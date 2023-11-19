白日之下｜專訪01偵查組　親述「放蛇」細節　訪問院長有發脾氣？

話題電影《白日之下》，以記者工作及揭發殘疾院舍黑幕事件為題，自上畫以來大受關注，除了故事及一眾演員的演出獲一置讚好，電影取材的真實新聞，也廣受觀眾爭相討論。電影主要圍繞幾宗個案，包括劍橋護老院安排老人家在天台沖涼、國寶之家的燒賣飯，還有康橋之家院友離奇死亡及院長涉嫌性侵案，每一宗都震撼耳目，每一宗都令人髮指。



就住相關新聞，01娛樂找來當年有份參與報道，兩位前《香港01》偵查組記者龍婉琪（龍丸）及採訪主任蔡傳威（蔡仔）接受訪問，細訴當日偵查這幾宗新聞的細節，以及與電影情節的差異，而兩位更正正是《白日之下》中，余香凝及朱栢謙的角色參考。



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兩位前《香港01》偵查組同事，記者龍婉琪（龍丸）及採訪主任蔡傳威（蔡仔），重提當年關於院舍的報道。（陳順禎 攝）

兩位所負的職責，跟戲中的余香凝及朱栢謙角色類同。（《白日之下》劇照）

院舍問題絕非單一事件

電影《白日之下》，將四宗分別發生在三間護老院的新聞，集結在同一間虛構院舍上，除方便講故事，亦代表這些不妥善照顧院友的情況，其實俯拾皆是，絕非一句個別事件可解說一切，而幾宗事件亦有著微妙的關聯。

一切就由2015年，當時在《明報》擔任偵查經首席記者的蔡傳威的報道開始。「回想過去採訪這幾個故事時，心中是有不舒服，在《明報》做劍橋護老院（露天集體洗澡）時，同事正如戲中一樣，在高位拍下這情景，大家見到都覺得好震撼亦不舒服。」

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蔡傳威拿回當日的報道，他形容雖然報道未有帶來即時的修例或重大改變，但有業界認為是向所有院舍投下一枚核彈。「其實集體露天沖涼未必是單一事件，不少院舍都有做但沒未被拍到，報道一出只少讓他們收歛，不敢再觸及這條道德底線。」（陳順禎 攝）

2015年新聞業正向網媒發展，開始追求快、即時，蔡仔回想如果事件發生在今天，公司可能要求朝早拍完，下午便要見街，生怕被其他人拍到搶先報道。但由於當日報料人承諾只報料給《明報》，令蔡覺得有時間守一守，再作深入報道。

「記者手執這個故事，一定會想可否做得大一點，發揮更大影響力，我們花時間去了解整個安老業界有沒有其他問題，過去社署有沒有作出監管？有沒有收過關於這院舍的投訴？可有做過巡查？結果如何？有沒有發出任何警告等等……我想新聞出街，同時去探討這個議題，我想去影響一個政策，我想去質問政府做過幾多工作，而我們是要有彈藥在手。」

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重看這個版面，感覺依然震撼。（陳順禎 攝）

電影將這一幕在大銀幕呈現出來，更加震撼。（《白日之下》劇照）

揭發嚴重黑工問題

事隔一年，蔡仔來到《香港01》擔任偵查組採訪主任，與組員商議題目時，大家建議一年過去，不如審視一下香港老人院的狀況，有否任何改善？從而揭發院舍有嚴重黑工問題。龍婉琪︰「其實老人院有不少黑工問題，莫說老人院內保健員與老人家的比例不合理，最大問題是黑工跟老人家雞同鴨講，黑工大多只會講普通話，而公公婆婆不太懂講和聽普通話，又已經口齒不清，需要幫助時都不懂喊幫手，就算懂得叫對方又完全聽不懂，於是當年便作出一系列的老人院報道。」

戲中的燒賣飯，是來自活生生的畫面。（資料圖片）

報道見街後帶來連鎖反應，外界知道記者們都有興趣發掘這方面的真相，然後陸續收到一些報料，包括第一間的國寶之家事件，院內發生綁手綁腳，甚或是食燒賣飯事件。隨後又收到關於康橋之家院友離奇死亡事件，在短短8個月內有6位院友死亡。龍婉琪︰「就住這些個案，都有跟同事去現看看發生甚麼事，了解當時情況，又問及不同機構去引證這件事。」

《香港01》偵查組及港聞組記者，2016年殘疾院舍黑幕系列，獲得第21屆人權新聞奬特寫組大獎。時任採訪主任蔡傳威（右三）與部份參與報道的記者合照。（資料圖片 / 羅君豪攝）

「放蛇」次數要設上限

在戲中，余香凝飾演的記者角色，靠「放蛇」扮院舍內，一位失智老人通伯（姜大衛 飾）的孫女，潛入當中進行長達個多月的偵查。現實中，龍丸當年都是假扮親友身份入內，但最大出入應該是潛入的次數與逗留時間。

余香凝飾演的記者角色，靠「放蛇」扮院舍內，一位失智老人通伯（姜大衛 飾）的孫女，方便偵查。（《白日之下》劇照）

龍婉琪︰「我們不可能進入院舍太多次，或者逗留很長的時間，每次大約半小時內要完成，同時又以兩次為最多的放蛇次數，因為上得多便太突兀，對職員而言同一個家屬，不會短時間內探訪這麼多次，所以要好好把握這些時間盡量拍下想看到的事情。」

