洪水橋四級火｜消防處稱會檢查建築工地　風煤樽存放有否違規

洪水橋洪雅路的房協安置屋邨項目地盤自9日下午開始，發生四級火警，一直燒至昨日（11日）上午火勢終被救熄，消防救火行動歷時近42小時。消防處副消防總長（新界北）黃景文今日（12日）在港台節目稱，火場面積廣，阻礙救援行動進展；而在現場有20多支多次傳出爆炸聲，火警專責小組在昨日正式開始展開調查，研究起火原因與風煤樽的火花有否關連。



他强調風煤樽是危險物品，相關人士需申領牌照才可存放，消防處亦會定期檢查建築工地的風煤樽存放有否違規，以保安全。



消防處副消防總長（新界北）黃景文今日在港台節目《千禧年代》中表示，救援行動的首要考量是消防員的安全，因房協地盤佔地面積廣，有5,600平方米，而工地内有大量木板等建築材料可讓大火持續燃燒，再加上地盤内支撐天花板的金屬支架繁多，導致火場内部結構複雜，「好似迷宮咁」，讓消防員難以入内尋找起火源頭。

因此，在火警前期階段主要以防衛式救援為主，在外圍射水並用無人機在高空勘察火勢，待火勢大致受控且安全後，才採取進攻式救援讓消防員入内撲火。

洪水橋洪雅路房協地盤四級火終在昨早7時救熄，歷時近42小時。（資料圖片/蔡正邦攝）

將調查起火原因 是否與風煤樽使用時的火花有關

他提及火場内有20多支風煤樽，懷疑多次傳出的爆炸聲與樽内氣體受熱膨脹而爆炸有關，專責小組在昨日正式開始展開調查，調查方向會研究風煤樽在使用時的火花有否引致火災。

他亦强調風煤樽是易燃危險品，當中氧氣（風）及乙炔（煤）的氣體結合可產生切割功用，多在地盤用作切割金屬鐵器，而地盤如要貯存超過兩氣瓶的乙炔氣或壓縮氧氣，便須向消防處申領牌照，存放地方亦須上鎖，消防處會定期派人檢查工地有否違規；此外，他指以往都有收到風煤樽存放不當的投訴，消防處在亦會在接獲投訴後24小時内展開調查。