11月25日上午票（資格賽)）- $100

2) 11月25日下午票（正賽小組賽） - $100 及 $200

3) 11月26日全日票（八強及決賽） - $280、$480 及 $680（附送大會限量版八達通）

4）3X3 VILLAGE入場門票-$10（ 現場八達通收費）



購票網站: https://premier.hkticketing.com/

