金像獎｜《白日之下》奪三獎　取材《香港01》院舍黑幕偵查報道

第42屆香港電影金像奬今晚（14日）舉行，以「殘疾院舍黑幕」為藍本的《白日之下》奪得最佳女主角、最佳男配角及最佳女配角三個獎項。《白日之下》取材自《香港01》偵查組相關報道，並以《香港01》辦公室拍攝，令電影更具真實感；奪得最佳女主角余香凝，在電影中正是飾演偵查記者。



余香凝憑《白日之下》首度榮封香港電影金像獎影后。（影片截圖）

今屆19項大獎的候選名單，除了《白日之下》，亦包括《金手指》、《毒舌大狀》、《填詞L》、《4拍4家族》等電影，其中最佳男女主角獎項中，林保怡憑《白日之下》首度爭取男主角。

奪魁的余香凝正是藉《白日之下》大熱入圍，與《填詞L》鍾雪瑩、《4拍4家族》謝安琪、《不日成婚2》衛詩雅及《毒舌大狀》王丹妮競逐影后。

戲中的余香凝擔任偵查組記者，致力揭開殘疾院舍黑幕，部份在《香港01》辦公室取景。（《白日之下》劇照）

余香凝在戲中飾演的記者角色，以《香港01》偵查組記者為藍本，到院舍「放蛇」假扮親友，並與失智老人通伯（姜大衛飾）以及其他院友交流、相處，並一步步揭開殘疾院舍的黑幕。

導演簡君晋在《香港01》所舉行的放映會分享指，當時並非想拍攝紀錄片或還原當年的各種事件及採訪過程，故選擇以記者視角看待院舍問題。

2016年10月20日，殘疾院舍「康橋之家」被釘牌，《香港01》即日、翌日刊出多個偵查報道，揭發院舍黑幕。（香港01）

簡君晋又提到，當時挑選2015至2016年幾宗轟動全港的安老院舍和殘疾院舍偵查報道後，即找來報道背後的幾位記者，包括揭發院舍黑幕、先後擔任《明報》首席記者和《香港01》採訪主任蔡傳威，以及《香港01》記者龍婉琪、勞顯亮，了解整件事的來龍去脈以及其心路歷程和掙扎，自此成為《白日之下》創作起點。

姜大衛入行72年，首獲金像獎獎項。（陳順禎 攝）

姜大衛在《白日之下》飾演院友通伯。（劇照）

除了了解記者工作，他曾稱堪景期間曾遇上難題，「其實搵景的時候好困難，因為不容易找到實際報社進行拍攝。」後來得到《香港01》借出場地，最終讓劇組得以拍出報社的實感，好令觀眾代入報社及新聞工作者工作的地方。

梁雍婷憑《白日之下》得到最佳女配角。(梁碧玲 攝)

《第四十二屆香港電影金像獎》完整得獎名單

最佳電影／《毒舌大狀》

最佳導演／鄭保瑞《命案》

最佳編劇／游乃海、李春暉《命案》

最佳男主角／梁朝偉《金手指》

最佳女主角／余香凝《白日之下》

最佳男配角／姜大衛《白日之下》

最佳女配角／梁雍婷《白日之下》

最佳新演員／謝咏欣（但願人長久）

最佳攝影／潘耀明《金手指》

最佳剪接／《命案》

最佳美術指導／《金手指》

最佳服裝造型設計／《金手指》

最佳動作設計／董瑋《爆裂點》

最佳原創電影音樂／泰迪羅賓、戴偉《4拍4家族》

最佳原創電影歌曲／《填詞魂》（填詞L）

最佳音響效果／《金手指》

最佳視覺效果／《金手指》

新晉導演／卓亦謙（年少日記）

最佳亞洲華語電影／《周處除三害》