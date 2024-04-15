菲傭帶女嬰上學遇綁票　拒為報酬合作兼成功逃脫　一匪徒囚9年4月

薄扶林於3年前發生綁架案，兩名男綁匪涉綁架一名女菲傭及20個月大女少主，藏參八鄉一個棄置貨櫃屋。期間曾叫女傭提供僱主資料，又稱若她合作可獲百分之5的報酬，女傭更曾聽到有人提及2億數額。女傭未有答應，又稱其僱主並不有錢。她後掙脫成功，並嘗試求救，卻遇上一名綁匪折反，糾纏間女傭把匪徒推倒，並帶著女少主人成功逃脫。其中一名匪徒事後被捕，他今(15日)在高等法院承認兩綁架罪，法官大讚女傭勇敢，又指綁匪有計劃犯案，判被告入獄9年4個月。



被告稱以為助收數佬追債

被告何連進，45歲，無業。求情稱因欠債而答應協助一名「收數佬」，原以為只是追債，後來才知道綁架他人，他對所作行為感羞恥。

被告何連進(黑布蒙面)求情稱以為協助收數佬追債，後來才知是綁架。(陳浩然攝／資料圖片)

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被告犯案前曾買索帶及換車牌

法官判刑時指，涉案女嬰只有20個月大，案發時曾遭綁起，本身照顧她的女傭亦遭膠紙封口，無疑女嬰當時十分驚慌。惟法官指，涉案女傭英勇，不但自行鬆綁和爬上貨櫃求救，亦和被告動手。此外，法官指被告是有計劃犯案，在案情前三天購買索帶。而他們使用借來的車輛，期間更換假的車牌，以避免遭偵查。

女傭帶女嬰上學前班被綁架

案情指，涉案女傭於2021年12月8日早上推著嬰身車，帶女嬰到學前班。她沿薄扶林域多利道步行，經過停泊在路邊的一輛七人車時，突遭被告拉上車。被告用索帶綁起女傭的手腳，又蒙著她的頭。被告的同黨則把嬰兒車推上車。

曾提及2億金額

開車的同黨其後問女傭，其僱主的姓名和電話號碼等，女傭回應指其僱主並不富有。同黨表明若女傭合作，會把收取款項的5個百分比，給予女傭。綁匪雖未有表明要多少贖金，但提及2億的金額。

被帶到八鄉棄置貨櫃

被告和同黨把女傭和女嬰帶到一個貨櫃， 女傭按指示更換預先準備的衣服後，再和女嬰一同被綁。被告等一同離開，之後折返，把女傭和女嬰再帶上車。她們被帶到八鄉大窩村一棄置的貨櫃，被告和同黨便離開。

推到被告成功逃脫

女傭其後自行鬆綁，並帶同女嬰離開，然後爬上貨櫃求救。同時，拆返的被告亦爬上貨櫃，但糾纏期間遭女傭推倒在地。因女傭的求救聲驚動村民，被告遂逃離現場。他同月7日被捕，警誡下保持緘默。

案件編號：HCCC176/2023