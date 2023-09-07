【FIBA 3x3】啟德隊參加薩沙挑戰賽　添塞國新兵偕三港將遠征蒙古

香港首支三人籃球長期培訓隊啟德隊（Team Kai Tak），將出戰本周末在蒙古舉行的珊沙挑戰賽（Sansar Challenger）。該項賽事級別僅次於大師賽，並共有16支球隊參賽，啟德隊為唯一一支參賽的香港球隊。



啟德隊陣中除有甲一永倫的「文氏兄弟」文俊浩、文俊傑及滿貫前鋒楊文綱之外，最大焦點是羅致了來自塞爾維亞的芝查（Uros Cica），他身高2.01米，並曾效力該國勁旅諾維薩德（Team Novi Sad）。

塞爾維亞球員芝查（左）加入啟德隊遠征蒙古。（Instagram@3x3hkg）

據香港3x3 HKG資料，芝查擁有70場FIBA註冊 3x3 賽事比賽經驗，在2021年諾維薩德出戰過6項賽事，包括洛桑大師賽、德布勒森大師賽。不過啟德隊今次遠征蒙古須由外圍賽開始作賽，同組對手為蒙古球隊札桑（Team Zaisan）及巴彥高勒（Team Bayangol）。

三人籃球因快速節奏而在近年備受關注，去年在香港維園更曾舉辦過FIBA 3X3世界巡迴賽大師賽，當時港隊代表以4分之差憾負奧運冠軍隊、拉脫維亞的Riga隊無緣四強。今年11月這項賽事將再次於維園舉辦。