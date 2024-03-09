港深合作｜曾國衞指《前海總規》出台　加快推進前海合作區建設

政制及內地事務局局長曾國衞周五（8日）出席港深經貿交流會指出，中央去年年底公布多份推動大灣區建設的重要規劃文件，包括《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》(《前海總規》)，香港和深圳迅速在今年2月初召開了前海合作專班會議，同意共同加快推進港深合作和前海合作區的建設，包括深化金融業開放創新、提高專業服務業國際化水平，以及擴大貿易、法律事務等領域的對外開放等，以支持促進各界用好前海的新機遇。



曾國衞出席港深經貿交流會指出，兩地同意加快推進港深合作和前海合作區的建設。（政府新聞旔圖片）

曾國衞在「投資灣區 合作共贏」深圳市前海合作區．寶安區2024年（香港）經貿交流會指出，去年4月，國家主席習近平到訪廣東調研，賦予了粵港澳大灣區「一點兩地」的新戰略定位和歷史使命，使大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地和中國式現代化的引領地。

曾國衞表示，前海是大灣區重大合作平台之一，多年來已經成為大灣區、深圳先行示範區建設的新引擎，更吸引了近萬家港資企業落戶發展，是推動更高水平港深合作的橋頭堡；中央在2021年公布將前海深港現代服務業合作區的面積大幅增加七倍到120平方公里，創造了更廣闊的空間，大大提升了合作區的規模和功能，以加快建立與香港聯通、國際接軌的現代服務業體制，打造國際一流的營商環境。

他指《前海總規》開宗明義開發建設前海合作區是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要舉措；同時更提出了合作區的戰略定位和發展目標。因此《前海總規》出台後，港深兩地迅速在今年2月初召開了前海合作專班會議，雙方進行了充分和務實的交流，並同意共同加快推進港深合作和前海合作區的建設，包括深化金融業開放創新、提高專業服務業國際化水平，以及擴大貿易、法律事務等領域的對外開放等，以支持促進各界用好前海的新機遇。