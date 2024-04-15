老三陽「退休」　第二代掌舵盼開展新生活　「做足43年今生無悔」

逾40年歷史、以大閘蟹及嘉湖糭作招牌的老字號「老三陽」，近日於舖面張貼「退休」公告，將於清貨後正式結業。「老三陽」第二代接班人、董事總經理祁玉鳳表示，自己由17歲做到今日，形容「43年我未曾過過我正式嘅人生」，故只想「靜靜地退休」保持低調，形容自己今生無悔、「對得住我老竇」。



老三陽結業消息傳出，今日有不少老顧客趕往掃貨，有人特意前來購入幾十支蟹醋，又指平時一提到大閘蟹、醋就會想起老三陽，稱「當然唔想佢結業啦！」，亦有顧客形容為「時代嘅結業」。



逾40年歷史的「老三陽」即將結業，不少老顧客趕來掃貨。（廖雁雄攝）

「老三陽」第二代掌舵祁玉鳳今日（15日）接受記者電話訪問，她表示對於退休一事只想保持低調、「想靜靜地退休」，她指，目前已經不再入貨，部分食物將會給予相關人士如社區、弱勢社群等，指「（食物）佢有用，我梗係唔會嘥啦！」

祁玉鳳：用我一生青春，今生無悔對得住老竇

回顧接掌老三陽的日子，祁玉鳳哽咽提及到，「我做咗43年，如果我話畀你聽，我由17歲做到今日，我未曾過過我正式嘅人生。」她又指，自己在60歲前「乜嘢都未學過」，希望60歲後可以「過返我以前嘅遺憾」。而老三陽只有祁廣楠及祁玉鳳兩代，後繼無人，她表示，「我用我一生嘅青春，今生無悔，對得住我老竇」。

在老三陽「一腳踢」並不容易，祁玉鳳指，身邊同學全部大學畢業，自己「又擔又抬又揸車送貨」、五勞七傷，形容「乜都夠哂皮啦！」身邊每個老夥計亦已退休。她強調，退休與錢銀無關，只是「夠歲數、想退休，想過返正常嘅人生」，預計店舖亦會丟空幾年。

「老三陽」第二代掌舵祁玉鳳表示，對於退休一事只想保持低調、「想靜靜地退休」（資料圖片）

大閘蟹老顧客：一諗起蟹、醋、糭就會諗起佢

老顧客謝小姐得悉結業消息，特登致電店舖詢問是否營業後再來光顧，立即駕車到訪購入幾十支蟹醋。她表示，光顧老三陽至少10年，以前都會在白沙道舖購買大閘蟹，指「食開大閘蟹，一諗起蟹、醋、糭就會諗起佢」，故「當然唔想佢結業啦！」但認為店舖要結業也無辦法。

同樣是10多年老顧客的何小姐，亦因為得悉結業而特意前來，今日前來購買紅醋，稱「佢唔做，我買多啲返屋企。」她認為老三陽真材實料，住沙田的她特意搭約1小時車光顧店舖，對結業消息她感到可惜，指「又要重新再揾過啦⋯⋯覺得呢間紅糟係最靚。」

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顧客有感「時代嘅結業」

另一位住新界顧客盧太就買入金華火腿，她指每次都會特意由新界去港島光顧老三陽；以前家人由第一代老闆祁廣楠時舊舖開始就有光顧，現在就轉由她光顧，合計也已是光顧約40年的家庭。

她認為老三陽的金華火腿夠香，又指「有喺第二度搵過（金華火腿），我哋鍾意瘦嘅，喺第二度就起唔到咁清。」她有感是「時代嘅結業」，稱以後或要到九龍城尋金華火腿，因為新界的金華火腿都皆非正宗。

新顧客：好味一定會再返嚟買

李小姐則是聞說店舖要結業而嘗試購入火腿和糉，指「未試過，執笠咪試下⋯⋯啲人話好食。」不過，她對於香港少一間老店感可惜，認為老店是「一個懷舊、象徵香港精神」，如食過感美味道，會襯結業前再回購。

資料顯示，老三陽最先在中環街市附近開業，後來搬到銅鑼灣白沙道，至2023年撤出改到登龍街分店經營。