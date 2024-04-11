安怡居翻新佐敦60年舊樓做外勞宿舍　創辦人：對消防安全好有信心

佐敦華豐大廈日前發生的三級火奪去5人性命。距離華豐大廈幾個街口，同樣有近60年樓齡的舊式物業永盛大廈，近日有6個單位改裝成外勞宿舍安怡居，供66人居住。安怡居聯合創辦人及執行董事曾慧莉表示，早在1996年嘉利大廈五級火警時，已十分關注舊樓安全問題，因此今次選址特意選業權集中、樓宇人口結構簡單且消防設備完善的大廈作改裝，她強調對大廈消防安全好有信心，並已跟足消防要求，達到最高的防火效果。



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昨日（10日）早上佐敦華豐大廈發生三級火警，致5死40傷，讓大眾再次關注逾半世紀樓齡的舊樓消防安全問題。

被翻新用作外勞宿舍的永盛大廈與發生火警的華豐大廈在同區，相距只有幾個街口，同樣有約60年樓齡，當中有6個約650呎的單位會改建成外勞宿舍，供66人居住。

被問及樓宇消防安全問題時，安怡居聯合創辦人及執行董事曾慧莉表示，有研究昨日華豐大廈火災個案，認為火災原因與大廈有大量劏房和賓館，人口稠密有關，「單位內嘅則都改咗好多」，加上法團業主組成複雜，讓消防工程的安裝困難重重。

安怡居創辦人：已「清剿」大廈全數劏房

她指出，今次外勞宿舍的選址避開了上述問題，因永盛大廈的劏房已全數被其「清剿」用以改裝外勞宿舍，加上樓內大部分均為住宅，人口結構簡單亦沒有過於密集，相信會比華豐相對安全。

她又指，永盛大廈的業權集中，過半業權由單一業主持有，這讓其有投票權決定大廈不同事務，包括消防系統的維修保養等；而永盛大廈的消防喉轆等設備亦保養得宜，「電線都用防火物料包好」，並已通過消防年檢，大廈亦有24小時保安，因此她對大廈的消防安全好有信心，強調已跟足所有消防要求達到最高預防效果。

現場所見，13樓的示範單位外有消防喉轆及滅火器，防煙門亦已緊閉。（黃浩謙攝）

650呎房供11人住 設3個洗手間共用

被用作外勞宿舍的安怡居，每個單位有約650呎。曾慧莉指單位原本有約7、8間劏房，如今改成3個房間，人均活動面積有60呎，她分享設計主要以採光為主，讓每個窗戶都可透光，藉此增加空間感；而每個房間有3至4個雙層床位，床位設擋簾以提升私隱度，惟沒有工作檯，「同僱主公司傾過覺得外勞唔需點用到工作檯」，因他們工作早出晚歸，回來後便睡覺。

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單位內設有3個洗手間（廁所及淋浴間），平均3至4人共享一個洗手間，曾指這比例可減少住戶間的磨擦，單位內亦設有洗衣機、乾衣機各一部、茶水間和雪櫃，不過單位內不能明火煮食，而食飯檯則只可供3人坐下，「無辦法要輪流食，太多檯出面空間會仲細」。

月租$3,500 外勞需付一成其餘僱主包底

永盛大廈有6個約650呎的單位被改裝成外勞宿舍，每個單位可供11人居住，合共66人男女分宿，現有2個單位共20人已入住，居住的外勞主要從事酒店業及服務業，在5月底會再有約20人住進另外2個單位；床位的每月租金是3,500元，由外勞付一成租金，其餘由僱主包底，而水電煤費用則由外勞自行負責。