由黑工到燒賣飯的畫面，都是靠記者潛入後，把握珍貴的半小時拍下來。（陳順禎 攝）

有觀眾看過電影，質疑真的這麼容易潛入當中扮家屬甚或做幫工？或許是大家高估了院舍對院友的重視程度，事實上龍婉琪在放蛇時就發現兩大漏洞。「首先是職員人數不足，變相只要我通過第一關，核實到身份後便任我四圍觀察，其次是與其說記者放蛇能力強，不如說院友們其實好想有外界人士跟他們接觸，每當有新面孔出現，他們好自然會圍住你，跟你交談跟你玩，當職員見到這個畫面自然放下戒心，而事實上他們都沒有多餘的時間理會你是否在放蛇。」

戲中余香凝與院友打成一片的畫面，源於他們渴求接觸外界人士。（《白日之下》劇照）

院長受訪給予他回應機會︰我們不是法官

電影中，林保怡飾演涉嫌性侵的院長，竟親自聯絡傳媒接受訪問，希望為自己討回公道，而這場戲余香凝、朱栢謙都嚴陣以待，四人招呼他。現實中，蔡仔回憶當年雖然不在現場，但同事們事前同樣嚴陣以待，好想在他口中得到些重要資訊。

電影最始料不及是院方會親自上到傳媒辦公室接受訪問，這麼戲劇情的設定都是來自真實畫面。（《白日之下》劇照）

蔡傳威︰「有人覺得我們會被他利用，他懂得找傳媒採訪自己，但在我們角度來說，他的說法其實都是新聞。當然我們不是法庭，我們都知道自己不是法官，但我們做媒體的，需要呈現不同的說法，特別是對一個人有這麼大的指控，本應都要給他有個恰當的回應。」

當時記者搜集大量資料，要求院長逐一回應。（影片截圖）

戲中余香凝身為記者，面對院長時按不住怒火，氣沖沖地以質問形式進行訪問，這點蔡仔就覺得純粹是戲劇效果。「當記者的，其實不會這麼隨便跟受訪者拗交，即使你有多不喜歡對方，都不會馬上介入對話，應盡量讓他作出回應。」

現實中記者要保持冷靜，細心聽取對方的論點，找出疑點和漏洞。（《白日之下》劇照）

有冇為做啱一件事而內疚？

《白日之下》有很多金句對白，其中最令人痛心是余香凝一直自以為做一件最正確的事時，事件最終卻帶來一個不可預期的結果，院舍被釘牌，全舍80多位院友頓時無家可歸，從而內疚不已。直至姜大衛對她說︰「識得揀嘅人唔多，揀得啱就更少，唔好為做啱一件事而內疚。」才得到點點釋懷。

龍婉琪坦言事後都有反思在處理上是否妥當，但並無推翻自己報道這宗新聞的決定。（陳順禎 攝）

這種心情，原來都有在龍丸心中浮現過。「我們全組人的原意，就是想將這間殘疾院舍的黑幕，透過文字呈現給大眾，呈現給社會，從而給當權者去審視制度問題。當下出現這個結果並不是我們想要的，我有去想自己是否有地方做得不好，但不會因為這結果便去推翻整件事，亦不會覺得我們做這宗新聞是錯誤的。」

蔡仔不認為短期的無家可歸，就可容忍繼續劣質經營的殘疾院舍。（《白日之下》劇照）

作為主管的蔡仔，就堅信自己是做了一件好事，只是出現了一個短暫的痛楚。「對我來說其實這件事很正常，一間經營得這麼差的院舍，被釘牌是一個正常後果，釘牌自然會影響一些無辜的人，但是在這麼差的情況下，本身都是應該被取替的，或許是會有不理想的情況出現，但能夠揭發這麼大的問題出來，長遠來說都是一件好事。」

蔡傳威覺得偵查組記者，都有硬淨、堅持尋找真相的精神，最重要是善良。「如果沒有善良，就不會覺得所接觸到的事情是有問題。」（陳順禎 攝）

「三年後仲有冇偵查組？」

電影另一令人反思的兩句對白，分別是「三年後有冇偵查組？」「十年後仲有冇記者？」似乎對新聞面對的衝擊，有著不可預期的憂慮，而受訪的兩位前同事，都已轉行不再從事媒體工作。雖然二人都有各自的理由，但這是否正正為這句對白，賦上「神預言」的光環？龍婉琪︰「很遺憾今天已不再是記者了2至於三年後，或十年後有沒有偵查組記者，我覺得是取決於大眾怎去看新聞，願不願意投放資金去支持新聞，」

「你覺得十年後仲會唔會有記者？」成為該片令人反思的對白。（《白日之下》預告截圖）

這是一個很現實的問題，偵查組記者要花費很多人力物力，做很多資料搜集，為不同的故事搜證，當中牽涉大量資金。「若大眾不太願意去支持偵查組記者時，偵查組記者就真的會愈來愈少，所以你問到偵查組的記者，究竟是三年後？五年後？還是十年後？我覺得這個要取決於大眾，怎樣去看記者這一回事。」

雖然兩位已離開傅媒從事其他行業，但都深信無論是記者還是偵查組，3年後10年後都仍然會存在。（陳順禎 攝）

至於蔡仔，他認為現今傳媒生態是艱難的，特別是他由全盛時期已入行，那種差別感受至深。「傳媒數量少了、記者數量少了、傳媒收入下降，令本身記者的編制都可能在收縮，特別是偵查組。」但蔡仔對這沒有抱太悲觀的想法，更深信自己只是暫時離開記者這個崗位。「換個角度說，有限的空間也有有限的做法，不代表甚麼都不做，我也很感激現時還繼續在傳媒行裡，繼續努力工作的朋友及同事，也很樂見一些新媒體湧現，大家在這個空間也繼續努力，去做不同的報道，社會大眾應該要給予他們多一點肯定。」