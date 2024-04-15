消委會．直擊啤酒測試｜跟研究人員去買樣本　走入實驗室睇檢測

【消委會測試直擊系列之一】消委會今日（15日）公布的《選擇》月刊公布半世紀以來首個啤酒測試結果，這份幾頁紙的報告，是如何煉成？《香港01》便直擊最新一期啤酒測試的全過程，原來由開會決定題材細節，至買板送往第三方實驗室，測試逾600個項目，再根據數據撰寫報告，全程涉及6個步驟，共需花半年時間。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，考慮測試啤酒已有一段時間，由於啤酒是日常社交中廣受歡迎的飲品，相信市民期待最終的測試結果。她並透露，不排除日後定期會發布啤酒的測試報告。



消委會測試由審批至面世共需六個步驟

食物及飲品的測試屢受廣泛市民關注，消委會今期便揀選過去50年未曾測試過的啤酒，拓展至全新的領域。相信市民對消委會每月準時發布的資訊已不陌生，但有否想過每份長達過萬字的報告背後，又是如何製作而成？

消委會為確保測試的準確及公正，整個流程相當嚴謹。以最新的啤酒測試為例，便可簡單歸納為六個步驟。

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消委會親自到超市買樣品 完成啤酒報告需時半年

消委會研究及普查部署理首席主任張昕帆透露，首先消委會內部在審批題目及商討細節後，研究部需要進行詳細的市場調查，精挑細選熱門啤酒，再到超市購買大量樣版提供予實驗室，部份則作為備份使用。「買嗰度都唔係話買一兩支，都要買幾較多嘅樣本，成幾十支咁。」

等待約兩至三個月後，項目主任取得實驗室的檢測結果，需審查數據正確，便立即撰寫測試報告，同時預留約兩周時間，向涉事品牌或廠商查詢回應，最後將完成品交給設計部門排版。一份啤酒報告經過長達半年的耕耘後，至此方可面世。

1. 審批題目及細節

2. 市場調查

3. 超市購買樣品

4. 送往實驗室測試

5. 撰寫報告

6. 設計及出版



▼實驗室測試流程▼



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30款啤酒涉及600個測試項目 需五步完成實驗

至於實驗室測試亦不簡單，消委會內部通過題目後，研究部將搜集多間實驗室的資料，製成建議書再開會討論，包括考慮相關題目的認可資格、報價表、測試時間等，才決定負責的實驗室，視乎情況更可能運往海外檢測。最終交由香港通用檢測認證有限公司（SGS）負責啤酒測試。

消委會今次測試便挑選了30款啤酒，包括常見的青島啤酒、生力啤酒，以及近年新興的手工啤等。SGS營養與健康及可持續發展副總監袁耀達透露，實驗室的測試項目超過600個，亦可簡單分為五個步驟。

▼實驗室測試流程▼



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實驗室成立專責小組保密內容 測試長達六至八周

首先實驗室會成立不超過10人的專責小組，每人負責不同程序，確保測試的高度保密性。首批組員會檢查樣品的包裝及保存期限，包括沒有出現破損、發霉、液體泄漏等。同時為了避免影響公正，會撕走樣品包裝的標籤，再以編號取而代之，因此負責後續的組員並不會得知所檢測的啤酒品牌。

樣品妥善處理後，第二組成員便可開始分流測試，而啤酒便分為微生物測試，以及安全化學物測試。前者主要檢測啤酒內的腐敗菌，而後者則涉及到多項營養成份、黴菌毒素、其他特定的生物安全測試。最後組員會檢測數據，確保所有參數數字準確無誤，才將數據交予消委會分析，歷時長達六至八周。

1. 接收及檢查樣品

2. 撕走標籤及貼上編號

3. 微生物及安全化學物測試

4. 檢測數據無誤

5. 交予消委會



黃鳳嫺︰不排除定期發布啤酒測試報告

消委會總幹事黃鳳嫺表示，由於啤酒是日常社交中廣受歡迎的飲品，市民會在天時暑熱及觀賞球賽時，選擇暢飲冰凍的啤酒，而餐廳亦會推出與啤酒配搭的料理，加上歐洲多國亦定期檢測啤酒的有害物質、酒精含量等成分，因此決定測試啤酒。

被問到啤酒會否成為恆常選題，黃鳳嫺表示，不排除會定期發布測試報告，並強調消委會過去嘗試測試植物奶等飲品，只為提供更多資訊予消費者。「所以我覺得啤酒將會係好受歡迎既題目，大家會好期待個答案。」